W ramach ważnego ulepszenia mającego na celu personalizację interakcji z użytkownikami, OpenAI zaprezentowało spersonalizowane instrukcje dla użytkowników swojej platformy chatbotowej, ChatGPT. Ta nowa funkcja pozwala użytkownikom uniknąć powtarzających się instrukcji za każdym razem, gdy chcą rozmawiać z chatbotem. Wejścia takie jak "Skomponuj odpowiedź w ciągu 1000 słów" lub "Zachowaj oficjalny ton we wszystkich odpowiedziach" mogą być teraz ustawione jako domyślne instrukcje.

OpenAI stwierdziło, że ta innowacja umożliwia "przekazywanie wszystkiego, co chcesz, aby ChatGPT zapamiętał w swoich opiniach". Aby to zilustrować, nauczyciel może wspomnieć, że uczy matematyki w czwartej klasie, a programista może precyzyjnie określić preferowany język programowania, szukając porady. Podobnie, można wspomnieć o wielkości swojej rodziny, umożliwiając ChatGPT udzielanie odpowiedzi dotyczących posiłków rodzinnych, zakupów spożywczych i planów wakacyjnych dostosowanych do ich potrzeb.

Chociaż użytkownicy mogli wcześniej określać takie szczegóły podczas rozmowy z chatbotem, pojawienie się niestandardowych instrukcji okazuje się korzystne dla tych, którzy muszą wielokrotnie ustawiać ten sam kontekst. Ponadto wytyczne te są kompatybilne z wtyczkami, co upraszcza ich zadanie polecania restauracji lub lotów w oparciu o lokalizację użytkownika.

Obecnie OpenAI ujawniło, że ta funkcja jest w fazie beta i jest dostępna wyłącznie dla użytkowników planu Plus. Obecnie nie jest ona dostępna dla użytkowników z UE lub Wielkiej Brytanii. Aby poeksperymentować z tą funkcją w interfejsie internetowym, użytkownicy mogą wybrać instrukcje niestandardowe, przechodząc przez Ustawienia > Funkcje beta po kliknięciu nazwy swojego profilu. Użytkownicy korzystający z platformy iOS mogą aktywować tę funkcję poprzez Ustawienia > Nowe funkcje > Włącz niestandardowe instrukcje.

Co ciekawe, OpenAI ogłosił, że dane zebrane za pośrednictwem niestandardowych odpowiedzi zostaną wykorzystane do ulepszenia modeli API i uczynienia ich bardziej responsywnymi na różne instrukcje. Właściciele technologii podkreślili, że "dane pochodzące z korzystania z niestandardowych instrukcji będą również wykorzystywane do wzbogacenia wydajności modelu, na przykład umożliwiając modelowi dostosowanie informacji zwrotnych do instrukcji użytkownika bez przekraczania limitu".

Warto zauważyć, że OpenAI od pewnego czasu prowadzi testy tej funkcji z wykorzystaniem wybranej grupy użytkowników, jak zauważył konsultant Gavriel Cohen na Twitterze. ChatGPT oferuje dwa pola do określenia preferencji czatu, w których użytkownicy mogą podać swoje konto i określić, w jaki sposób chcą, aby chatbot dostosował swoje opinie.

Po tym, jak użytkownicy ustawią swoje preferencje, zmiany zaczną obowiązywać od następnej sesji. OpenAI wyjaśnił, że limit odpowiedzi wynosi 1 500 znaków.

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, OpenAI opracował, firma wykorzystuje swój interfejs API moderacji, aby przeanalizować niestandardowe instrukcje, aby upewnić się, że nie są niebezpieczne. Jeśli instrukcje naruszają zasady firmy, ChatGPT odmawia zapisania lub pomija te instrukcje, aby zapobiec wywoływaniu szkodliwych lub obraźliwych opinii.

