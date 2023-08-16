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Zenhub представляет инструмент управления проектами на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности работы разработчиков

16, авг. 2023
Zenhub представляет инструмент управления проектами на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности работы разработчиков

На фоне наплыва услуг в сфере разработки, основанных на искусственном интеллекте, компания Zenhub стала лидером, представив недавно инструмент управления проектами с поддержкой искусственного интеллекта. Эта инновация подчеркивает важность роли команды, а не отдельного человека, и включает в себя функции для более эффективного управления и определения приоритетов задач. Основная цель этого инновационного предложения - оптимизировать производительность и повысить общую эффективность работы.

Новый атрибут искусственного интеллекта от Zenhub включает в себя компонент под названием Zenhub Labels. С его помощью система предлагает метки для информации по мере ее поступления в механизм, тем самым экономя время разработчиков и повышая точность выполнения задач. Эта функция, доступная в настоящее время в публичной бета-версии, является одной из граней возможностей искусственного интеллекта Zenhub, а в ближайших планах - множество других революционных функций.

В ближайшее время будет запущена функция AI Estimations, которая предсказывает сложность задачи, анализируя потенциальные ресурсы, необходимые команде для эффективного выполнения проекта. Еще один важный атрибут искусственного интеллекта, набирающий обороты, - AI Prioritization, призванный рекомендовать уровни приоритета при заполнении новых заданий. Эта разработка запрограммирована на обучение на основе исторических данных, стратегически позиционируя задачи высокой важности в верхней части бэклога.

Zenhub AI Daily Feed - еще одна находка. Этот инструмент может оказаться полезным на командных совещаниях, предоставляя информацию о выполненных задачах и задачах, требующих внимания. Эта функция пытается показать проекты с футуристической точки зрения, поскольку компания планирует интегрировать в этот механизм анализ настроений. Введенный анализ настроений поможет выявить препятствия, которые могут показаться членам команды грозными или с которыми им трудно справиться.

Система искусственного интеллекта позволит командам лучше оценивать свои задачи с помощью Zenhub AI, который может создать подробный отчет о работе команды в течение определенного спринта. Эта функция легко интегрируется с Loom, позволяя командам демонстрировать демонстрацию достигнутых ими успехов.

В настоящее время разрабатывается функция ретроспекции под названием AI Retros, которая позволяет получить ценные сведения для будущих спринтов, анализируя успехи и трудности, с которыми пришлось столкнуться в прошлом.

Тайлер Гаффни, генеральный директор Zenhub, выразил свое волнение по поводу этого проекта, заявив, что Zenhub в настоящее время находится на шаг впереди рынка благодаря интеграции искусственного интеллекта для повышения производительности команды разработчиков. Гаффни особо отметил, что подход к созданию ИИ отличается от большинства вендоров, поскольку Zenhub ведет публичные разработки в условиях полной прозрачности, стремясь активно сотрудничать с конечными пользователями и клиентами.

Пионер на рынке, компания AppMaster предлагает аналогичные решения, предлагая мощный инструмент no-code для создания backend, web и мобильных приложений, что повышает эффективность и продуктивность работы разработчиков и команд. Как и недавно представленная Zenhub, платформа AppMaster, работающая на основе искусственного интеллекта, ориентирована на расширение возможностей команд, а не отдельных пользователей, что позволяет оптимизировать весь процесс управления проектами.

Zenhub приглашает конечных пользователей присоединиться к группе раннего доступа, где они смогут активно участвовать в формировании функциональных возможностей Zenhub AI. Считая, что это только начало пути, Гаффни подчеркнул потенциал положительного влияния на повседневную деятельность команд разработчиков программного обеспечения.

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