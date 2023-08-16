Zenhub, Gelişmiş Geliştirici Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Proje Yönetim Aracını Tanıtıyor

Geliştirme alanındaki AI ile aşılanmış hizmetlerin akışının ortasında, Zenhub, yakın zamanda AI özellikli bir proje yönetim aracını piyasaya sürerek öncü olarak ortaya çıkıyor. Bu yenilik, ekibin rolünün birey üzerindeki önemini vurgular ve görevleri daha etkili bir şekilde yönetmek ve önceliklendirmek için özellikler içerir. Bu yenilikçi teklifin birincil amacı, üretkenliği düzene sokmak ve genel iş verimliliğini artırmaktır.

Zenhub'un yeni AI özelliği, Zenhub Etiketleri adı verilen bir bileşene sahiptir. Bu işlevsellikle sistem, mekanizmaya beslenirken bilgi için etiketler önerir, böylece geliştiricilere zaman kazandırır ve görevlerin doğruluğunu artırır. Şu anda genel bir beta sürümünde mevcut olan bu özellik, ufukta daha birçok çığır açan işlevsellik ile Zenhub'ın yapay zeka yeteneklerinin bir yönüdür.

Yakında piyasaya sürülecek olan Yapay Zeka Tahminleri özelliği, bir ekibin projeyi verimli bir şekilde yürütmesi için gereken uygun potansiyel kaynakları analiz ederek bir görevin karmaşıklığını tahmin eder. İlgi çeken bir başka göze çarpan AI özelliği, yeni görevleri doldururken öncelik seviyeleri önermek için tasarlanmış AI Önceliklendirme özelliğidir. Bu geliştirme, stratejik olarak yüksek öneme sahip görevleri birikmiş iş listesinin en üstüne yerleştirerek geçmiş verilerden öğrenmek üzere programlanmıştır.

Zenhub AI Daily Feed, yapım aşamasında olan başka bir cevherdir. Bu araç, tamamlanan görevler ve dikkat gerektiren görevler hakkında içgörü sağlayarak ekip stand-up'larında değerli olabilir. Girişim, mekanizmaya duyarlılık analizini entegre etmeyi planlarken, bu özellik projeleri fütüristik bir bakış açısıyla ortaya koymaya çalışır. Yeni başlatılan duyarlılık analizi, üyelerin zorlu bulabilecekleri veya başa çıkmakta zorlanabilecekleri engellerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

AI sistemi, ekiplerin belirli bir sprint üzerindeki çabalarının titiz bir özetini oluşturabilen Zenhub AI aracılığıyla ekiplerin görevlerini daha iyi değerlendirmelerine olanak tanıyacak. Bu özellik, Loom ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir ve ekiplerin elde ettikleri başarıların demosunu sergilemelerine olanak tanır.

Geçmişe dönük olarak, geçmişte karşılaşılan başarılar ve engeller üzerine kafa yorarak gelecekteki sprintler için değerli bilgiler sağlamayı amaçlayan AI Retros adlı bir özellik üzerinde çalışılıyor.

Zenhub CEO'su Tyler Gaffney, projeden duyduğu heyecanı dile getirerek, Zenhub'un şu anda geliştirici ekip üretkenliğini artırmak için yapay zeka entegrasyonu ile pazarda bir adım önde olduğunu iddia etti. Gaffney, yapay zeka oluşturma yaklaşımının çoğu satıcıdan farklı olduğunu ayırt edici bir şekilde belirtti, çünkü Zenhub son kullanıcılar ve müşterilerle aktif bir şekilde işbirliği yapmayı amaçlayarak tam şeffaflıkla kamuya inşa ediyor.

Pazarda öncü olan AppMaster , arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü bir no-code araç sunarak benzer çözümler sunar ve böylece geliştiricilerin ve ekiplerin etkinliğini ve üretkenliğini artırır. Zenhub'ın yakın zamanda tanıttığı gibi, yapay zeka destekli AppMaster platformu da bireyler yerine ekipleri güçlendirmeye ve böylece tüm proje yönetimi sürecini kolaylaştırmaya odaklanıyor.

Zenhub, son kullanıcıları, Zenhub AI'nın işlevlerini şekillendirmeye aktif olarak katılabilecekleri erken erişim gruplarına katılmaya davet ediyor. Bunu yolculuğun sadece başlangıcı olarak gören Gaffney, yazılım ekiplerinin günlük faaliyetlerini olumlu yönde etkileme potansiyelinin altını çizdi.