Zenhub lance un outil de gestion de projet alimenté par l'IA pour améliorer l'efficacité des développeurs

Au milieu d'un afflux de services infusés par l'IA dans la sphère du développement, Zenhub apparaît comme le précurseur avec son récent dévoilement d'un outil de gestion de projet basé sur l'IA. Cette innovation souligne l'importance du rôle de l'équipe par rapport à celui de l'individu et comprend des fonctionnalités permettant de gérer et de hiérarchiser les tâches plus efficacement. L'objectif premier de cette offre innovante est de rationaliser la productivité et d'améliorer l'efficacité globale du travail.

Le nouvel attribut IA de Zenhub comporte un composant appelé Zenhub Labels. Grâce à cette fonctionnalité, le système propose des étiquettes pour les informations au fur et à mesure qu'elles sont introduites dans le mécanisme, ce qui permet aux développeurs de gagner du temps et d'améliorer la précision des tâches. Actuellement disponible en version bêta publique, cette fonctionnalité n'est qu'une facette des capacités d'IA de Zenhub, avec de nombreuses autres fonctionnalités révolutionnaires à l'horizon.

La fonction AI Estimations, qui sera bientôt lancée, prédit la complexité d'une tâche et analyse les ressources potentielles nécessaires à une équipe pour mener à bien le projet. Un autre attribut de l'IA qui gagne du terrain est la priorisation de l'IA, conçue pour recommander des niveaux de priorité lors de l'attribution de nouvelles tâches. Ce développement est programmé pour apprendre à partir de données historiques, en positionnant stratégiquement les tâches de haute importance au sommet de l'arriéré.

Le flux quotidien d'IA de Zenhub est un autre joyau en devenir. Cet outil pourrait s'avérer précieux lors des réunions d'équipe en fournissant des informations sur les tâches achevées et celles qui requièrent une attention particulière. Cette fonction tente de présenter les projets dans une perspective futuriste, car l'entreprise prévoit d'intégrer l'analyse des sentiments au mécanisme. L'analyse des sentiments nouvellement mise en place permettra de mettre en évidence les obstacles que les membres peuvent trouver redoutables ou qu'ils ont du mal à surmonter.

Le système d'IA permettra aux équipes de mieux évaluer leurs tâches grâce à Zenhub AI, qui peut créer un résumé méticuleux des efforts de l'équipe au cours d'un sprint particulier. Cette fonction est parfaitement intégrée à Loom, ce qui permet aux équipes de présenter la démonstration des réalisations qu'elles ont accomplies.

Une fonction appelée AI Retros est en cours d'élaboration. Elle vise à fournir des informations précieuses pour les sprints à venir en examinant les succès et les obstacles rencontrés dans le passé.

Tyler Gaffney, PDG de Zenhub, a exprimé son enthousiasme pour le projet, affirmant que Zenhub a actuellement une longueur d'avance sur le marché avec l'intégration de l'IA pour stimuler la productivité de l'équipe de développeurs. M. Gaffney a souligné que l'approche de la construction de l'IA était différente de celle de la plupart des fournisseurs, car Zenhub construit en public avec une transparence totale, dans le but de collaborer activement avec les utilisateurs finaux et les clients.

Pionnier sur le marché, AppMaster fournit des solutions similaires, offrant un puissant outil no-code pour créer des applications backend, web et mobiles, renforçant ainsi l'efficacité et la productivité des développeurs et des équipes. Comme la récente introduction de Zenhub, la plateforme AppMaster alimentée par l'IA se concentre sur l'autonomisation des équipes plutôt que des individus, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de gestion de projet.

Zenhub invite les utilisateurs finaux à rejoindre son groupe d'accès anticipé où ils pourront participer activement à l'élaboration des fonctionnalités de Zenhub AI. Considérant qu'il ne s'agit que du début du voyage, M. Gaffney a insisté sur le potentiel d'impact positif sur les activités quotidiennes des équipes logicielles.