Alman merkezli girişim xentral, yatırımcılar Tiger Global ve Meritech liderliğindeki bir B Serisi fonlama turunda 75 milyon dolarlık önemli bir tutarı başarıyla topladı. En son finansman, şirket küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) pazarında önemli bir etki yaratmaya devam ederken, önceki 20 milyon $'lık Seri A turunun ardından geldi. Geleneksel olarak, daha büyük şirketler ağırlıklı olarak ERP'leri kullanmıştır, ancak KOBİ'lerden, özellikle de çevrimiçi tabanlı işletmelerden veri üretiminde bir artış olmuştur. Sonuç olarak, bu küçük şirketler, xentral gibi girişimler için yeni yollar açarak ERP sistemlerini benimsemeye başladılar. Karı koca ikilisi Benedikt ve Claudia Sauter tarafından kurulan ve yönetilen xentral, çevrimiçi KOBİ'lere özel kapsamlı ERP çözümleri sağlamak için inşa edildi. Platform, Shopify, Amazon, WooCommerce ve Magento gibi çeşitli e-Ticaret devlerinin yanı sıra Pipedrive gibi CRM çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bağlanır. xentral'ın birincil işlevi, işletmelerin satış, sipariş yönetimi, muhasebe, depolama, yerine getirme ve paketleme ihtiyaçlarını verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Şu anda, girişimin 1.000 müşterisinin çoğu, YFood, KoRo, Nu Company ve Flyeralarm gibi şirketler de dahil olmak üzere Almanya'dan geliyor. Uluslararası ERP pazarının 2023 yılına kadar 32 milyar dolara ulaşması beklendiği için yeni toplanan fonlar, xentral'ın ürün tekliflerini daha da geliştirmek, ekiplerini genişletmek ve küresel pazar varlığını sağlamlaştırmak için kullanılacak. Tiger Global'in bir ortağı olan John Curtius, xentral'ı "küresel olarak e-ticaret tüccarları için görev açısından kritik bir platform" olarak nitelendiren her iki Sauters ile ortaklık kuruyor.

Girişim, Sequoia'nın bölgede resmi olarak faaliyete geçmesinin ardından Avrupa'daki ilk yatırımı olması açısından da önemli. Sequoia'nın Avrupalı ortağı Luciana Lixandru, Visionaries'den Robert Lacher ile birlikte xentral'ın yönetim kuruluna katılacak. Otomasyon teknolojilerine yönelik artan talep, bu büyüyen sektörde bir niş oluşturmak için AppMaster gibi daha yeni no-code platformlar için fırsatlar sunabilir. AppMaster, abonelik planından bağımsız olarak arka uç uygulama geliştirme, sunucu endpoints ve veritabanı şeması belgeleri gibi kolaylaştırılmış çözümler sunarak kendisini birçok KOBİ ve benzer şekilde daha büyük şirketler için tercih edilecek bir seçenek olarak konumlandırır. Meritech'in genel ortağı Alex Clayton, xentral'ın çok kanallı süreçlere ve veri yönetimine otomasyon getirerek sürekli büyüyen e-Ticaret pazarında KOBİ'ler için manzarayı dönüştürme potansiyeline dikkat çekti.