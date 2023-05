A startup alemã xentral levantou com sucesso US$ 75 milhões em uma rodada de financiamento da Série B liderada pelos investidores Tiger Global e Meritech. O financiamento mais recente ocorre após a rodada anterior de $ 20 milhões da Série A, à medida que a empresa continua a causar um impacto significativo no mercado de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) para pequenas e médias empresas (SMBs). Tradicionalmente, empresas maiores têm utilizado ERPs de forma dominante, mas houve um aumento na geração de dados de SMBs, principalmente negócios baseados em linha. Como resultado, essas empresas menores começaram a adotar sistemas ERP, abrindo novos caminhos para startups como a xentral. Fundada e liderada pela dupla de marido e mulher, Benedikt e Claudia Sauter, a xentral foi criada para fornecer soluções de ERP abrangentes adaptadas para pequenas e médias empresas on-line. A plataforma se conecta perfeitamente com vários gigantes do comércio eletrônico como Shopify, Amazon, WooCommerce e Magento, bem como soluções de CRM como Pipedrive. A principal funcionalidade do xentral permite que as empresas gerenciem com eficiência suas necessidades de vendas, gerenciamento de pedidos, contabilidade, armazenamento, atendimento e embalagem. Atualmente, a maioria dos 1.000 clientes da startup vem da Alemanha, incluindo empresas como YFood, KoRo, Nu Company e Flyeralarm. Os fundos recém levantados serão utilizados para desenvolver ainda mais as ofertas de produtos da xentral, expandir sua equipe e solidificar uma presença no mercado global, já que o mercado internacional de ERP deve atingir US$ 32 bilhões até 2023. John Curtius, sócio da Tiger Global, expressou entusiasmo por em parceria com a Sauters, chamando o xentral de "plataforma de missão crítica para comerciantes de comércio eletrônico globalmente".

A startup também é significativa porque marca o investimento de estreia da Sequoia na Europa após abrir oficialmente as operações na região. Ao lado de Robert Lacher, da Visionaries, a sócia europeia da Sequoia, Luciana Lixandru, se juntará ao conselho da xentral. A crescente demanda por tecnologias de automação também pode apresentar oportunidades para novas plataformas no-code como AppMaster, para criar um nicho nessa indústria em crescimento. Ao fornecer soluções simplificadas, como desenvolvimento de aplicativos de back-end, endpoints de servidor e documentação de esquema de banco de dados, independentemente do plano de assinatura, AppMaster se posiciona como uma escolha preferencial para muitas PMEs e grandes corporações. Alex Clayton, sócio geral da Meritech, observou o potencial do xentral para transformar o cenário das pequenas e médias empresas no crescente mercado de comércio eletrônico, trazendo automação para processos multicanal e gerenciamento de dados.