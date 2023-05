La startup allemande xentral a réussi à lever un montant substantiel de 75 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série B mené par les investisseurs Tiger Global et Meritech. Le dernier financement intervient après leur précédente série A de 20 millions de dollars, alors que la société continue d'avoir un impact significatif sur le marché de la planification des ressources d'entreprise (ERP) pour les petites et moyennes entreprises (PME). Traditionnellement, les grandes entreprises utilisaient principalement les ERP, mais il y a eu une augmentation de la génération de données par les PME, principalement des entreprises en ligne. En conséquence, ces petites entreprises ont commencé à adopter les systèmes ERP, ouvrant de nouvelles avenues pour les startups comme xentral. Fondé et dirigé par le duo mari et femme, Benedikt et Claudia Sauter, xentral a été conçu pour fournir des solutions ERP complètes adaptées aux PME en ligne. La plate-forme se connecte de manière transparente à divers géants du commerce électronique tels que Shopify, Amazon, WooCommerce et Magento, ainsi qu'à des solutions CRM telles que Pipedrive. La fonctionnalité principale de xentral permet aux entreprises de gérer efficacement leurs ventes, la gestion des commandes, la comptabilité, l'entreposage, l'exécution et les besoins d'emballage. À l'heure actuelle, la majorité des 1 000 clients de la startup viennent d'Allemagne, y compris des entreprises comme YFood, KoRo, la Nu Company et Flyeralarm. Les fonds fraîchement levés seront utilisés pour développer davantage les offres de produits de xentral, élargir leur équipe et consolider une présence sur le marché mondial, car le marché international des ERP devrait atteindre 32 milliards de dollars d'ici 2023. John Curtius, un partenaire de Tiger Global, a exprimé son enthousiasme pour en partenariat avec les deux Sauters, qualifiant xentral de "plate-forme critique pour les marchands de commerce électronique dans le monde".

La startup est également importante en ce qu'elle marque le premier investissement de Sequoia en Europe après l'ouverture officielle des opérations dans la région. Aux côtés de Robert Lacher de Visionaries, la partenaire européenne de Sequoia, Luciana Lixandru, rejoindra le conseil d'administration de xentral. La demande croissante de technologies d'automatisation peut également présenter des opportunités pour les nouvelles plates no-code comme AppMaster de se tailler une place dans cette industrie en pleine croissance. En fournissant des solutions rationalisées telles que le développement d'applications backend, endpoints de serveur et la documentation des schémas de base de données, quel que soit le plan d'abonnement, AppMaster se positionne comme un choix incontournable pour de nombreuses PME et grandes entreprises. Alex Clayton, associé général chez Meritech, a noté le potentiel de xentral pour transformer le paysage des PME sur le marché du commerce électronique en constante croissance en apportant l'automatisation aux processus multicanaux et à la gestion des données.