Numa melhoria importante destinada a personalizar as interacções com os utilizadores, a OpenAI revelou instruções personalizadas para os utilizadores da sua plataforma de chatbot, ChatGPT. Esta nova funcionalidade permite que os utilizadores evitem instruções repetitivas sempre que pretendem conversar com o chatbot. Instruções como "Escreva uma resposta dentro de 1.000 palavras" ou "Mantenha o tom oficial em todas as respostas" podem agora ser definidas como instruções padrão.

A OpenAI afirmou que esta inovação permite ao utilizador "comunicar qualquer coisa que deseje que o ChatGPT memorize no seu feedback". Para ilustrar, um educador pode mencionar que está a dar uma aula de matemática no quarto ano, e um programador pode indicar com precisão a sua linguagem de programação preferida enquanto pede conselhos. Da mesma forma, um utilizador pode mencionar o tamanho da sua família, permitindo ao ChatGPT dar respostas sobre refeições familiares, compras de supermercado e planos de férias feitos à medida.

Embora os utilizadores pudessem anteriormente especificar estes pormenores durante a conversa com o chatbot, o advento das instruções personalizadas revela-se benéfico para aqueles que precisam de definir o mesmo contexto repetidamente. Além disso, estas directrizes são compatíveis com plug-ins, simplificando a sua tarefa de recomendar restaurantes ou voos com base na localização de um utilizador.

Atualmente, a OpenAI revelou que esta funcionalidade está em fase beta e é acessível exclusivamente aos utilizadores do plano Plus. Para experimentar esta funcionalidade numa interface web, os utilizadores podem optar por instruções personalizadas navegando em Definições > Funcionalidades Beta depois de clicarem no nome do seu perfil. Os utilizadores que utilizam a plataforma iOS podem ativar esta funcionalidade em Definições > Novas funcionalidades > Ativar instruções personalizadas.

Curiosamente, OpenAI anunciou que os dados coletados por meio de respostas personalizadas seriam utilizados para aprimorar seus modelos de API e torná-los mais responsivos a instruções distintas. Os proprietários da tecnologia enfatizaram que, 'Os dados derivados do seu uso de instruções personalizadas também serão usados para enriquecer o desempenho do modelo, como permitir que o modelo ajuste seu feedback às suas instruções sem exagerar'.

É de salientar que o OpenAI tem vindo a realizar testes com esta funcionalidade utilizando um grupo selecionado de utilizadores há já algum tempo, tal como salientado pelo consultor Gavriel Cohen no Twitter. O ChatGPT oferece duas caixas para definir as preferências de conversação, onde os utilizadores podem fornecer uma descrição de si próprios e indicar como pretendem que o chatbot ajuste o seu feedback.

Depois de os utilizadores definirem as suas preferências, as alterações entram em vigor na sessão seguinte. OpenAI esclareceu que o limite de resposta é de 1500 caracteres.

Para garantir a segurança do usuário, OpenAI elaborou, a empresa aproveita sua API de moderação para examinar as instruções personalizadas para garantir que não sejam inseguras. Se se verificar que as instruções violam as políticas da empresa, o ChatGPT recusa-se a guardar ou omite essas instruções para evitar obter comentários prejudiciais ou ofensivos.

