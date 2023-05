Niemiecki start-up xentral z powodzeniem zebrał znaczną kwotę 75 milionów dolarów w rundzie finansowania serii B prowadzonej przez inwestorów Tiger Global i Meritech. Ostatnie finansowanie pochodzi z poprzedniej rundy A o wartości 20 milionów dolarów, ponieważ firma ma znaczący wpływ na rynek planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla małych i średnich firm (SMB). Tradycyjnie większe firmy wykorzystywały głównie systemy ERP, ale nastąpił gwałtowny wzrost ilości danych generowanych przez małe i średnie firmy, głównie firmy internetowe. W rezultacie te mniejsze firmy zaczęły wdrażać systemy ERP, otwierając nowe możliwości dla startupów, takich jak xentral. Założona i prowadzona przez duet męża i żony, Benedikta i Claudię Sauter, firma xentral została stworzona, aby dostarczać kompleksowe rozwiązania ERP dostosowane do internetowych małych i średnich przedsiębiorstw. Platforma bezproblemowo łączy się z różnymi gigantami handlu elektronicznego, takimi jak Shopify, Amazon, WooCommerce i Magento, a także rozwiązaniami CRM, takimi jak Pipedrive. Podstawowa funkcjonalność xentral umożliwia firmom efektywne zarządzanie sprzedażą, zarządzaniem zamówieniami, księgowością, magazynowaniem, realizacją zamówień i pakowaniem. Obecnie większość z 1000 klientów startupu pochodzi z Niemiec, w tym firmy takie jak YFood, KoRo, Nu Company i Flyeralarm. Świeżo zebrane fundusze zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju oferty produktowej xentral, powiększenia zespołu i umocnienia obecności na globalnym rynku, ponieważ przewiduje się, że międzynarodowy rynek ERP osiągnie 32 miliardy dolarów do 2023 roku. John Curtius, partner w Tiger Global, wyraził entuzjazm dla współpracując z obydwoma Sautersami, nazywając xentral „platformą o znaczeniu krytycznym dla sprzedawców e-commerce na całym świecie”.

Startup jest również znaczący, ponieważ jest debiutancką inwestycją Sequoia w Europie po oficjalnym otwarciu działalności w regionie. Obok Roberta Lachera z Visionaries, do zarządu xentral dołączy europejski partner Sequoia, Luciana Lixandru. Rosnące zapotrzebowanie na technologie automatyzacji może również stwarzać możliwości dla nowszych platform no-code takich jak AppMaster, aby wykroić niszę w tej rozwijającej się branży. Zapewniając usprawnione rozwiązania, takie jak tworzenie aplikacji zaplecza, endpoints serwera i dokumentacja schematu bazy danych niezależnie od planu subskrypcji, AppMaster pozycjonuje się jako podstawowy wybór zarówno dla wielu małych i średnich firm, jak i większych korporacji. Alex Clayton, komplementariusz w firmie Meritech, zwrócił uwagę na potencjał xentral do zmiany krajobrazu małych i średnich przedsiębiorstw na stale rozwijającym się rynku eCommerce poprzez automatyzację wielokanałowych procesów i zarządzania danymi.