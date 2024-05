Ujawniono: wczesna rola Google w tworzeniu pierwszej aplikacji na Androida na Twitterze

W zaskakującym ujawnieniu z początków ekosystemu Androida ujawniono, że za stworzeniem niektórych z pierwszych aplikacji społecznościowych platformy, takich jak Twitter, stał sam Google. Informacje te pojawiły się podczas podcastu z Sarą Beykpour, współzałożycielką start-upu informacyjnego opartego na sztucznej inteligencji Particle i byłą starszą dyrektor ds. zarządzania produktami w Twitterze. Podczas rozmowy z Michaelem Mignano, partnerem w Lightspeed, Beykpour zagłębił się w początki aplikacji Twitter na Androida, zauważając, że był to w zasadzie prototyp dostarczony przez Google w celu zademonstrowania możliwości Androida. Inicjatywa ta była częścią strategii Google mającej na celu zachęcanie do przyjęcia swojego systemu operacyjnego poprzez tworzenie początkowych wersji popularnych aplikacji, takich jak Twitter i Foursquare.

Beykpour dołączył do Twittera w 2009 roku jako inżynier narzędzi, gdy firma zatrudniała zaledwie 75 pracowników, a później skupiła się na aplikacjach mobilnych. Przypomniała sobie przejęcie Tweetie przez Twittera, co położyło podwaliny pod pierwszą aplikację Twittera na iOS. Natomiast wersja na Androida ma swoje korzenie we wczesnych pracach Google nad rozwojem, co potwierdza post na blogu Google z 2010 roku, szczegółowo opisujący wdrożenie najlepszych praktyk Androida w aplikacji Twitter, napisany przez głównego inżyniera oprogramowania Virgila Dobjanschiego.

Oprócz pracy z aplikacją Twitter na Androida kariera Beykpour w Twitterze obejmowała znaczące projekty, takie jak Vine, który pomogła uruchomić na Androidzie tuż przed wprowadzeniem przez Instagram funkcji wideo. Jej zdaniem było to posunięcie zapoczątkowane końcem końca Vine pomimo jego popularności. Omawiając zamknięcie Vine, które nadzorowała, Beykpour stwierdziła, że ​​była to decyzja finansowa dla Twittera, pomimo różnych opinii, które sugerują, że aplikacja mogła być lepiej obsługiwana.

Beykpour podzieliła się także spostrzeżeniami ze swojej pracy w Periscope zaraz po przejęciu firmy przez Twittera, w tym o konieczności ponownego dołączenia do Twittera pod pseudonimem, aby zachować tajemnicę przejęcia. Mówiła o wyzwaniach związanych z zabezpieczeniem zasobów na potrzeby opracowywania funkcji przeznaczonych dla zaawansowanych użytkowników, takich jak dziennikarze, podkreślając trudności w zdefiniowaniu podstawowej bazy użytkowników Twittera i zmierzeniu zaangażowania wykraczającego poza tradycyjne wskaźniki.

Teraz, skupiając się na Particle, Beykpour zamierza zmienić sposób, w jaki wiadomości są konsumowane za pomocą aplikacji AI, która oferuje wiele perspektyw i wysokiej jakości dziennikarstwo, badając innowacyjne strategie monetyzacji wykraczające poza reklamy, subskrypcje i mikropłatności. Particle prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi partnerami wydawniczymi, aby określić, w jaki sposób najlepiej wynagrodzić ich za ich wkład.