在一项旨在个性化用户互动的重大改进中，OpenAI 推出了针对其聊天机器人平台 ChatGPT 用户的个性化指令。这项新功能让用户在每次与聊天机器人交谈时都能避免重复的指令提示。现在，"撰写 1000 字以内的答案 "或 "在所有回复中保持官方语气 "等输入内容都可以设置为默认指令。

OpenAI 明确表示，这项创新可以让你 "传达任何你希望 ChatGPT 在反馈中记住的内容"。举例来说，教育工作者可以提到自己正在教四年级的数学课，开发人员在寻求建议时可以准确地说出自己喜欢的编程语言。同样，用户也可以提及自己的家庭规模，这样 ChatGPT 就能为他们量身定制有关家庭膳食、食品采购和度假计划的回复。

虽然用户以前可以在与聊天机器人聊天时指定这些细节，但自定义指令的出现证明对那些需要反复设置相同上下文的用户是有益的。此外，这些指南与插件兼容，简化了根据用户位置推荐餐厅或航班的任务。

目前，OpenAI 透露该功能还处于测试阶段，仅限 Plus 计划用户使用。要在网页界面上试用该功能，用户可以在点击个人资料名称后，通过 "设置">"测试版功能 "选择 "自定义说明"。使用 iOS 平台的用户可以通过 "设置">"新功能">"启用自定义说明 "激活该功能。

有趣的是，OpenAI 宣布将利用通过自定义回复收集到的数据来增强其 API 模型，使其对不同的指令做出更灵敏的反应。该技术的所有者强调说："从您使用自定义指令中获得的数据也将用于丰富模型的性能，例如使模型能够根据您的指令调整其反馈，而不会过度。

值得注意的是，OpenAI ，正如顾问 Gavriel Cohen 在 Twitter 上指出的那样，该功能已经在选定的用户群中进行了一段时间的试验。ChatGPT 提供了两个方框来设定聊天偏好，用户可以在其中介绍自己，并说明他们希望聊天机器人如何调整反馈。

在用户设置好自己的偏好后，这些更改将在随后的会话中生效。OpenAI 澄清说，回复上限为 1,500 个字符。

OpenAI 阐述道，为确保用户安全，公司利用其审核 API 仔细检查自定义指令，确保它们不安全。如果发现说明违反了公司的政策，ChatGPT 会拒绝保存或删除这些说明，以防止引起有害或攻击性的反馈。

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