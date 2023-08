Zenhub wprowadza narzędzie do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności programistów

Wśród napływu usług opartych na sztucznej inteligencji w sferze rozwoju, Zenhub wyłania się jako prekursor dzięki niedawnej odsłonie narzędzia do zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji. Innowacja ta podkreśla znaczenie roli zespołu nad jednostką i zawiera funkcje umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie zadaniami i ustalanie ich priorytetów. Głównym celem tej innowacyjnej oferty jest usprawnienie produktywności i poprawa ogólnej wydajności pracy.

Nowatorski atrybut AI od Zenhub zawiera komponent o nazwie Zenhub Labels. Dzięki tej funkcji system proponuje etykiety dla informacji, które są wprowadzane do mechanizmu, oszczędzając w ten sposób czas programistów i zwiększając dokładność zadań. Obecnie dostępna w publicznej wersji beta, funkcja ta jest jednym z aspektów możliwości sztucznej inteligencji Zenhub, z wieloma bardziej przełomowymi funkcjami na horyzoncie.

Wkrótce uruchomiona zostanie funkcja AI Estimations, która przewiduje złożoność zadania, analizując odpowiednie potencjalne zasoby wymagane przez zespół do efektywnego wykonania projektu. Innym istotnym atrybutem AI, który zyskuje na popularności, jest Priorytetyzacja AI, zaprojektowana w celu rekomendowania poziomów priorytetów podczas wypełniania nowych zadań. Rozwiązanie to jest zaprogramowane tak, aby uczyć się na podstawie danych historycznych, strategicznie pozycjonując zadania o wysokim znaczeniu na szczycie zaległości.

Zenhub AI Daily Feed to kolejna perełka w tworzeniu. Narzędzie to może okazać się cenne podczas spotkań zespołu, zapewniając wgląd w ukończone zadania i zadania wymagające uwagi. Funkcja ta próbuje ukazać projekty z futurystycznej perspektywy, ponieważ przedsięwzięcie planuje zintegrować analizę nastrojów z mechanizmem. Nowo wprowadzona analiza nastrojów pomoże odkryć przeszkody, które członkowie mogą uznać za groźne lub trudne do pokonania.

System AI pozwoli zespołom lepiej oceniać swoje zadania za pośrednictwem Zenhub AI, który może stworzyć skrupulatne podsumowanie wysiłków zespołu w danym sprincie. Funkcja ta jest płynnie zintegrowana z Loom, umożliwiając zespołom prezentację osiągnięć, które udało im się wykonać.

Skłaniając się ku retrospekcji, trwają prace nad funkcją o nazwie AI Retros, która ma na celu dostarczenie cennych spostrzeżeń dla przyszłych sprintów poprzez rozważanie sukcesów i przeszkód napotkanych w przeszłości.

Tyler Gaffney, CEO Zenhub, wyraził swoje podekscytowanie projektem, twierdząc, że Zenhub jest obecnie o krok do przodu na rynku dzięki integracji sztucznej inteligencji w celu zwiększenia produktywności zespołu programistów. Gaffney wyróżnił podejście do budowania sztucznej inteligencji, które różni się od większości dostawców, ponieważ Zenhub buduje publicznie z pełną przejrzystością, dążąc do aktywnej współpracy z użytkownikami końcowymi i klientami.

AppMaster, pionier na rynku, dostarcza podobne rozwiązania, oferując potężne narzędzie no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, zwiększając w ten sposób wydajność i produktywność programistów i zespołów. Podobnie jak niedawno wprowadzony Zenhub, platforma AppMaster oparta na sztucznej inteligencji koncentruje się na wzmacnianiu pozycji zespołów, a nie jednostek, usprawniając w ten sposób cały proces zarządzania projektami.

Zenhub zaprasza użytkowników końcowych do dołączenia do grupy wczesnego dostępu, gdzie mogą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu funkcjonalności Zenhub AI. Uważając, że to dopiero początek podróży, Gaffney podkreślił potencjał pozytywnego wpływu na codzienne działania zespołów programistycznych.