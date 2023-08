Zenhub apresenta uma ferramenta de gestão de projectos com IA para uma maior eficiência dos programadores

No meio de um afluxo de serviços com IA na esfera do desenvolvimento, o Zenhub surge como precursor com a sua recente revelação de uma ferramenta de gestão de projectos com IA. Esta inovação destaca a importância do papel da equipa em detrimento do indivíduo e inclui funcionalidades para gerir e priorizar tarefas de forma mais eficaz. A principal intenção desta oferta inovadora é otimizar a produtividade e melhorar a eficiência geral do trabalho.

O novo atributo de IA do Zenhub inclui uma componente denominada Zenhub Labels. Com esta funcionalidade, o sistema propõe etiquetas para a informação à medida que esta é introduzida no mecanismo, poupando assim tempo aos programadores e aumentando a precisão das tarefas. Atualmente disponível numa versão beta pública, esta funcionalidade é uma faceta das capacidades de IA do Zenhub, com muitas mais funcionalidades inovadoras no horizonte.

A funcionalidade a ser lançada em breve, Estimativas de IA, prevê a complexidade de uma tarefa, analisando os recursos potenciais adequados necessários para uma equipa realizar o projeto de forma eficiente. Outro atributo importante da IA que está a ganhar força é a Priorização da IA, concebida para recomendar níveis de prioridade ao preencher novas tarefas. Este desenvolvimento está programado para aprender com os dados históricos, posicionando estrategicamente as tarefas de elevada importância no topo da lista de pendências.

O Zenhub AI Daily Feed é outra joia em construção. Esta ferramenta pode revelar-se valiosa nas reuniões de equipa, fornecendo informações sobre tarefas concluídas e tarefas que requerem atenção. Esta funcionalidade tenta manifestar projectos de uma perspetiva futurista, uma vez que o empreendimento planeia integrar a análise de sentimentos no mecanismo. A análise de sentimentos recentemente introduzida ajudará a revelar os obstáculos que os membros possam considerar formidáveis ou com os quais tenham dificuldade em lidar.

O sistema de IA permitirá que as equipas avaliem melhor as suas tarefas através do Zenhub AI, que pode criar um resumo meticuloso dos esforços da equipa durante um determinado sprint. Esta funcionalidade está perfeitamente integrada com o Loom, permitindo que as equipas apresentem a demonstração das realizações que alcançaram.

Inclinando-se para a retrospeção, um recurso chamado AI Retros está em andamento, que visa fornecer informações valiosas para futuros sprints, ponderando sobre os sucessos e obstáculos enfrentados no passado.

Tyler Gaffney, CEO da Zenhub, expressou seu entusiasmo com o projeto, alegando que a Zenhub está atualmente um passo à frente no mercado com a integração de IA para aumentar a produtividade da equipe de desenvolvedores. Gaffney mencionou de forma distinta que a abordagem à construção de IA é diferente da maioria dos fornecedores, uma vez que a Zenhub está a construir em público com total transparência, com o objetivo de colaborar ativamente com os utilizadores finais e clientes.

Pioneira no mercado, a AppMaster fornece soluções semelhantes, oferecendo uma poderosa ferramenta no-code para criar aplicações backend, web e móveis, reforçando assim a eficiência e a produtividade dos programadores e das equipas. Tal como a recente introdução da Zenhub, a plataforma AppMaster alimentada por IA centra-se na capacitação de equipas e não de indivíduos, simplificando assim todo o processo de gestão de projectos.

O Zenhub convida os utilizadores finais a juntarem-se ao seu grupo de acesso antecipado, onde podem participar ativamente na definição das funcionalidades do Zenhub AI. Considerando que este é apenas o início da jornada, Gaffney enfatizou o potencial para impactar positivamente as actividades diárias das equipas de software.