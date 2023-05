De in Duitsland gevestigde startup xentral heeft met succes een substantiële $ 75 miljoen opgehaald in een serie B-financieringsronde onder leiding van investeerders Tiger Global en Meritech. De laatste financiering komt na hun vorige Series A-ronde van $ 20 miljoen, aangezien het bedrijf een aanzienlijke impact blijft hebben op de Enterprise Resource Planning (ERP) -markt voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Van oudsher maken grotere bedrijven voornamelijk gebruik van ERP's, maar er is een toename in het genereren van gegevens door het MKB, voornamelijk online bedrijven. Als gevolg hiervan zijn deze kleinere bedrijven begonnen met het omarmen van ERP-systemen, wat nieuwe wegen opent voor startups zoals xentral. xentral, opgericht en geleid door het man en vrouw-duo, Benedikt en Claudia Sauter, is gebouwd om uitgebreide ERP-oplossingen te bieden die zijn toegesneden op online MKB's. Het platform sluit naadloos aan op verschillende e-commerce giganten zoals Shopify, Amazon, WooCommerce en Magento, maar ook op CRM-oplossingen zoals Pipedrive. Met de primaire functionaliteit van xentral kunnen bedrijven hun behoeften op het gebied van verkoop, orderbeheer, boekhouding, opslag, uitvoering en verpakking efficiënt beheren. Op dit moment komt de meerderheid van de 1.000 klanten van de startup uit Duitsland, waaronder bedrijven als YFood, KoRo, the Nu Company en Flyeralarm. De vers ingezamelde fondsen zullen worden gebruikt om het productaanbod van xentral verder te ontwikkelen, hun team uit te breiden en een wereldwijde marktaanwezigheid te verstevigen, aangezien de internationale ERP-markt naar verwachting in 2023 $ 32 miljard zal bereiken. John Curtius, een partner bij Tiger Global, sprak zijn enthousiasme uit voor door samen te werken met beide Sauters en xentral een "missiekritisch platform voor e-commerce-verkopers wereldwijd" te noemen.

De startup is ook belangrijk omdat het Sequoia's eerste investering in Europa markeert na de officiële opening van haar activiteiten in de regio. Naast Robert Lacher van Visionaries zal de Europese partner van Sequoia, Luciana Lixandru, toetreden tot het bestuur van xentral. De toenemende vraag naar automatiseringstechnologieën kan ook kansen bieden voor nieuwere no-code platforms zoals AppMaster om een niche te veroveren in deze groeiende industrie. Door gestroomlijnde oplossingen te bieden, zoals de ontwikkeling van backend-applicaties, endpoints en documentatie van databaseschema's, ongeacht het abonnement, positioneert AppMaster zichzelf als een go-to-choice voor veel MKB's en grotere bedrijven. Alex Clayton, algemeen partner bij Meritech, merkte op dat xentral het landschap voor het MKB in de steeds groter wordende e-commercemarkt kan transformeren door automatisering te brengen in multi-channelprocessen en gegevensbeheer.