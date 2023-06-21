لقد تطور عالم تطوير البرمجيات بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث اكتسب تطوير الكود المنخفض زخمًا كحل مقنع لبناء التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تتيح منصات التطوير Low-code للمطورين تصميم وبناء ونشر التطبيقات بشكل أساسي باستخدام الأدوات المرئية ، مما يقلل من جهد الترميز اليدوي المرتبط بالبرمجة التقليدية.

تم تبني هذا النهج من قبل الشركات في مختلف الصناعات لقدرتها على تسريع دورات التنمية وخفض التكاليف وتسهيل الابتكار. في هذه المقالة ، سوف ندرس الوضع الحالي لتطوير low-code ، وكيف يغير صناعة تطوير البرمجيات ، وتأثيرها المحتمل على المدى الطويل.

الوضع الحالي لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

تزداد شعبية منصات التطوير Low-code ، حيث إنها تمكن المطورين وغير المطورين على حد سواء من إنشاء التطبيقات بسرعة دون كتابة الكثير من التعليمات البرمجية. توفر هذه الأنظمة الأساسية مكونات السحب والإفلات وإمكانيات التكامل والقوالب المتنوعة ، والتي تتيح الإنشاء السريع ونشر تطبيقات الويب والجوال والخلفية.

يتوقع خبراء الصناعة أن يستمر تطوير low-code في الانتشار ، مع تقرير Gartner الأخير الذي يقدر أنه بحلول عام 2024 ، سيشكل تطوير التطبيقات low-code أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات. هناك العديد من العوامل التي تدفع حاليًا إلى نمو تطوير low-code:

السرعة والكفاءة: يعمل تطوير Low-code على تسريع عملية إنشاء التطبيقات عن طريق تقليل الترميز اليدوي المتضمن. وهذا بدوره يسمح بتسليم أسرع للحلول البرمجية الجديدة ويقلل من وقت وصول الشركات إلى السوق . إمكانية الوصول: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تمكين غير المطورين من القدرة على إنشاء التطبيقات والحفاظ عليها ، وتقليل الحواجز أمام الدخول وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج. توفير التكاليف: يمكن أن تؤدي الاستفادة من تطوير low-code إلى توفير كبير في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى مهارات البرمجة المتخصصة ، وتعزيز كفاءة الوقت والموارد ، وتقليل الاعتماد على فرق التطوير الخارجية. قابلية التوسع: توفر الأنظمة الأساسية Low-code الأدوات والبنية التحتية اللازمة لتطوير التطبيقات التي يمكن توسيع نطاقها بسرعة ، وتمكين الشركات من مواكبة المتطلبات المتغيرة والتكيف بسرعة مع ظروف السوق الجديدة. الابتكار: من خلال تبسيط عملية التطوير وإتاحتها لجمهور أوسع ، تشجع الأنظمة الأساسية low-code التجريب والابتكار ، مما يؤدي إلى إنشاء حلول جديدة تعالج تحديات الأعمال الفريدة.

كيف يغير القانون المنخفض صناعة تطوير البرمجيات

إن ظهور low-code كنهج قابل للتطبيق لتطوير البرمجيات يشكل الصناعة بعدة طرق مهمة:

إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات: يكسر Low-code الحواجز المرتبطة تقليديًا بتطوير البرامج من خلال السماح للمستخدمين غير التقنيين بالمشاركة في العملية. يتيح هذا الدمج للمطورين المواطنين وجهات نظر متنوعة ويشجع الحلول المبتكرة التي ربما تم التغاضي عنها في إعدادات التطوير التقليدية. تسريع تسليم التطبيقات: بمساعدة أدوات التطوير المرئي ، يمكن للمطورين والمطورين المواطنين الذين يعملون معًا إنشاء التطبيقات بوتيرة أسرع بكثير من أي وقت مضى. يسمح هذا التسريع في تسليم التطبيقات للشركات بالاستجابة بسرعة للسوق المتطور والتكيف مع طلبات العملاء المتغيرة. تعزيز القدرة على التكيف: عادةً ما تشتمل الأنظمة الأساسية Low-code على إمكانات تكامل قوية ، والتي توفر للشركات المرونة في توصيل تطبيقاتها بمصادر البيانات المختلفة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات. يتيح هذا الاتصال البيني للتطبيقات المبنية على منصات low-code التكيف بسلاسة مع التقنيات الجديدة ، مع الحفاظ على قيمتها في بيئة رقمية متغيرة باستمرار. خلق إمكانيات جديدة للحلول المتخصصة: نظرًا لأن low-code تجعل تطوير التطبيقات متاحًا لمجموعة واسعة من الأدوار ومجموعات المهارات ، يمكن للشركات اكتشاف حلول جديدة لمعالجة المشكلات الفريدة التي يواجهونها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير تطبيقات عالية التخصص مصممة خصيصًا لقطاعات صناعية وحالات استخدام معينة ، مما يؤدي إلى سد الثغرات التي ربما لم تتم معالجتها بواسطة حلول البرامج العامة.

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يعد تأثير تطوير Low-code على صناعة إنشاء البرمجيات بإحداث تغييرات دائمة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع تطوير التطبيقات. مع زيادة السرعة ، وإمكانية الوصول ، والمرونة ، والابتكار ، low-code يضع نفسه في تغيير قواعد اللعبة في عالم إنشاء البرامج.

تأثير القانون المنخفض على الشركات واستراتيجياتها

تؤثر منصات التطوير Low-code بشكل كبير على طريقة تنفيذ الشركات واستراتيجياتها للتحول الرقمي وتصميمها. كانت الشركات سريعة في التعرف على إمكانات التطوير low-code لتبسيط بناء التطبيقات مع تقليل الوقت والموارد اللازمة. فيما يلي بعض الطرق الرئيسية التي يؤثر بها تطوير low-code على الأعمال:

توفير الوقت والتكلفة

يمكن أن يكون تطوير البرامج التقليدية عملية مستهلكة للوقت ومكلفة. من خلال تطوير low-code ، يمكن للشركات تقصير الأطر الزمنية للتطوير بشكل كبير وخفض التكاليف عن طريق أتمتة المهام المعقدة وتبسيط العمليات.

انخفاض الديون الفنية

الدين الفني هو تكلفة خفية لصيانة البرامج طويلة الأجل التي يمكن أن تبطئ التحديثات وتثقل كاهل الأعمال. تعمل أدوات التطوير Low-code على تقليل الديون التقنية لأنها تولد رمزًا نظيفًا وتوفر طريقة أكثر سهولة للحفاظ على التطبيقات.

المرونة وقابلية التوسع

يوفر النهج المرئي للمنصات low-code قدرة أكبر على التكيف حيث يمكن للشركات الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق أو التقنيات الجديدة. يمكن للشركات أيضًا توسيع نطاق تطبيقاتها - سواء عن طريق إضافة وظائف جديدة أو زيادة السعة - بشكل أسرع وأكثر كفاءة من ذي قبل.

تشجيع الابتكار

نظرًا لأن تطوير low-code يضفي الطابع الديمقراطي على عملية إنشاء البرامج ، فإنه يخلق فرصًا للموظفين غير التقنيين للمساهمة في عملية التطوير. قد يعزز هذا التنوع في وجهات النظر الابتكار ويساعد الشركات على ابتكار أفكار وميزات جديدة لتطبيقاتها.

تبسيط العمليات التجارية

يمكن لأتمتة سير العمل ، وتبسيط عمليات التكامل ، وتوحيد العمليات أن تعزز الإنتاجية وتقليل أوجه القصور التشغيلية. غالبًا ما تأتي الأنظمة Low-code مع أدوات إدارة العمليات المضمنة ، مما يوفر حزمة متكاملة لإنشاء دورة حياة التطبيق بالكامل وتبسيطها وإدارتها.

التقنيات والاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل الكود المنخفض

مع استمرار تطور تطوير low-code واكتساب الاعتراف في عالم تطوير البرمجيات ، تعمل العديد من التقنيات والاتجاهات الرئيسية على تشكيل مستقبله:

تطوير البرمجيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي : الذكاء الاصطناعي (AI) مهيأ للعب دور أكثر أهمية في الأنظمة الأساسية low-code ، وأتمتة مهام الترميز المعقدة وتوفير رؤى قيمة خلال عملية التطوير. يمكن أن تساعد الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي في إنشاء تعليمات برمجية مُحسَّنة وتحديد الأخطاء وتقديم اقتراحات لتحسين الأداء.

: الذكاء الاصطناعي (AI) مهيأ للعب دور أكثر أهمية في الأنظمة الأساسية ، وأتمتة مهام الترميز المعقدة وتوفير رؤى قيمة خلال عملية التطوير. يمكن أن تساعد الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي في إنشاء تعليمات برمجية مُحسَّنة وتحديد الأخطاء وتقديم اقتراحات لتحسين الأداء. بنية الخدمات المصغرة: نهج أكثر نمطية للتطوير ، تقوم بنية الخدمات المصغرة بتقسيم التطبيقات إلى مكونات أصغر ومستقلة تعمل معًا بسلاسة. نظرًا لأن الأنظمة الأساسية low-code تعتمد الخدمات المصغرة ، فإنها توفر للمطورين مزيدًا من المرونة ، مما يسمح لهم بإنشاء التطبيقات وتحديثها وتوسيع نطاقها بسرعة حسب الحاجة.

المصغرة: نهج أكثر نمطية للتطوير ، تقوم بنية الخدمات المصغرة بتقسيم التطبيقات إلى مكونات أصغر ومستقلة تعمل معًا بسلاسة. نظرًا لأن الأنظمة الأساسية تعتمد الخدمات المصغرة ، فإنها توفر للمطورين مزيدًا من المرونة ، مما يسمح لهم بإنشاء التطبيقات وتحديثها وتوسيع نطاقها بسرعة حسب الحاجة. إمكانات السحابة الأصلية : تبنت الأنظمة الأساسية للتطوير Low-code البرمجية البنى السحابية الأصلية ، مما يجعل إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها في السحابة أسهل. يوفر هذا الأسلوب قابلية التوسع والمرونة والأمان مع تقليل تكاليف البنية التحتية وتبسيط الصيانة.

: تبنت الأنظمة الأساسية للتطوير البرمجية البنى السحابية الأصلية ، مما يجعل إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها في السحابة أسهل. يوفر هذا الأسلوب قابلية التوسع والمرونة والأمان مع تقليل تكاليف البنية التحتية وتبسيط الصيانة. عمليات التكامل المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات : لإنشاء تطبيقات شاملة ، ستستمر الأنظمة الأساسية low-code في توسيع وتعزيز قدرات التكامل الخاصة بها ، مما يتيح اتصالات سلسة بين الخدمات والأدوات والموارد المتعددة من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

: لإنشاء تطبيقات شاملة ، ستستمر الأنظمة الأساسية في توسيع وتعزيز قدرات التكامل الخاصة بها ، مما يتيح اتصالات سلسة بين الخدمات والأدوات والموارد المتعددة من خلال واجهات برمجة التطبيقات. الأمان والحوكمة Low-code : مع اعتماد الأنظمة الأساسية low-code على نطاق واسع ، سيصبح التركيز بشكل أكبر على الأمان والحوكمة low-code أمرًا ضروريًا ، مما يضمن عدم إنشاء التطبيقات بسرعة فحسب ، بل أيضًا بشكل آمن ، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتنظيمية.

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تقارب الحلول ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وحلول No-Code : دور AppMaster

نظرًا لأن الخطوط الفاصلة بين الأنظمة الأساسية low-code no-code تبدأ في التعتيم ، فإن الحلول التي تتضمن مزايا كلا النهجين تمهد الطريق لنظام إيكولوجي للتطوير أكثر شمولاً. أحد هذه المنصات هو AppMaster - أداة قوية لعدم وجود تعليمات برمجية تتيح للعملاء إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام أدوات التصميم المرئي.

يتيح AppMaster للعملاء تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي ، وإنشاء منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) ، وتحديد REST API ونقاط نهاية WSS. يمكن إنشاء واجهة مستخدم الويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أداة إنشاء drag-and-drop ، مع تطوير منطق الأعمال في مصممي الويب و Mobile BP.

عندما يضغط العملاء على زر "نشر" ، ينشئ AppMaster كود المصدر لتطبيقاتهم ، ويجمع ، ويدير الاختبارات ، ويجمع التطبيقات في حاويات Docker ، وينشرها على السحابة. يزيل هذا النهج الديون التقنية نظرًا لأن التطبيقات التي تم إنشاؤها دائمًا ما يتم إنشاؤها من نقطة الصفر ، مما يسمح بعملية تحديث سلسة.

من خلال نهجها الفريد الذي يجمع بين مزايا كل من مفاهيم low-code no-code ، AppMaster في طليعة إحداث ثورة في تطوير البرامج ، حيث تقدم نظامًا أساسيًا مناسبًا للمطورين ويمكن الوصول إليه من قبل غير المطورين. إن قدرتها على إنشاء تطبيقات بسرعة عالية وبأقل قدر من الديون التقنية تجعل AppMaster خيارًا جذابًا للشركات من جميع الأحجام التي تتطلع إلى اكتساب ميزة تنافسية في بيئة رقمية دائمة التطور.

خاتمة

برز تطوير Low-code كمغير لقواعد اللعبة في صناعة إنشاء البرمجيات ، وتبدو آفاقه المستقبلية واعدة. من خلال تمكين التطوير السريع للتطبيقات ، وتقليل الديون التقنية ، وجعل تطوير البرمجيات في متناول مجموعة أوسع من المستخدمين ، يُحدث low-code ثورة في الطريقة التي تبني بها الشركات حلولها الرقمية وتحافظ عليها.

تعمل الاتجاهات والتقنيات الناشئة التي تشكل صناعة low-code على دفع حدود ما هو ممكن في تطوير البرمجيات. سيستمر التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، والتكامل المتقدم ، والقدرات السحابية الأصلية ، والتركيز على الأمن والحوكمة في دفع التبني والابتكار في سوق low-code.

ومع ذلك ، قد يكون أهم تطور في ساحة low-code هو التقارب بين الحلول low-code والحلول no-code . تبرز منصات مثل AppMaster هذا الاندماج بشكل بارز ، مما يوفر فوائد كبيرة للشركات من جميع الأحجام. من خلال الجمع بين سرعة وبساطة التطوير no-code مع مرونة وقوة low-code ، يقضي AppMaster على الديون التقنية ويضفي الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج إلى أبعد من ذلك. في الختام ، فإن مستقبل تطوير low-code هو بالفعل مشرق ومليء بالإمكانيات.

سيستمر هذا النهج الثوري لبناء البرمجيات في التطور ، لتشكيل الطرق التي تطور بها المؤسسات حلولها الرقمية وتتكيف معها وتحافظ عليها. مع اندماج الأنظمة الأساسية low-code no-code وتنمو في التطور ، تصبح الاحتمالات لا حصر لها ، مما يغير بشكل أساسي كيفية إنشاء الشركات في جميع أنحاء العالم للبرامج وإدارتها.