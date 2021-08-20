Немецкий стартап xentral успешно привлек существенные 75 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B, возглавляемого инвесторами Tiger Global и Meritech. Последнее финансирование поступило после их предыдущего раунда серии A на сумму 20 миллионов долларов, поскольку компания продолжает оказывать значительное влияние на рынок планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Традиционно более крупные компании в основном использовали ERP, но наблюдается всплеск генерации данных малым и средним бизнесом, в основном онлайн-компаниями. В результате эти небольшие компании начали внедрять ERP-системы, открывая новые возможности для таких стартапов, как xentral. Компания xentral, основанная и возглавляемая супругами Бенедиктом и Клаудией Заутер, была создана для предоставления комплексных ERP-решений, адаптированных для малого и среднего бизнеса в Интернете. Платформа легко соединяется с различными гигантами электронной коммерции, такими как Shopify, Amazon, WooCommerce и Magento, а также с решениями CRM, такими как Pipedrive. Основная функциональность xentral позволяет предприятиям эффективно управлять своими продажами, заказами, бухгалтерским учетом, складированием, выполнением и упаковкой. В настоящее время большинство из 1000 клиентов стартапа из Германии, включая такие компании, как YFood, KoRo, Nu Company и Flyeralarm. Свежепривлеченные средства будут использованы для дальнейшего развития предложений продуктов Xentral, расширения их команды и укрепления присутствия на мировом рынке, поскольку ожидается, что к 2023 году международный рынок ERP достигнет 32 миллиардов долларов. Джон Кертиус, партнер Tiger Global, выразил энтузиазм по поводу сотрудничая с обоими Сотерами, назвав xentral «критически важной платформой для продавцов электронной коммерции во всем мире».

Стартап также важен тем, что он знаменует собой дебютные инвестиции Sequoia в Европе после официального открытия операций в регионе. Вместе с Робертом Лачером из Visionaries в совет директоров xentral войдет европейский партнер Sequoia Лусиана Ликсандру. Растущий спрос на технологии автоматизации также может открыть возможности для новых платформ no-code таких как AppMaster, чтобы занять свою нишу в этой растущей отрасли. Предоставляя оптимизированные решения, такие как разработка серверных приложений, endpoints сервера и документация по схеме базы данных, независимо от плана подписки, AppMaster позиционирует себя как выбор для многих малых и средних предприятий, а также для крупных корпораций. Алекс Клейтон, генеральный партнер Meritech, отметил потенциал xentral для преобразования среды малого и среднего бизнеса на постоянно растущем рынке электронной коммерции за счет автоматизации многоканальных процессов и управления данными.