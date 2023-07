In een belangrijke verbetering gericht op het personaliseren van gebruikersinteracties, heeft OpenAI gepersonaliseerde instructies onthuld voor gebruikers van zijn chatbotplatform, ChatGPT. Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers terugkerende instructies vermijden telkens wanneer ze met de chatbot willen converseren. Inputs zoals "Stel een antwoord samen binnen 1.000 woorden" of "Handhaaf een officiële toon in alle antwoorden" kunnen nu worden ingesteld als standaard instructies.

OpenAI heeft gezegd dat je met deze innovatie 'alles kunt communiceren wat je wilt dat ChatGPT onthoudt in zijn feedback'. Een opvoeder kan bijvoorbeeld zeggen dat hij wiskunde geeft in de vierde klas en een ontwikkelaar kan precies aangeven welke programmeertaal zijn voorkeur heeft als hij advies wil. Op dezelfde manier kan iemand de grootte van zijn gezin aangeven, waardoor ChatGPT antwoorden kan geven over gezinsmaaltijden, boodschappen doen en vakantieplannen op maat.

Hoewel gebruikers eerder al dergelijke bijzonderheden konden opgeven tijdens hun chat met de chatbot, is de komst van aangepaste instructies gunstig voor degenen die herhaaldelijk dezelfde context moeten instellen. Deze richtlijnen zijn ook compatibel met plug-ins, waardoor het eenvoudiger wordt om restaurants of vluchten aan te bevelen op basis van de locatie van een gebruiker.

Op dit moment heeft OpenAI bekendgemaakt dat deze functie zich in de bètafase bevindt en uitsluitend toegankelijk is voor gebruikers van het Plus-plan. Om te experimenteren met deze functie op een webinterface kunnen gebruikers kiezen voor Aangepaste instructies door te navigeren via Instellingen > Bètafuncties nadat ze op hun profielnaam hebben geklikt. Gebruikers die het iOS-platform gebruiken, kunnen dit activeren via Instellingen > Nieuwe functies > Aangepaste instructies inschakelen.

Interessant is dat OpenAI heeft aangekondigd dat de gegevens die via aangepaste reacties worden verzameld, zullen worden gebruikt om de API-modellen te verbeteren en ze responsiever te maken voor specifieke instructies. De eigenaars van de technologie benadrukten dat "gegevens die zijn afgeleid van jouw gebruik van aangepaste instructies ook zullen worden gebruikt om de prestaties van het model te verrijken, zoals het model in staat stellen om zijn feedback aan te passen aan jouw instructies zonder overboord te gaan".

OpenAI is al enige tijd bezig met het testen van deze functie bij een geselecteerde groep gebruikers, zoals consultant Gavriel Cohen op Twitter aangaf. ChatGPT biedt twee vakjes om chatvoorkeuren vast te leggen waarin gebruikers een beschrijving van zichzelf kunnen geven en kunnen aangeven hoe ze willen dat de chatbot zijn feedback aanpast.

Nadat gebruikers hun voorkeuren hebben ingesteld, worden de wijzigingen van kracht vanaf de volgende sessie. OpenAI verduidelijkt dat de reactielimiet ligt op een maximum van 1.500 tekens.

Om de veiligheid van gebruikers te garanderen, OpenAI, maakt het bedrijf gebruik van zijn moderatie-API om aangepaste instructies te onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze niet onveilig zijn. Als blijkt dat de instructies het beleid van het bedrijf schenden, weigert ChatGPT ze op te slaan of laat ze weg om te voorkomen dat er schadelijke of aanstootgevende feedback wordt gegeven.

