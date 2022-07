O módulo Discord permite enviar mensagens com um bot diretamente de seu aplicativo. Para implementar esta função, você precisa de:

Conecte o módulo Discord e especifique o token do bot em suas configurações.

Configure um processo de negócios customizado para enviar mensagens.

Crie um endpoint POST para enviar dados do front-end para o back-end.

Crie um formulário para enviar uma mensagem em seu aplicativo da web ou móvel.

Para obter mais informações sobre módulos, consulte o artigo " Noções básicas de trabalho com módulos ".

Módulo Discord

1. Vá para a seção de módulos (1), na guia Marketplace (2) encontre o módulo Discord (3) e instale-o (4).

2. Abra as configurações do Discord e especifique seu token de bot no campo apropriado (1) e salve as alterações (2).

Processo de negócio

1. Vá para a seção de lógica de negócios (1) e crie um novo processo de negócios. Adicionar bloco Discord: Enviar mensagem (2). No bloco inicial, adicione variáveis de entrada para o texto da mensagem e o ID do canal para o qual você irá enviá-lo (3). Conecte o stream e as conexões de dados conforme mostrado na captura de tela. Não se esqueça de salvar o esquema (4). Falaremos mais sobre os processos de negócios no curso de treinamento AppMaster.io 101 .

Endpoint

1. Agora vá para a seção de endpoints (1) e crie um novo endpoint de API. Selecione o método POST, especifique a rota e o grupo ao qual deseja adicioná-lo (2). Vincule-o ao processo de negócios recém-criado (3) e clique em OK (4). Você pode assistir a um vídeo sobre endpoints aqui .

Formulário em um aplicativo da web

1. Vamos configurar o envio de mensagens por meio do bot Discord no aplicativo da web. Vá para o seu aplicativo da web e abra-o para edição (1). Crie um novo formulário para enviar dados, escolhendo o tipo Criar registro para ele e o ponto de extremidade recém-criado (2). Aplique as alterações (3).

2. Adicione um botão ao formulário com um acionador onClick , que acionará a ação Enviar formulário para o formulário criado.

3. Esta é a aparência do formulário e do botão no editor de aplicativos da web (1). Salve as alterações (2) e publique-as (3).

Envie uma mensagem!

1. Verifique o funcionamento do formulário. Acesse o aplicativo publicado, na página do formulário, digite a mensagem e o ID do canal para o qual deseja enviá-la.

2. Verifique se o bot postou uma mensagem no seu canal do Discord.

Um formulário simples para enviar mensagens ao Discord está pronto. Você pode complicar, por exemplo, configurando o envio simultâneo de uma mensagem para os canais Discord e Telegram. Para obter mais informações sobre como configurar um bot do Telegram, consulte este artigo .

Para não perder informações sobre novos módulos e configurações, acompanhe nosso blog e inscreva-se no canal Telegram .