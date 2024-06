Oparty na sztucznej inteligencji system iOS 18 firmy Apple obiecuje duże udoskonalenia podczas WWDC 2024

Wyczekiwana WWDC 2024 firmy Apple będzie decydującym momentem, ponieważ technologiczny gigant zaprezentuje iOS 18, prezentując niezwykłe < span class="notranslate">Innowacje oparte na sztucznej inteligencji. Tegoroczna Worldwide Developers Conference, która rozpocznie się w poniedziałek o 10:00 czasu pacyficznego, ma na celu ukazanie, w jaki sposób AI rewolucjonizuje iOS w celu poprawy interakcji i doświadczenia użytkownika.

Chociaż w zeszłym roku zadebiutował Vision Pro, oczekiwania dotyczą raczej oprogramowania -tym razem skupiliśmy się, ze szczególnym naciskiem na iOS 18. We współpracy z OpenAI Apple zamierza zintegrować najnowocześniejsze funkcje AI na swoich urządzeniach. Wczesne wycieki sugerują, że nadchodzące oprogramowanie będzie wykorzystywać wewnętrzne rozwiązanie Apple Ajax LLM w celu zwiększenia prywatności użytkowników i zapewnienia, że ​​dane pozostaną niedostępne nawet dla pracowników, co wzmacnia zaangażowanie Apple w bezpieczeństwo.

Transformacja sztucznej inteligencji Siri nowej generacji

Wirtualny asystent Apple, Siri, zostanie poddany gruntownej modernizacji AI. Wykorzystując nowe modele językowe, Siri zyska zaawansowane możliwości bezpośredniego kontrolowania funkcji aplikacji, omijając potrzebę zaangażowania programisty lub konfiguracji użytkownika, jak widać w przypadku Intencji aplikacji i Skrótów Siri. Użytkownicy mogą oczekiwać płynnych aplikacji, takich jak usuwanie wiadomości e-mail lub edycja zdjęć za pomocą prostych poleceń głosowych. Chociaż niektóre zaawansowane funkcje, takie jak zadania wieloetapowe, zostaną wprowadzone w przyszłym roku, Siri na Apple Watch umożliwi między- polecenia urządzenia. W przygotowaniu jest także poprawiona naturalność głosu, kompleksowe podsumowania powiadomień i wyrafinowane wskazówki dotyczące animacji.

Zdjęcia i materiały wizualne: świeże spojrzenie

Zdjęcia Apple przygotowują się do znaczącej modernizacji. Narzędzia do retuszowania oparte na sztucznej inteligencji mogą pozycjonować Apple na tle konkurencji takiej jak Zdjęcia Google, wprowadzając funkcje podobne do Google Magic Eraser. W raportach wspomina się o wewnętrznej aplikacji Generative Playground, zaprojektowanej do tworzenia i edytowania obrazów przy użyciu GenAI, potencjalnie integrującej się z iMessage.

Integracja sztucznej inteligencji w podstawowych aplikacjach

Zestaw podstawowych aplikacji oznaczonych nazwą kodową Project Greymatter otrzyma znaczące ulepszenia AI. Aplikacja Notatki będzie korzystać z podsumowań AI, transkrypcji audio i rozpoznawania równań matematycznych. Transkrypcja w czasie rzeczywistym dla notatek głosowych, a także aktualizacji iMessage, w tym generatywnej AI span> emotikony, odpowiedzi kierowane przez sztuczną inteligencję i obsługa RCS są również w drodze.

Ekran główny, powiadomienia i nie tylko

iOS 18 zapewnia szerokie możliwości dostosowywania ekranu głównego, w tym elastyczne rozmieszczanie ikon aplikacji i zmianę kolorów w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego doświadczenia. Mapy wprowadzą tworzenie niestandardowych tras na potrzeby planowania podróży, a Apple Music będzie współpracować z Spotify< /span> poprzez playlisty oparte na sztucznej inteligencji.

Dalsze aktualizacje obejmują intuicyjny interfejs Ustawienia, ulepszone Centrum sterowania span> z nowym widżetem Muzyka, inteligentniejszą integracją HomeKit i usprawnionymi powiadomieniami dzięki AI< /span> podsumowania. Zwiększy się niezawodność wyszukiwania Spotlight, a dodatkowe ulepszenia obejmą Freeform, Xcode i aplikacje zwiększające produktywność, takie jak Keynote i Pages.