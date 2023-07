Dans le cadre d'une amélioration majeure visant à personnaliser les interactions avec les utilisateurs, OpenAI a dévoilé des instructions personnalisées pour les utilisateurs de sa plateforme de chatbot, ChatGPT. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'éviter les instructions répétitives chaque fois qu'ils souhaitent converser avec le chatbot. Des entrées telles que "Composer une réponse en moins de 1 000 mots" ou "Maintenir un ton officiel dans toutes les réponses" peuvent désormais être définies comme des instructions par défaut.

OpenAI a expliqué que cette innovation vous permet de "communiquer tout ce que vous souhaitez que ChatGPT retienne dans ses commentaires". Par exemple, un éducateur peut mentionner qu'il enseigne les mathématiques à une classe de CM1, et un développeur peut indiquer précisément son langage de programmation préféré lorsqu'il demande des conseils. De même, une personne peut mentionner la taille de sa famille, ce qui permet à ChatGPT de fournir des réponses sur les repas familiaux, les courses et les projets de vacances sur mesure.

Bien que les utilisateurs pouvaient auparavant spécifier ces détails lors de leur discussion avec le chatbot, l'avènement des instructions personnalisées s'avère bénéfique pour ceux qui ont besoin de définir le même contexte de manière répétée. En outre, ces instructions sont compatibles avec les plug-ins, ce qui simplifie leur tâche consistant à recommander des restaurants ou des vols en fonction de l'emplacement de l'utilisateur.

Actuellement, OpenAI a révélé que cette fonctionnalité est en phase bêta et qu'elle est accessible exclusivement aux utilisateurs du plan Plus. Elle n'est actuellement pas disponible pour les utilisateurs basés dans l'UE ou au Royaume-Uni. Pour expérimenter cette fonctionnalité sur une interface web, les utilisateurs peuvent opter pour les instructions personnalisées en naviguant dans Paramètres > Fonctionnalités bêta après avoir cliqué sur le nom de leur profil. Les utilisateurs de la plateforme iOS peuvent activer cette fonction via Paramètres > Nouvelles fonctionnalités > Activer les instructions personnalisées.

Il est intéressant de noter que OpenAI a annoncé que les données collectées via les réponses personnalisées seraient utilisées pour améliorer ses modèles d'API et les rendre plus réactifs à des instructions distinctes. Les propriétaires de la technologie ont souligné que "les données dérivées de votre utilisation des instructions personnalisées seront également utilisées pour enrichir les performances du modèle, par exemple en permettant au modèle d'ajuster ses réactions à vos instructions sans aller trop loin".

Notamment, OpenAI a mené des essais avec cette fonctionnalité auprès d'un groupe sélectionné d'utilisateurs depuis un certain temps, comme l'a souligné le consultant Gavriel Cohen sur Twitter. ChatGPT propose deux cases pour définir les préférences de chat où les utilisateurs peuvent se présenter et indiquer comment ils souhaitent que le chatbot ajuste ses commentaires.

Une fois que les utilisateurs ont défini leurs préférences, les changements prennent effet à partir de la session suivante. OpenAI a précisé que la limite de réponse est de 1 500 caractères.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs, OpenAI a expliqué que l'entreprise utilise son API de modération pour examiner minutieusement les instructions personnalisées afin de s'assurer qu'elles ne sont pas dangereuses. S'il s'avère que des instructions violent les politiques de l'entreprise, ChatGPT refuse de les enregistrer ou les omet afin d'éviter de susciter des commentaires nuisibles ou offensants.

