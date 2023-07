Con un importante miglioramento volto a personalizzare le interazioni con gli utenti, OpenAI ha presentato istruzioni personalizzate per gli utenti della sua piattaforma di chatbot, ChatGPT. Questa nuova funzione consente agli utenti di evitare istruzioni ripetitive ogni volta che desiderano conversare con il chatbot. Input come "Componi una risposta entro 1.000 parole" o "Mantieni un tono ufficiale in tutte le risposte" possono ora essere impostati come istruzioni predefinite.

OpenAI ha dichiarato che questa innovazione consente di "comunicare qualsiasi cosa si desideri che ChatGPT ricordi nel suo feedback". Per esempio, un educatore può dire che insegna in una classe di matematica di quarta elementare e uno sviluppatore può indicare con precisione il suo linguaggio di programmazione preferito mentre chiede un consiglio. Allo stesso modo, è possibile indicare le dimensioni della propria famiglia, consentendo a ChatGPT di fornire risposte relative ai pasti della famiglia, alla spesa e ai piani di vacanza su misura per l'utente.

Sebbene in precedenza gli utenti potessero specificare tali dettagli durante la chat con il chatbot, l'avvento delle istruzioni personalizzate si rivela vantaggioso per coloro che hanno bisogno di impostare lo stesso contesto ripetutamente. Inoltre, queste indicazioni sono compatibili con i plug-in, semplificando il loro compito di raccomandare ristoranti o voli in base alla posizione dell'utente.

Attualmente, OpenAI ha reso noto che questa funzione è in fase beta ed è accessibile esclusivamente agli utenti del piano Plus. Al momento non è disponibile per gli utenti residenti nell'UE o nel Regno Unito. Per sperimentare questa funzione su un'interfaccia web, gli utenti possono scegliere le istruzioni personalizzate navigando in Impostazioni > Funzionalità beta dopo aver fatto clic sul nome del proprio profilo. Gli utenti che utilizzano la piattaforma iOS possono attivarla tramite Impostazioni > Nuove funzioni > Abilita istruzioni personalizzate.

È interessante notare che OpenAI ha annunciato che i dati raccolti attraverso le risposte personalizzate saranno utilizzati per migliorare i propri modelli API e renderli più reattivi a istruzioni specifiche. I proprietari della tecnologia hanno sottolineato che "i dati derivati dall'uso di istruzioni personalizzate saranno utilizzati anche per arricchire le prestazioni del modello, consentendo ad esempio al modello di adeguare il proprio feedback alle istruzioni dell'utente senza esagerare".

In particolare, OpenAI sta conducendo da tempo prove di questa funzione con un gruppo selezionato di utenti, come ha sottolineato il consulente Gavriel Cohen su Twitter. ChatGPT offre due riquadri per definire le preferenze di chat, in cui gli utenti possono fornire un resoconto di sé e indicare come desiderano che il chatbot regoli il proprio feedback.

Dopo aver impostato le preferenze, le modifiche entrano in vigore dalla sessione successiva. OpenAI ha chiarito che il limite di risposta è di 1.500 caratteri.

Per garantire la sicurezza degli utenti, OpenAI ha spiegato che l'azienda utilizza la sua API di moderazione per esaminare le istruzioni personalizzate e assicurarsi che non siano pericolose. Se si scopre che le istruzioni violano le politiche aziendali, ChatGPT rifiuta di salvarle o le omette per evitare di suscitare feedback dannosi o offensivi.

Un'idea simile è quella di AppMaster, una piattaforma di no-code che offre un ampio Designer di BP visuale, che consente ai clienti di creare la logica di business per ogni componente dell'applicazione web e mobile in base alle loro preferenze. Ciò dimostra che le potenti funzionalità che consentono un'elevata personalizzazione sono di grande importanza in questa era tecnologica. Potete creare un account gratuito su AppMaster per sperimentare questa flessibilità.