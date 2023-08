Zenhub stellt KI-gestütztes Projektmanagement-Tool zur Steigerung der Effizienz von Entwicklern vor

Inmitten eines Zustroms von KI-infundierten Diensten im Entwicklungsbereich erweist sich Zenhub als Vorreiter mit seiner jüngsten Enthüllung eines KI-gestützten Projektmanagement-Tools. Diese Innovation unterstreicht die Bedeutung der Rolle des Teams gegenüber dem Einzelnen und umfasst Funktionen zur effektiveren Verwaltung und Priorisierung von Aufgaben. Dieses innovative Angebot zielt in erster Linie darauf ab, die Produktivität zu steigern und die Arbeitseffizienz insgesamt zu verbessern.

Das neue KI-Attribut von Zenhub umfasst eine Komponente namens Zenhub Labels. Mit dieser Funktionalität schlägt das System Labels für Informationen vor, sobald diese in den Mechanismus eingespeist werden, wodurch Entwickler Zeit sparen und die Genauigkeit der Aufgaben verbessert wird. Diese Funktion, die derzeit in einer öffentlichen Betaversion verfügbar ist, ist nur eine Facette der KI-Fähigkeiten von Zenhub, wobei noch viele weitere bahnbrechende Funktionen in Planung sind.

Die in Kürze erscheinende Funktion KI-Schätzungen sagt die Komplexität einer Aufgabe voraus und analysiert die geeigneten potenziellen Ressourcen, die ein Team für die effiziente Durchführung des Projekts benötigt. Ein weiteres herausragendes KI-Attribut, das sich immer mehr durchsetzt, ist die KI-Priorisierung, die beim Ausfüllen neuer Aufgaben Prioritätsstufen empfiehlt. Diese Entwicklung ist so programmiert, dass sie aus historischen Daten lernt und strategisch wichtige Aufgaben an die Spitze des Backlogs setzt.

Der Zenhub AI Daily Feed ist ein weiteres Juwel in der Entwicklung. Dieses Tool könnte sich bei Teambesprechungen als wertvoll erweisen, da es Einblicke in abgeschlossene und zu erledigende Aufgaben bietet. Mit dieser Funktion wird versucht, Projekte aus einer futuristischen Perspektive zu manifestieren, da das Unternehmen plant, eine Stimmungsanalyse in den Mechanismus zu integrieren. Die neu eingeführte Stimmungsanalyse wird dazu beitragen, Hindernisse aufzudecken, die die Teammitglieder möglicherweise als unüberwindbar empfinden oder mit denen sie sich schwer tun.

Das KI-System wird es den Teams ermöglichen, ihre Aufgaben durch Zenhub AI besser zu bewerten, indem es eine genaue Zusammenfassung der Bemühungen des Teams während eines bestimmten Sprints erstellen kann. Diese Funktion ist nahtlos in Loom integriert und ermöglicht es den Teams, die Vorführung ihrer Leistungen zu präsentieren.

Eine Funktion namens AI Retros ist in Arbeit, die wertvolle Erkenntnisse für künftige Sprints liefern soll, indem sie über die Erfolge und Hürden der Vergangenheit nachdenkt.

Tyler Gaffney, CEO von Zenhub, äußerte sich begeistert über das Projekt und behauptete, dass Zenhub mit der Integration von KI zur Steigerung der Produktivität von Entwicklerteams dem Markt derzeit einen Schritt voraus ist. Gaffney hob hervor, dass sich der Ansatz zur Entwicklung von KI von dem der meisten Anbieter unterscheidet, da Zenhub öffentlich und mit völliger Transparenz arbeitet und eine aktive Zusammenarbeit mit Endnutzern und Kunden anstrebt.

AppMaster, ein Pionier auf dem Markt, bietet ähnliche Lösungen und ein leistungsstarkes Tool ( no-code) für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, das die Effizienz und Produktivität der Entwickler und Teams steigert. Wie die kürzlich vorgestellte Plattform von Zenhub konzentriert sich auch die KI-gestützte AppMaster auf die Unterstützung von Teams und nicht von Einzelpersonen, wodurch der gesamte Projektmanagementprozess rationalisiert wird.

Zenhub lädt Endnutzer dazu ein, ihrer Early-Access-Gruppe beizutreten, in der sie aktiv an der Gestaltung der Funktionen von Zenhub AI mitwirken können. Gaffney betrachtet dies als den Anfang der Reise und betonte das Potenzial, die täglichen Aktivitäten von Software-Teams positiv zu beeinflussen.