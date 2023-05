La startup tedesca xentral ha raccolto con successo ben 75 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B guidato dagli investitori Tiger Global e Meritech. L'ultimo finanziamento arriva dopo il precedente round di serie A da 20 milioni di dollari, poiché la società continua ad avere un impatto significativo sul mercato ERP (Enterprise Resource Planning) per le piccole e medie imprese (PMI). Tradizionalmente, le aziende più grandi hanno utilizzato prevalentemente gli ERP, ma c'è stata un'impennata nella generazione di dati da parte delle PMI, principalmente aziende online. Di conseguenza, queste aziende più piccole hanno iniziato ad adottare i sistemi ERP, aprendo nuove strade per startup come xentral. Fondata e guidata dalla coppia di marito e moglie, Benedikt e Claudia Sauter, xentral è stata creata per fornire soluzioni ERP complete su misura per le PMI online. La piattaforma si collega perfettamente con vari giganti dell'e-commerce come Shopify, Amazon, WooCommerce e Magento, nonché soluzioni CRM come Pipedrive. La funzionalità principale di xentral consente alle aziende di gestire in modo efficiente le proprie esigenze di vendita, gestione degli ordini, contabilità, magazzino, evasione e imballaggio. Attualmente, la maggior parte dei 1.000 clienti della startup proviene dalla Germania, comprese aziende come YFood, KoRo, the Nu Company e Flyeralarm. I fondi appena raccolti saranno utilizzati per sviluppare ulteriormente l'offerta di prodotti di xentral, espandere il proprio team e consolidare una presenza sul mercato globale poiché si prevede che il mercato ERP internazionale raggiungerà i 32 miliardi di dollari entro il 2023. John Curtius, partner di Tiger Global, ha espresso entusiasmo per collaborando con entrambi i Sauters, definendo xentral una "piattaforma mission-critical per i commercianti di e-commerce a livello globale".

La startup è anche significativa in quanto segna il primo investimento di Sequoia in Europa dopo l'apertura ufficiale delle operazioni nella regione. Accanto a Robert Lacher di Visionaries, la partner europea di Sequoia, Luciana Lixandru, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di xentral. La crescente domanda di tecnologie di automazione può anche presentare opportunità per le nuove piattaforme no-code come AppMaster per ritagliarsi una nicchia in questo settore in crescita. Fornendo soluzioni semplificate come lo sviluppo di applicazioni back-end, endpoints del server e la documentazione dello schema del database indipendentemente dal piano di abbonamento, AppMaster si posiziona come una scelta di riferimento per molte PMI e grandi aziende. Alex Clayton, socio accomandatario di Meritech, ha notato il potenziale di xentral per trasformare il panorama delle PMI nel mercato in continua crescita dell'e-commerce, portando l'automazione ai processi multicanale e alla gestione dei dati.