تقدم Zenhub أداة إدارة المشاريع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة المطورين </ h2>

وسط تدفق الخدمات المدمجة بالذكاء الاصطناعي في مجال التطوير ، تبرز Zenhub كرائدة بإزاحة الستار مؤخرًا عن أداة إدارة المشاريع التي تدعم الذكاء الاصطناعي. يسلط هذا الابتكار الضوء على أهمية دور الفريق على الفرد ويتضمن ميزات لإدارة المهام وتحديد أولوياتها بشكل أكثر فعالية. الهدف الأساسي من هذا العرض المبتكر هو تبسيط الإنتاجية وتحسين كفاءة العمل بشكل عام.

تتميز سمة AI الجديدة من Zenhub بمكون يسمى Zenhub Labels . مع هذه الوظيفة ، يقترح النظام تسميات للمعلومات حيث يتم إدخالها في الآلية ، وبالتالي توفير الوقت للمطورين وتعزيز دقة المهام. تتوفر هذه الميزة حاليًا في إصدار تجريبي عام ، وهي أحد جوانب قدرات الذكاء الاصطناعي في Zenhub ، مع العديد من الوظائف الرائدة في الأفق.

الميزة التي سيتم إطلاقها قريبًا تقديرات الذكاء الاصطناعي ، تتنبأ بمدى تعقيد المهمة ، وتحلل الموارد المحتملة المناسبة المطلوبة للفريق لتنفيذ المشروع بكفاءة. سمة بارزة أخرى للذكاء الاصطناعي تكتسب قوة هي تحديد أولويات الذكاء الاصطناعي ، المصممة للتوصية بمستويات الأولوية عند ملء المهام الجديدة. تمت برمجة هذا التطوير للتعلم من البيانات التاريخية ، ووضع المهام ذات الأهمية العالية بشكل استراتيجي في الجزء العلوي من الأعمال المتراكمة.

تعتبر Zenhub AI Daily Feed جوهرة أخرى في طور التكوين. يمكن أن تثبت هذه الأداة قيمتها في مواقف الفريق من خلال توفير رؤى فيما يتعلق بالمهام المكتملة والمهام التي تتطلب الاهتمام. تحاول هذه الميزة إظهار المشاريع من منظور مستقبلي حيث يخطط المشروع لدمج تحليل المشاعر في الآلية. سيساعد تحليل المعنويات الذي تم إنشاؤه حديثًا في إزالة العقبات التي قد يجدها الأعضاء هائلة أو يجدون صعوبة في التعامل معها.

سيسمح نظام الذكاء الاصطناعي للفرق بتقييم مهامهم بشكل أفضل من خلال Zenhub AI ، والذي يمكنه إنشاء ملخص دقيق لمساعي الفريق خلال سباق معين. تم دمج هذه الميزة بسلاسة مع Loom ، مما يتيح للفرق عرض العرض التوضيحي للإنجازات التي حققتها.

الميل نحو الاسترجاع ، هناك ميزة تسمى AI Retros قيد العمل ، والتي تهدف إلى تقديم رؤى قيمة للسباقات المستقبلية من خلال التفكير في النجاحات والعقبات التي واجهتها في الماضي.

أعرب تايلر جافني ، الرئيس التنفيذي لشركة Zenhub ، عن سعادته بالمشروع ، مدعيًا أن Zenhub تتقدم حاليًا بخطوة في السوق من خلال دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية فريق المطورين. ذكر Gaffney بشكل مميز أن نهج بناء الذكاء الاصطناعي يختلف عن معظم البائعين ، حيث يبني Zenhub علنًا بشفافية كاملة ، بهدف التعاون بنشاط مع المستخدمين النهائيين والعملاء.

نظرًا لكونه رائدًا في السوق ، يوفر AppMaster حلولًا مماثلة ، حيث يقدم أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، وبالتالي تعزيز كفاءة وإنتاجية المطورين والفرق. مثل مقدمة Zenhub الأخيرة ، تركز منصة AppMaster المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين الفرق بدلاً من الأفراد ، وبالتالي تبسيط عملية إدارة المشروع بالكامل.

تدعو Zenhub المستخدمين النهائيين للانضمام إلى مجموعة الوصول المبكر الخاصة بهم حيث يمكنهم المشاركة بنشاط في تشكيل وظائف Zenhub AI. بالنظر إلى أن هذا مجرد بداية الرحلة ، شدد جافني على إمكانية التأثير بشكل إيجابي على الأنشطة اليومية لفرق البرمجيات.