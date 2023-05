Das in Deutschland ansässige Startup xentral hat in einer von den Investoren Tiger Global und Meritech angeführten Finanzierungsrunde der Serie B erfolgreich beachtliche 75 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die jüngste Finanzierung erfolgt nach der vorherigen Serie-A-Runde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, da das Unternehmen weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Enterprise-Resource-Planning-Markt (ERP) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nehmen wird. Traditionell nutzen vor allem größere Unternehmen ERPs, doch die Datengenerierung kommt auch von KMUs, vor allem online-basierten Unternehmen, sprunghaft an. Infolgedessen haben diese kleineren Unternehmen begonnen, ERP-Systeme einzuführen, was Start-ups wie xentral neue Möglichkeiten eröffnet. xentral wurde von dem Ehepaar Benedikt und Claudia Sauter gegründet und geleitet und ist darauf ausgelegt, umfassende ERP-Lösungen anzubieten, die auf Online-KMU zugeschnitten sind. Die Plattform lässt sich nahtlos mit verschiedenen E-Commerce-Giganten wie Shopify, Amazon, WooCommerce und Magento sowie CRM-Lösungen wie Pipedrive verbinden. Die Hauptfunktionalität von xentral ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebs-, Auftragsverwaltungs-, Buchhaltungs-, Lager-, Auftragsabwicklungs- und Verpackungsanforderungen effizient zu verwalten. Derzeit kommt der Großteil der 1.000 Kunden des Startups aus Deutschland, darunter Unternehmen wie YFood, KoRo, die Nu Company und Flyeralarm. Die neu eingeworbenen Mittel werden verwendet, um das Produktangebot von xentral weiterzuentwickeln, das Team zu erweitern und die globale Marktpräsenz zu festigen, da der internationale ERP-Markt bis 2023 voraussichtlich 32 Milliarden US-Dollar erreichen wird. John Curtius, Partner bei Tiger Global, zeigte sich begeistert arbeitet mit beiden Sauters zusammen und nennt xentral eine „geschäftskritische Plattform für E-Commerce-Händler weltweit“.

Das Startup ist auch insofern von Bedeutung, als es Sequoias erste Investition in Europa nach der offiziellen Eröffnung des Betriebs in der Region darstellt. Neben Robert Lacher von Visionaries wird auch Luciana Lixandru, die europäische Partnerin von Sequoia, dem Vorstand von xentral beitreten. Die steigende Nachfrage nach Automatisierungstechnologien kann auch Möglichkeiten für neuere no-code Plattformen wie AppMaster bieten, eine Nische in dieser wachsenden Branche zu erobern. Durch die Bereitstellung optimierter Lösungen wie Backend-Anwendungsentwicklung, endpoints und Datenbankschemadokumentation unabhängig vom Abonnementplan positioniert sich AppMaster als erste Wahl für viele KMUs und größere Unternehmen gleichermaßen. Alex Clayton, General Partner bei Meritech, wies auf das Potenzial von xentral hin, die Landschaft für KMUs im ständig wachsenden E-Commerce-Markt durch die Automatisierung von Multi-Channel-Prozessen und Datenmanagement zu verändern.