نجحت شركة Xentral الألمانية الناشئة في جمع 75 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة B بقيادة المستثمرين Tiger Global و Meritech. يأتي آخر تمويل بعد الجولة السابقة من السلسلة "أ" البالغة 20 مليون دولار أمريكي ، حيث تشرع الشركة في إحداث تأثير كبير على سوق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تقليديًا ، تستخدم الشركات الأكبر حجمًا أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، ولكن كان هناك زيادة في توليد البيانات من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولا سيما الشركات القائمة على الإنترنت. نتيجة لذلك ، بدأت هذه الشركات الصغيرة في تبني أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ، وفتحت طرقًا جديدة للشركات الناشئة مثل xentral. تأسست وقيادة الزوج والزوجة الثنائي ، Benedikt و Claudia Sauter ، تم إنشاء xentral لتوفير حلول ERP شاملة مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت. تتصل المنصة بسلاسة مع العديد من عمالقة التجارة الإلكترونية مثل Shopify و Amazon و WooCommerce و Magento ، بالإضافة إلى حلول CRM مثل Pipedrive. تتيح الوظيفة الأساسية لـ xentral للشركات إدارة مبيعاتها وإدارة الطلبات والمحاسبة والتخزين والوفاء واحتياجات التعبئة بكفاءة. في الوقت الحالي ، يأتي غالبية عملاء الشركة الناشئة البالغ عددهم 1000 عميل من ألمانيا ، بما في ذلك شركات مثل YFood و KoRo و The Nu Company و Flyeralarm. سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها حديثًا لتطوير عروض منتجات xentral بشكل أكبر ، وتوسيع فريقهم ، وترسيخ وجودهم في السوق العالمي حيث من المتوقع أن يصل سوق ERP الدولي إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2023. وأعرب John Curtius ، الشريك في Tiger Global ، عن حماسه لذلك. الشراكة مع كل من Sauters ، واصفا xentral بأنه "منصة مهمة لتجار التجارة الإلكترونية على مستوى العالم."

تعتبر الشركة الناشئة مهمة أيضًا لأنها تمثل أول استثمار لشركة Sequoia في أوروبا بعد الافتتاح الرسمي لعملياتها في المنطقة. إلى جانب روبرت لاشر من Visionaries ، ستنضم لوسيانا ليكساندرو ، الشريكة الأوروبية لشركة سيكويا ، إلى مجلس إدارة xentral. يمكن أن يوفر الطلب المتزايد على تقنيات الأتمتة أيضًا فرصًا لمنصات جديدة no-code مثل AppMaster لاقتناء مكانة في هذه الصناعة المتنامية. من خلال توفير حلول مبسطة مثل تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية endpoints الخادم ووثائق مخطط قاعدة البيانات بغض النظر عن خطة الاشتراك ، يضع AppMaster نفسه كخيار الانتقال للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة على حد سواء. أشار Alex Clayton ، الشريك العام في Meritech ، إلى إمكانية قيام xentral بتحويل المشهد للشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق التجارة الإلكترونية المتنامي باستمرار من خلال توفير الأتمتة للعمليات متعددة القنوات وإدارة البيانات.