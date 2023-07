In einer wichtigen Verbesserung, die darauf abzielt, die Benutzerinteraktionen zu personalisieren, hat OpenAI personalisierte Anweisungen für die Benutzer seiner Chatbot-Plattform ChatGPT vorgestellt. Diese neue Funktion ermöglicht es den Nutzern, sich wiederholende Anweisungsaufforderungen zu vermeiden, wenn sie mit dem Chatbot kommunizieren möchten. Eingaben wie "Verfassen Sie eine Antwort innerhalb von 1.000 Wörtern" oder "Behalten Sie bei allen Antworten einen offiziellen Ton bei" können nun als Standardanweisungen festgelegt werden.

OpenAI hat erklärt, dass diese Neuerung es Ihnen ermöglicht, "alles zu kommunizieren, was ChatGPT sich in seinem Feedback merken soll". So kann ein Pädagoge zum Beispiel erwähnen, dass er eine vierte Klasse in Mathematik unterrichtet, und ein Entwickler kann seine bevorzugte Programmiersprache genau angeben, wenn er Rat sucht. Ebenso kann jemand seine Familiengröße angeben, was ChatGPT in die Lage versetzt, Antworten zu Familienmahlzeiten, Lebensmitteleinkäufen und Urlaubsplänen zu geben, die auf die jeweilige Person zugeschnitten sind.

Zwar konnten die Nutzer solche Angaben auch früher schon während des Chats mit dem Chatbot machen, doch die Einführung benutzerdefinierter Anweisungen erweist sich als vorteilhaft für diejenigen, die denselben Kontext wiederholt einstellen müssen. Außerdem sind diese Richtlinien mit Plug-ins kompatibel, was ihre Aufgabe, Restaurants oder Flüge auf der Grundlage des Standorts eines Nutzers zu empfehlen, vereinfacht.

OpenAI hat bekannt gegeben, dass sich diese Funktion derzeit in der Beta-Phase befindet und ausschließlich für Nutzer des Plus-Tarifs zugänglich ist. Sie ist derzeit nicht für Nutzer in der EU oder Großbritannien verfügbar. Um diese Funktion auf einer Weboberfläche auszuprobieren, können sich Nutzer für die benutzerdefinierten Anweisungen entscheiden, indem sie nach einem Klick auf ihren Profilnamen durch Einstellungen > Beta-Funktionen navigieren. Nutzer, die die iOS-Plattform verwenden, können diese Funktion über Einstellungen > Neue Funktionen > Benutzerdefinierte Anweisungen aktivieren aktivieren.

Interessanterweise kündigte OpenAI an, dass die über benutzerdefinierte Antworten gesammelten Daten genutzt werden, um die API-Modelle zu verbessern und sie reaktionsfähiger für individuelle Anweisungen zu machen. Die Eigentümer der Technologie betonten, dass "Daten, die aus Ihrer Verwendung von benutzerdefinierten Anweisungen abgeleitet werden, auch verwendet werden, um die Leistung des Modells zu verbessern, z. B. um dem Modell zu ermöglichen, sein Feedback an Ihre Anweisungen anzupassen, ohne es zu übertreiben".

Wie der Berater Gavriel Cohen auf Twitter mitteilte, testet OpenAI diese Funktion bereits seit einiger Zeit mit einer ausgewählten Gruppe von Nutzern. ChatGPT bietet zwei Felder für die Festlegung von Chat-Präferenzen, in denen die Nutzer eine Beschreibung ihrer Person abgeben und angeben können, wie sie möchten, dass der Chatbot sein Feedback anpasst.

Nachdem die Nutzer ihre Präferenzen festgelegt haben, werden die Änderungen ab der nächsten Sitzung wirksam. OpenAI stellt klar, dass das Antwortlimit bei einer Obergrenze von 1.500 Zeichen liegt.

Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, so OpenAI weiter, nutzt das Unternehmen seine Moderations-API, um benutzerdefinierte Anweisungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht unsicher sind. Wenn sich herausstellt, dass die Anweisungen gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen, weigert sich ChatGPT, diese Anweisungen zu speichern oder lässt sie aus, um zu verhindern, dass sie schädliches oder beleidigendes Feedback hervorrufen.

