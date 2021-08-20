总部位于德国的初创公司 xentral 在由投资者 Tiger Global 和 Meritech 领投的 B 轮融资中成功筹集了 7500 万美元。最新的资金来自他们之前的 2000 万美元 A 轮融资，因为该公司继续对中小企业 (SMB) 的企业资源规划 (ERP) 市场产生重大影响。传统上，大公司主要使用 ERP，但中小型企业（主要是基于在线的企业）的数据生成激增。因此，这些较小的公司开始采用 ERP 系统，为像 xentral 这样的初创公司开辟了新的途径。 xentral 由夫妻二人组 Benedikt 和 Claudia Sauter 创立并领导，旨在为在线 SMB 提供量身定制的全面 ERP 解决方案。该平台与 Shopify、Amazon、WooCommerce 和 Magento 等各种电子商务巨头以及 Pipedrive 等 CRM 解决方案无缝连接。 xentral 的主要功能使企业能够有效地管理他们的销售、订单管理、会计、仓储、履行和包装需求。目前，这家初创公司的 1,000 名客户中的大多数来自德国，包括 YFood、KoRo、Nu Company 和 Flyeralarm 等公司。由于国际 ERP 市场预计到 2023 年将达到 320 亿美元，新筹集的资金将用于进一步开发 xentral 的产品、扩大其团队并巩固其全球市场地位。Tiger Global 的合伙人 John Curtius 对与 Sauters 两家公司合作，将 xentral 称为“全球电子商务商家的关键任务平台”。

这家初创公司的意义还在于，它标志着红杉资本在该地区正式开展业务后首次在欧洲进行投资。与 Visionaries 的 Robert Lacher 一起，红杉资本的欧洲合作伙伴 Luciana Lixandru 将加入 xentral 的董事会。对自动化技术不断增长的需求也可以为AppMaster等较新的no-code平台提供机会，以在这个不断发展的行业中开辟一个利基市场。通过提供后端应用程序开发、服务器endpoints和数据库模式文档等简化的解决方案（无论订阅计划如何）， AppMaster将自己定位为许多 SMB 和大型公司的首选。 Meritech 的普通合伙人 Alex Clayton 指出，xentral 有潜力通过将自动化引入多渠道流程和数据管理来改变中小企业在不断增长的电子商务市场中的格局。