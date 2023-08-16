Zenhub 推出人工智能项目管理工具，提高开发人员效率

在大量人工智能服务涌入开发领域的情况下，Zenhub 凭借其最近推出的人工智能项目管理工具成为先行者。这项创新强调了团队的作用重于个人的重要性，并包含了更有效地管理任务和确定任务优先级的功能。这一创新产品的主要目的是简化生产力，提高整体工作效率。

Zenhub 的新颖人工智能属性有一个名为Zenhub Labels 的组件。利用这一功能，系统会在信息输入机制时为信息贴上标签，从而节省开发人员的时间，提高任务的准确性。目前，该功能只是 Zenhub 人工智能功能的一个方面，还有更多突破性的功能即将推出。

即将推出的人工智能估算功能可预测任务的复杂程度，分析团队高效执行项目所需的适当潜在资源。另一项备受瞩目的人工智能属性是人工智能优先级，旨在为填写新任务时推荐优先级。这项功能可从历史数据中学习，战略性地将重要性高的任务置于积压任务的首位。

Zenhub 人工智能每日反馈是正在制作中的另一款产品。该工具可提供有关已完成任务和需要关注的任务的见解，在团队会议上很有价值。这项功能试图从未来的角度来展示项目，因为该企业计划将情感分析整合到该机制中。新引入的情感分析将有助于揭示成员们可能认为难以克服或难以应付的障碍。

人工智能系统将通过 Zenhub AI 让团队更好地评估他们的任务，Zenhub AI 可以对团队在特定冲刺阶段的努力进行细致的总结。该功能与 Loom 无缝集成，使团队能够展示他们已经完成的成就演示。

在回顾方面，一项名为 "人工智能回顾"（AI Retros）的功能正在开发中，其目的是通过思考过去取得的成功和面临的障碍，为未来的冲刺提供有价值的见解。

Zenhub 首席执行官泰勒-加夫尼（Tyler Gaffney）表达了他对该项目的兴奋之情，声称 Zenhub 目前在市场上领先一步，整合了人工智能来提高开发人员团队的工作效率。Gaffney特别提到，Zenhub构建人工智能的方法与大多数供应商不同，因为Zenhub是在完全透明的情况下公开构建人工智能的，旨在积极与最终用户和客户合作。

AppMaster在市场上率先提供了类似的解决方案，它提供了一个强大的no-code 工具来创建后台、网络和移动应用程序，从而提高了开发人员和团队的效率和生产力。与 Zenhub 最近推出的产品一样，这个由人工智能驱动的AppMaster 平台也侧重于增强团队而非个人的能力，从而简化整个项目管理流程。

Zenhub 邀请最终用户加入其早期访问小组，他们可以积极参与 Zenhub AI 功能的开发。加夫尼认为这只是旅程的开始，他强调了Zenhub对软件团队日常活动产生积极影响的潜力。