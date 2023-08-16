Zenhub представляет инструмент управления проектами на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности работы разработчиков

На фоне наплыва услуг в сфере разработки, основанных на искусственном интеллекте, компания Zenhub стала лидером, представив недавно инструмент управления проектами с поддержкой искусственного интеллекта. Эта инновация подчеркивает важность роли команды, а не отдельного человека, и включает в себя функции для более эффективного управления и определения приоритетов задач. Основная цель этого инновационного предложения - оптимизировать производительность и повысить общую эффективность работы.

Новый атрибут искусственного интеллекта от Zenhub включает в себя компонент под названием Zenhub Labels. С его помощью система предлагает метки для информации по мере ее поступления в механизм, тем самым экономя время разработчиков и повышая точность выполнения задач. Эта функция, доступная в настоящее время в публичной бета-версии, является одной из граней возможностей искусственного интеллекта Zenhub, а в ближайших планах - множество других революционных функций.

В ближайшее время будет запущена функция AI Estimations, которая предсказывает сложность задачи, анализируя потенциальные ресурсы, необходимые команде для эффективного выполнения проекта. Еще один важный атрибут искусственного интеллекта, набирающий обороты, - AI Prioritization, призванный рекомендовать уровни приоритета при заполнении новых заданий. Эта разработка запрограммирована на обучение на основе исторических данных, стратегически позиционируя задачи высокой важности в верхней части бэклога.

Zenhub AI Daily Feed - еще одна находка. Этот инструмент может оказаться полезным на командных совещаниях, предоставляя информацию о выполненных задачах и задачах, требующих внимания. Эта функция пытается показать проекты с футуристической точки зрения, поскольку компания планирует интегрировать в этот механизм анализ настроений. Введенный анализ настроений поможет выявить препятствия, которые могут показаться членам команды грозными или с которыми им трудно справиться.

Система искусственного интеллекта позволит командам лучше оценивать свои задачи с помощью Zenhub AI, который может создать подробный отчет о работе команды в течение определенного спринта. Эта функция легко интегрируется с Loom, позволяя командам демонстрировать демонстрацию достигнутых ими успехов.

В настоящее время разрабатывается функция ретроспекции под названием AI Retros, которая позволяет получить ценные сведения для будущих спринтов, анализируя успехи и трудности, с которыми пришлось столкнуться в прошлом.

Тайлер Гаффни, генеральный директор Zenhub, выразил свое волнение по поводу этого проекта, заявив, что Zenhub в настоящее время находится на шаг впереди рынка благодаря интеграции искусственного интеллекта для повышения производительности команды разработчиков. Гаффни особо отметил, что подход к созданию ИИ отличается от большинства вендоров, поскольку Zenhub ведет публичные разработки в условиях полной прозрачности, стремясь активно сотрудничать с конечными пользователями и клиентами.

Пионер на рынке, компания AppMaster предлагает аналогичные решения, предлагая мощный инструмент no-code для создания backend, web и мобильных приложений, что повышает эффективность и продуктивность работы разработчиков и команд. Как и недавно представленная Zenhub, платформа AppMaster, работающая на основе искусственного интеллекта, ориентирована на расширение возможностей команд, а не отдельных пользователей, что позволяет оптимизировать весь процесс управления проектами.

Zenhub приглашает конечных пользователей присоединиться к группе раннего доступа, где они смогут активно участвовать в формировании функциональных возможностей Zenhub AI. Считая, что это только начало пути, Гаффни подчеркнул потенциал положительного влияния на повседневную деятельность команд разработчиков программного обеспечения.