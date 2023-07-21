في تحسين كبير يهدف إلى تخصيص تفاعلات المستخدم ، كشفت شركة OpenAI النقاب عن إرشادات مخصصة لمستخدمي منصة chatbot الخاصة بها ، ChatGPT. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تجنب مطالبات التعليمات المتكررة في كل مرة يرغبون فيها في التحدث مع روبوت المحادثة. يمكن الآن تعيين مدخلات مثل "تكوين إجابة في غضون 1000 كلمة" أو "الاحتفاظ بالنبرة الرسمية في جميع الردود" كتعليمات افتراضية.

أوضحت شركة OpenAI أن هذا الابتكار يمكّنك من "توصيل أي شيء ترغب في أن يتذكره ChatGPT في ملاحظاته". للتوضيح ، يمكن للمعلم أن يذكر أنه يقوم بتدريس فصل الرياضيات للصف الرابع ، ويمكن للمطور أن يحدد بدقة لغة البرمجة المفضلة لديه أثناء طلب المشورة. وبالمثل ، يمكن للمرء أن يذكر حجم عائلته ، مما يمكّن ChatGPT من تقديم ردود بشأن الوجبات العائلية ، والتسوق من البقالة ، وخطط الإجازة المصممة خصيصًا لهم.

على الرغم من أنه كان بإمكان المستخدمين في السابق تحديد مثل هذه التفاصيل أثناء الدردشة مع روبوت المحادثة ، فإن ظهور الإرشادات المخصصة يثبت أنه مفيد لأولئك الذين يحتاجون إلى تعيين نفس السياق بشكل متكرر. أيضًا ، تتوافق هذه الإرشادات مع المكونات الإضافية ، مما يبسط مهمتها في التوصية بالمطاعم أو الرحلات الجوية بناءً على موقع المستخدم.

كشفت OpenAI حاليًا أن هذه الميزة في المرحلة التجريبية ويمكن الوصول إليها حصريًا لمستخدمي خطة Plus. إنه غير متاح حاليًا للمستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة لتجربة هذه الميزة على واجهة الويب ، يمكن للمستخدمين الاشتراك في الإرشادات المخصصة من خلال التنقل عبر الإعدادات> الميزات التجريبية بعد النقر على اسم ملف التعريف الخاص بهم. يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون نظام iOS تنشيط ذلك عبر الإعدادات> الميزات الجديدة> تمكين التعليمات المخصصة.

ومن المثير للاهتمام ، أعلنت OpenAI أن البيانات التي تم جمعها عبر الردود المخصصة ستُستخدم لتحسين نماذج واجهة برمجة التطبيقات وجعلها أكثر استجابة للتعليمات المميزة. أكد مالكو التكنولوجيا على أن "البيانات المستمدة من استخدامك للتعليمات المخصصة ستُستخدم أيضًا لإثراء أداء النموذج ، مثل تمكين النموذج من ضبط ملاحظاته على تعليماتك دون المبالغة في ذلك."

والجدير بالذكر أن OpenAI أجرت تجارب باستخدام هذه الميزة باستخدام مجموعة مختارة من المستخدمين لبعض الوقت ، كما أشار المستشار Gavriel Cohen على Twitter. يقدم ChatGPT مربعين لوضع تفضيلات الدردشة حيث يمكن للمستخدمين توفير حساب لأنفسهم وتحديد كيف يرغبون في أن يقوم برنامج الدردشة الآلي بتعديل ملاحظاته.

بعد أن يقوم المستخدمون بتعيين تفضيلاتهم ، تسري التغييرات من الجلسة التالية. أوضحت OpenAI أن حد الاستجابة يقع في حد أقصى يبلغ 1500 حرف.

لضمان سلامة المستخدم ، كما أوضحت OpenAI ، تستفيد الشركة من واجهة برمجة تطبيقات الاعتدال لفحص التعليمات المخصصة للتأكد من أنها ليست غير آمنة. إذا تم العثور على تعليمات تنتهك سياسات الشركة ، فإن ChatGPT يرفض حفظ أو حذف هذه التعليمات لمنع إثارة ردود فعل ضارة أو مسيئة.

على غرار هذه الفكرة AppMaster ، يوفر النظام الأساسي no-code مصمم BP مرئي واسع النطاق ، والذي يسمح للعملاء بإنشاء منطق عمل لكل مكون من تطبيقات الويب والجوال وفقًا لتفضيلاتهم. هذا يثبت أن الميزات القوية التي تتيح خطوات تخصيص عالية في المستقبل في عصر التكنولوجيا هذا لها جوهر عظيم. يمكنك إنشاء حساب مجاني في AppMaster لتجربة هذه المرونة.