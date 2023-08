Zenhub introduce uno strumento di gestione dei progetti alimentato dall'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza degli sviluppatori

In mezzo a un'affluenza di servizi basati sull'intelligenza artificiale nella sfera dello sviluppo, Zenhub emerge come precursore con la sua recente presentazione di uno strumento di gestione dei progetti abilitato dall'intelligenza artificiale. Questa innovazione sottolinea l'importanza del ruolo del team rispetto al singolo individuo e include funzioni per gestire e dare priorità ai compiti in modo più efficace. L'intento principale di questa offerta innovativa è quello di ottimizzare la produttività e migliorare l'efficienza complessiva del lavoro.

Il nuovo attributo AI di Zenhub è caratterizzato da un componente chiamato Zenhub Labels. Grazie a questa funzionalità, il sistema propone etichette per le informazioni che vengono inserite nel meccanismo, facendo risparmiare tempo agli sviluppatori e migliorando l'accuratezza dei compiti. Attualmente disponibile in una versione beta pubblica, questa funzione è un aspetto delle capacità AI di Zenhub, con molte altre funzionalità innovative all'orizzonte.

La funzione AI Estimations, che sarà lanciata a breve, prevede l'intricatezza di un compito, analizzando le risorse potenziali necessarie a un team per portare a termine il progetto in modo efficiente. Un altro importante attributo dell'intelligenza artificiale che si sta affermando è l'AI Prioritization, progettato per consigliare i livelli di priorità quando si assegnano nuovi incarichi. Questo sviluppo è programmato per imparare dai dati storici, posizionando strategicamente i compiti di maggiore importanza in cima al backlog.

Il Feed giornaliero di Zenhub AI è un altro gioiello in fase di realizzazione. Questo strumento potrebbe rivelarsi prezioso durante le riunioni del team, fornendo informazioni sulle attività completate e su quelle che richiedono attenzione. Questa funzione cerca di visualizzare i progetti da una prospettiva futuristica, poiché l'azienda prevede di integrare l'analisi del sentiment nel meccanismo. La nuova analisi del sentiment aiuterà a far emergere gli ostacoli che i membri potrebbero trovare formidabili o difficili da affrontare.

Il sistema di intelligenza artificiale consentirà ai team di valutare meglio i loro compiti grazie a Zenhub AI, che può creare un riepilogo meticoloso degli sforzi del team in un determinato sprint. Questa funzione si integra perfettamente con Loom, consentendo ai team di mostrare la demo dei risultati raggiunti.

Per quanto riguarda la retrospettiva, è in lavorazione una funzione chiamata AI Retros, che mira a fornire preziose indicazioni per gli sprint futuri, riflettendo sui successi e sugli ostacoli affrontati in passato.

Tyler Gaffney, CEO di Zenhub, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, affermando che Zenhub è attualmente un passo avanti nel mercato con l'integrazione dell'AI per aumentare la produttività dei team di sviluppatori. Gaffney ha sottolineato che l'approccio alla costruzione dell'IA è diverso da quello della maggior parte dei fornitori, in quanto Zenhub sta costruendo in pubblico con totale trasparenza, con l'obiettivo di collaborare attivamente con gli utenti finali e i clienti.

Zenhub invita gli utenti finali a unirsi al gruppo di accesso anticipato, dove potranno partecipare attivamente alla definizione delle funzionalità di Zenhub AI. Considerando che questo è solo l'inizio del viaggio, Gaffney ha sottolineato il potenziale di impatto positivo sulle attività quotidiane dei team di software.