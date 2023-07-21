OpenAI, kullanıcı etkileşimlerini kişiselleştirmeyi amaçlayan büyük bir geliştirmede, chatbot platformu ChatGPT kullanıcıları için kişiselleştirilmiş talimatları açıkladı. Bu yeni özellik, kullanıcıların chatbot ile her sohbet etmek istediklerinde tekrarlanan talimat istemlerinden kaçınmasına olanak tanır. "1.000 kelimelik bir yanıt oluşturun" veya "Tüm yanıtlarda resmi tonu koruyun" gibi girdiler artık varsayılan talimatlar olarak ayarlanabilir.

OpenAI, bu yeniliğin "ChatGPT'nin geri bildiriminde hatırlamasını istediğiniz her şeyi iletmenizi" sağladığını ifade etti. Örneğin, bir eğitimci dördüncü sınıf matematik dersi verdiğinden bahsedebilir ve bir geliştirici tavsiye ararken tercih ettiği programlama dilini tam olarak belirtebilir. Benzer şekilde, ChatGPT'ye aile yemekleri, market alışverişi ve onlar için özel olarak hazırlanmış tatil planları hakkında yanıtlar verme yetkisi vererek ailelerinin büyüklüğünden bahsedilebilir.

Kullanıcılar daha önce bu tür ayrıntıları chatbot ile sohbetleri sırasında belirtebilseler de, özel talimatların ortaya çıkışı, aynı bağlamı tekrar tekrar ayarlaması gerekenler için faydalı oluyor. Ayrıca, bu yönergeler eklentilerle uyumludur ve kullanıcının konumuna göre restoran veya uçuş önerme görevlerini basitleştirir.

Şu anda OpenAI, bu özelliğin beta aşamasında olduğunu ve yalnızca Plus planı kullanıcıları tarafından erişilebilir olduğunu açıkladı. Şu anda AB veya Birleşik Krallık'ta bulunan kullanıcılar tarafından kullanılamamaktadır Bu özelliği bir web arayüzünde denemek için, kullanıcılar profil adlarına tıkladıktan sonra Ayarlar > Beta özellikler arasında gezinerek Özel talimatları seçebilirler. iOS platformunu kullanan kullanıcılar bunu Ayarlar > Yeni Özellikler > Özel Talimatları Etkinleştir aracılığıyla etkinleştirebilir.

İlginç bir şekilde OpenAI, özelleştirilmiş yanıtlarla toplanan verilerin API modellerini geliştirmek ve farklı talimatlara daha duyarlı hale getirmek için kullanılacağını duyurdu. Teknolojinin sahipleri, 'Özel talimatları kullanımınızdan elde edilen veriler, modelin geri bildirimini aşırıya kaçmadan talimatlarınıza göre ayarlamasını sağlamak gibi model performansını zenginleştirmek için de kullanılacaktır' vurgusu yaptı.

OpenAI, Twitter'da danışman Gavriel Cohen'in belirttiği gibi, bir süredir seçilmiş bir kullanıcı grubunu kullanarak bu özellikle denemeler yapıyor. ChatGPT, kullanıcıların kendi hesaplarını sağlayabilecekleri ve sohbet robotunun geri bildirimini nasıl ayarlamasını istediklerini belirtebilecekleri sohbet tercihlerini belirlemek için iki kutu sunar.

Kullanıcılar tercihlerini belirledikten sonra, değişiklikler sonraki oturumdan itibaren geçerli olur. OpenAI yanıt sınırının 1.500 karakterlik bir sınırda olduğunu açıkladı.

OpenAI, kullanıcı güvenliğini sağlamak için, güvenli olmadıklarından emin olmak için özel talimatları incelemek üzere moderasyon API'sinden yararlanıyor. Talimatların şirket politikalarını ihlal ettiği tespit edilirse ChatGPT, zararlı veya rahatsız edici geri bildirimlerin ortaya çıkmasını önlemek için bu talimatları kaydetmeyi reddeder veya atlar.

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