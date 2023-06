Die Welt der Softwareentwicklung hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt, wobei die Low-Code-Entwicklung als überzeugende Lösung für die schnellere und effizientere Erstellung von Anwendungen an Bedeutung gewonnen hat. Low-code Entwicklungsplattformen ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen hauptsächlich mit visuellen Tools zu entwerfen, zu erstellen und bereitzustellen, wodurch der mit der herkömmlichen Programmierung verbundene manuelle Programmieraufwand reduziert wird.

Dieser Ansatz wurde von Unternehmen in verschiedenen Branchen angenommen, da er die Entwicklungszyklen beschleunigt, die Kosten senkt und die Innovation fördert. In diesem Artikel werden wir den aktuellen Stand der low-code Entwicklung untersuchen, wie sie die Softwareentwicklungsbranche verändert und welche langfristigen Auswirkungen sie haben könnte.

Der aktuelle Stand der Low-Code-Entwicklung

Low-code Entwicklungsplattformen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie es Entwicklern und Nicht-Entwicklern gleichermaßen ermöglichen, Anwendungen schnell zu erstellen, ohne viel Code zu schreiben. Diese Plattformen bieten Drag-and-Drop-Komponenten, Integrationsfunktionen und verschiedene Vorlagen, die die schnelle Erstellung und Bereitstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen ermöglichen.

Branchenexperten sagen voraus, dass sich die Entwicklung von low-code weiter ausbreiten wird. Ein aktueller Bericht von Gartner schätzt, dass bis 2024 mehr als 65 % der Anwendungsentwicklung auf low-code entfallen wird. Es gibt mehrere Faktoren, die derzeit das Wachstum der Entwicklung von low-code vorantreiben:

Geschwindigkeit und Effizienz: Die Entwicklung von Low-code beschleunigt den Prozess der Anwendungsentwicklung, indem der manuelle Kodierungsaufwand reduziert wird. Dies wiederum ermöglicht eine schnellere Bereitstellung neuer Softwarelösungen und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung für Unternehmen. Zugänglichkeit: Die Plattformen von Low-code ermöglichen es auch Nicht-Entwicklern, Anwendungen zu erstellen und zu warten, wodurch die Einstiegshürden gesenkt und die Softwareentwicklung demokratisiert wird. Kosteneinsparungen: Die Nutzung von low-code kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, da weniger spezielle Programmierkenntnisse erforderlich sind, die Zeit- und Ressourceneffizienz gefördert wird und die Abhängigkeit von externen Entwicklungsteams minimiert wird. Skalierbarkeit: Die Plattformen von Low-code bieten die Tools und die Infrastruktur, die für die Entwicklung von Anwendungen erforderlich sind, die schnell skaliert werden können, so dass Unternehmen mit den sich ändernden Anforderungen Schritt halten und sich schnell an neue Marktbedingungen anpassen können. Innovation: Durch die Vereinfachung des Entwicklungsprozesses und die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum fördern low-code Plattformen Experimente und Innovationen, die zur Entwicklung neuer Lösungen für einzigartige geschäftliche Herausforderungen führen.

Wie Low-Code die Softwareentwicklungsbranche verändert

Das Aufkommen von low-code als praktikabler Ansatz für die Softwareentwicklung verändert die Branche in mehrfacher Hinsicht:

Demokratisierung der Softwareentwicklung: Low-code baut die Barrieren ab, die traditionell mit der Softwareentwicklung verbunden sind, indem es nicht-technischen Benutzern die Möglichkeit gibt, sich an dem Prozess zu beteiligen. Die Einbeziehung von bürgerlichen Entwicklern ermöglicht vielfältige Perspektiven und fördert innovative Lösungen, die in herkömmlichen Entwicklungsumgebungen möglicherweise übersehen worden wären. Beschleunigung der Anwendungsbereitstellung: Mit Hilfe von visuellen Entwicklungswerkzeugen können Entwickler und Bürgerentwickler zusammenarbeiten, um Anwendungen in einem viel schnelleren Tempo als je zuvor zu erstellen. Diese Beschleunigung der Anwendungsbereitstellung ermöglicht es Unternehmen, schnell auf den sich wandelnden Markt zu reagieren und sich an die sich ändernden Kundenanforderungen anzupassen. Förderung der Anpassungsfähigkeit: Die Plattformen von Low-code verfügen in der Regel über leistungsstarke Integrationsfunktionen, die Unternehmen die Flexibilität bieten, ihre Anwendungen mit verschiedenen Datenquellen, APIs und Diensten zu verbinden. Diese Interkonnektivität ermöglicht es Anwendungen, die auf low-code Plattformen aufgebaut sind, sich nahtlos an neue Technologien anzupassen und ihren Wert in einer sich ständig verändernden digitalen Umgebung zu erhalten. Schaffung neuer Möglichkeiten für Nischenlösungen: Da low-code die Anwendungsentwicklung für ein breiteres Spektrum an Rollen und Fähigkeiten zugänglich macht, können Unternehmen neuartige Lösungen für ihre speziellen Probleme entdecken. Dies kann zur Entwicklung hochspezialisierter Anwendungen führen, die auf bestimmte Branchen und Anwendungsfälle zugeschnitten sind und Lücken schließen, die durch generische Softwarelösungen nicht abgedeckt werden können.

Low-code Die Auswirkungen der Entwicklung auf die Softwareentwicklungsbranche versprechen, die Art und Weise, wie Unternehmen an die Anwendungsentwicklung herangehen, nachhaltig zu verändern. Mit erhöhter Geschwindigkeit, Zugänglichkeit, Flexibilität und Innovation positioniert sich low-code als ein Game-Changer in der Welt der Softwareentwicklung.

Die Auswirkungen von Low-Code auf Unternehmen und ihre Strategien

Low-code Low-Code-Entwicklungsplattformen haben einen erheblichen Einfluss auf die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Strategien zur digitalen Transformation umsetzen und gestalten. Unternehmen haben das Potenzial von low-code schnell erkannt, um die Anwendungsentwicklung zu rationalisieren und gleichzeitig den Zeit- und Ressourcenaufwand zu reduzieren. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Auswirkungen der Entwicklung von low-code auf Unternehmen beschrieben:

Zeit- und Kostenersparnis

Die herkömmliche Softwareentwicklung kann ein zeitaufwändiger und teurer Prozess sein. Mit der Entwicklung von low-code können Unternehmen die Entwicklungszeiten drastisch verkürzen und die Kosten senken, indem sie komplexe Aufgaben automatisieren und die Prozesse rationalisieren.

Geringere technische Schulden

Technische Schulden sind versteckte Kosten der langfristigen Softwarewartung, die Aktualisierungen verlangsamen und Unternehmen belasten können. Low-code Entwicklungstools minimieren technische Schulden, da sie sauberen Code erzeugen und eine leichter zugängliche Methode zur Wartung von Anwendungen bieten.

Flexibilität und Skalierbarkeit

Der visuelle Ansatz der low-code Plattformen bietet eine höhere Anpassungsfähigkeit, da Unternehmen schnell auf Marktveränderungen oder neue Technologien reagieren können. Außerdem können Unternehmen ihre Anwendungen viel schneller und effizienter skalieren - sei es durch das Hinzufügen neuer Funktionen oder durch die Erhöhung der Kapazität - als bisher.

Förderung der Innovation

Da die low-code Entwicklung den Prozess der Softwareerstellung demokratisiert, bietet sie auch nicht-technischen Mitarbeitern die Möglichkeit, zum Entwicklungsprozess beizutragen. Diese Vielfalt an Perspektiven kann die Innovation fördern und Unternehmen dabei helfen, neue Ideen und Funktionen für ihre Anwendungen zu entwickeln.

Rationalisierung von Geschäftsprozessen

Die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Vereinfachung von Integrationen und die Standardisierung von Prozessen können die Produktivität steigern und betriebliche Ineffizienzen verringern. Low-code Plattformen verfügen häufig über integrierte Prozessmanagement-Tools und bieten ein Komplettpaket zur Erstellung, Rationalisierung und Verwaltung des gesamten Anwendungslebenszyklus.

Schlüsseltechnologien und Trends, die die Zukunft von Low-Code prägen

Während sich die Entwicklung von low-code weiterentwickelt und in der Welt der Softwareentwicklung immer mehr Anerkennung findet, prägen mehrere Schlüsseltechnologien und Trends die Zukunft dieser Technologie:

KI-unterstützte Softwareentwicklung : Künstliche Intelligenz (KI ) wird auf den Plattformen von low-code eine noch wichtigere Rolle spielen, indem sie komplexe Codierungsaufgaben automatisiert und während des gesamten Entwicklungsprozesses wertvolle Erkenntnisse liefert. KI-basierte Algorithmen können helfen, optimierten Code zu generieren, Fehler zu identifizieren und Vorschläge zur Leistungssteigerung zu machen.

: Künstliche Intelligenz (KI ) wird auf den Plattformen von eine noch wichtigere Rolle spielen, indem sie komplexe Codierungsaufgaben automatisiert und während des gesamten Entwicklungsprozesses wertvolle Erkenntnisse liefert. KI-basierte Algorithmen können helfen, optimierten Code zu generieren, Fehler zu identifizieren und Vorschläge zur Leistungssteigerung zu machen. Microservices-Architektur : Die Microservices-Architektur ist ein modularer Entwicklungsansatz, bei dem Anwendungen in kleinere, unabhängige Komponenten aufgeteilt werden, die nahtlos zusammenarbeiten. Die Einführung von Microservices auf low-code bietet Entwicklern mehr Flexibilität und ermöglicht es ihnen, Anwendungen schnell zu erstellen, zu aktualisieren und nach Bedarf zu skalieren.

: Die Microservices-Architektur ist ein modularer Entwicklungsansatz, bei dem Anwendungen in kleinere, unabhängige Komponenten aufgeteilt werden, die nahtlos zusammenarbeiten. Die Einführung von Microservices auf bietet Entwicklern mehr Flexibilität und ermöglicht es ihnen, Anwendungen schnell zu erstellen, zu aktualisieren und nach Bedarf zu skalieren. Cloud-Native-Fähigkeiten : Low-code Entwicklungsplattformen haben Cloud-Native-Architekturen eingeführt, die es einfacher machen, Anwendungen in der Cloud zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten. Dieser Ansatz bietet Skalierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit bei gleichzeitiger Senkung der Infrastrukturkosten und Vereinfachung der Wartung.

: Entwicklungsplattformen haben Cloud-Native-Architekturen eingeführt, die es einfacher machen, Anwendungen in der Cloud zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten. Dieser Ansatz bietet Skalierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit bei gleichzeitiger Senkung der Infrastrukturkosten und Vereinfachung der Wartung. Erweiterte Integrationen und APIs : Um umfassende Anwendungen zu erstellen, werden die Plattformen von low-code ihre Integrationsfähigkeiten weiter ausbauen und verbessern, indem sie nahtlose Verbindungen zwischen verschiedenen Diensten, Tools und Ressourcen über APIs ermöglichen.

: Um umfassende Anwendungen zu erstellen, werden die Plattformen von ihre Integrationsfähigkeiten weiter ausbauen und verbessern, indem sie nahtlose Verbindungen zwischen verschiedenen Diensten, Tools und Ressourcen über APIs ermöglichen. Low-code Sicherheit und Governance: Mit der zunehmenden Verbreitung von low-code Plattformen wird ein größeres Augenmerk auf low-code Sicherheit und Governance gelegt werden müssen, um sicherzustellen, dass Anwendungen nicht nur schnell, sondern auch sicher und unter Einhaltung der organisatorischen und rechtlichen Anforderungen erstellt werden.

Die Konvergenz von Low-Code und No-Code Lösungen: AppMaster Die Rolle des Unternehmens

Da die Grenzen zwischen den Plattformen low-code und no-code zu verschwimmen beginnen, ebnen Lösungen, die die Vorteile beider Ansätze vereinen, den Weg für ein umfassenderes Entwicklungsökosystem. Eine solche Plattform ist AppMaster - ein leistungsfähiges No-Code-Tool, mit dem Kunden Backend-, Web- und mobile Anwendungen mit visuellen Design-Tools erstellen können.

AppMaster AppMaster ermöglicht es Kunden, Datenmodelle visuell zu entwerfen, Geschäftslogik mit dem Business Processes (BP) Designer zu erstellen und REST API und WSS Endpoints zu definieren. Die Benutzeroberfläche von Web- und mobilen Anwendungen kann mit dem drag-and-drop builder erstellt werden, während die Geschäftslogik mit dem Web- und Mobile BP Designer entwickelt wird.

Wenn Kunden auf die Schaltfläche "Veröffentlichen" klicken, generiert AppMaster den Quellcode für ihre Anwendungen, kompiliert, führt Tests durch, verpackt die Anwendungen in Docker-Container und stellt sie in der Cloud bereit. Mit diesem Ansatz werden technische Schulden vermieden, da die generierten Anwendungen immer von Grund auf neu erstellt werden, was einen nahtlosen Aktualisierungsprozess ermöglicht.

Mit seinem einzigartigen Ansatz, der die Vorteile der Konzepte von low-code und no-code kombiniert, steht AppMaster an der Spitze der Revolutionierung der Softwareentwicklung und bietet eine Plattform, die sowohl entwicklerfreundlich als auch für Nicht-Entwickler zugänglich ist. Die Fähigkeit, Anwendungen in hoher Geschwindigkeit und mit minimaler technischer Verschuldung zu erstellen, macht AppMaster zu einer attraktiven Option für Unternehmen jeder Größe, die sich in einem sich ständig weiterentwickelnden digitalen Umfeld einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen.

Fazit

Low-code Die Softwareentwicklung hat sich in der Softwareentwicklungsbranche zu einer neuen Größe entwickelt, und die Zukunftsaussichten sind vielversprechend. Die Zukunftsaussichten sind vielversprechend. low-code ermöglicht eine schnelle Anwendungsentwicklung, minimiert die technische Verschuldung und macht die Softwareentwicklung einem breiteren Benutzerkreis zugänglich und revolutioniert damit die Art und Weise, wie Unternehmen ihre digitalen Lösungen erstellen und pflegen.

Die aufkommenden Trends und Technologien, die die Branche low-code prägen, verschieben die Grenzen dessen, was in der Softwareentwicklung möglich ist. KI-gestützte Entwicklung, fortschrittliche Integration, Cloud-Native-Funktionen und ein Schwerpunkt auf Sicherheit und Governance werden die Akzeptanz und Innovation auf dem low-code Markt weiter vorantreiben.

Die bedeutendste Entwicklung im Bereich low-code dürfte jedoch die Konvergenz der Lösungen low-code und no-code sein. Plattformen wie AppMaster machen diese Verschmelzung deutlich und bieten Unternehmen aller Größen erhebliche Vorteile. Durch die Kombination der Schnelligkeit und Einfachheit der Entwicklung von no-code mit der Flexibilität und Leistungsfähigkeit von low-code beseitigt AppMaster technische Schulden und demokratisiert die Softwareentwicklung noch weiter. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der Entwicklung von low-code in der Tat rosig und voller Potenzial ist.

Diese revolutionäre Herangehensweise an die Softwareentwicklung wird sich weiter entwickeln und die Art und Weise, wie Unternehmen ihre digitalen Lösungen entwickeln, anpassen und warten, beeinflussen. Da die Plattformen low-code und no-code zusammenwachsen und immer ausgefeilter werden, sind die Möglichkeiten endlos und werden die Art und Weise, wie Unternehmen auf der ganzen Welt Software entwickeln und verwalten, grundlegend verändern.