Zenhub introduceert een AI-gebaseerde tool voor projectbeheer om ontwikkelaars efficiënter te laten werken

Temidden van een toevloed aan AI-gebaseerde diensten in de ontwikkelingssfeer, komt Zenhub naar voren als de voorloper met de recente onthulling van een AI-gebaseerde projectmanagementtool. Deze innovatie benadrukt het belang van de rol van het team boven die van het individu en bevat functies om taken effectiever te beheren en te prioriteren. De primaire bedoeling van dit innovatieve aanbod is om de productiviteit te stroomlijnen en de algehele efficiëntie van het werk te verbeteren.

Het nieuwe AI-attribuut van Zenhub bevat een component met de naam Zenhub Labels. Met deze functionaliteit stelt het systeem labels voor informatie voor wanneer deze wordt ingevoerd in het mechanisme, waardoor ontwikkelaars tijd besparen en de nauwkeurigheid van taken wordt verbeterd. Deze functie, die momenteel beschikbaar is in een publieke bètaversie, is één facet van de AI-mogelijkheden van Zenhub, met nog veel meer baanbrekende functionaliteiten in het verschiet.

De binnenkort te lanceren functie AI Estimations voorspelt de complexiteit van een taak en analyseert de geschikte potentiële resources die een team nodig heeft om het project efficiënt uit te voeren. Een andere opvallende AI eigenschap die steeds meer aandacht krijgt is de AI Prioritization, ontworpen om prioriteitsniveaus aan te bevelen bij het invullen van nieuwe opdrachten. Deze ontwikkeling is geprogrammeerd om te leren van historische gegevens, waardoor taken van groot belang strategisch bovenaan de backlog worden geplaatst.

De Zenhub AI Daily Feed is nog zo'n pareltje in wording. Deze tool kan waardevol zijn tijdens teambijeenkomsten door inzichten te verschaffen in voltooide taken en taken die aandacht nodig hebben. Deze functie probeert projecten te manifesteren vanuit een futuristisch perspectief omdat de onderneming van plan is om sentimentanalyse in het mechanisme te integreren. De nieuwe sentimentanalyse zal helpen om obstakels aan het licht te brengen die leden als lastig ervaren of moeilijk aankunnen.

Met het AI-systeem kunnen teams hun taken beter evalueren via Zenhub AI, dat een nauwgezette samenvatting kan maken van de inspanningen van het team tijdens een bepaalde sprint. Deze functie is naadloos geïntegreerd met Loom, zodat teams kunnen laten zien wat ze hebben bereikt.

Er wordt gewerkt aan een functie met de naam AI Retros, die waardevolle inzichten moet bieden voor toekomstige sprints door na te denken over de successen en hindernissen uit het verleden.

Tyler Gaffney, CEO van Zenhub, toonde zich enthousiast over het project en beweerde dat Zenhub momenteel een stap vooruit is in de markt met de integratie van AI om de productiviteit van ontwikkelteams te verhogen. Gaffney noemde het onderscheidend dat de aanpak voor het bouwen van AI anders is dan die van de meeste leveranciers, omdat Zenhub in het openbaar bouwt met volledige transparantie, met als doel actief samen te werken met eindgebruikers en klanten.

AppMaster is een pionier op de markt en biedt vergelijkbare oplossingen. Het biedt een krachtige no-code tool om backend-, web- en mobiele applicaties te maken en zo de efficiëntie en productiviteit van ontwikkelaars en teams te verhogen. Net als de recente introductie van Zenhub richt het AI-platform AppMaster zich op het versterken van teams in plaats van individuen, waardoor het hele projectbeheerproces wordt gestroomlijnd.

Zenhub nodigt eindgebruikers uit om lid te worden van hun early access groep waar ze actief kunnen deelnemen aan het vormgeven van de functionaliteiten van Zenhub AI. Gaffney beschouwt dit nog maar als het begin van de reis en benadrukt het potentieel om de dagelijkse activiteiten van softwareteams positief te beïnvloeden.