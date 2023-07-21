Компания OpenAI представила персонализированные инструкции для пользователей своей чат-бот платформы ChatGPT, что является важным усовершенствованием, направленным на персонализацию взаимодействия с пользователями. Новая функция позволяет пользователям избежать повторяющихся инструкций каждый раз, когда они хотят пообщаться с чатботом. В качестве инструкций по умолчанию теперь могут быть заданы такие параметры, как "Составьте ответ в пределах 1000 слов" или "Сохраняйте официальный тон во всех ответах".

По словам представителей OpenAI, это нововведение позволяет "сообщить все, что вы хотите, чтобы ChatGPT запомнил в своей обратной связи". Например, педагог может упомянуть, что он преподает математику в четвертом классе, а разработчик, обращаясь за советом, может точно указать предпочитаемый язык программирования. Аналогичным образом, пользователь может указать размер своей семьи, что позволит ChatGPT предоставить ответы о семейном питании, покупке продуктов и планах на отпуск, разработанных специально для него.

Несмотря на то что пользователи и раньше могли указывать подобные сведения во время общения с чат-ботом, появление пользовательских инструкций оказывается полезным для тех, кому необходимо неоднократно задавать один и тот же контекст. Кроме того, эти инструкции совместимы с плагинами, что упрощает их задачу по рекомендации ресторанов или рейсов в зависимости от местоположения пользователя.

В настоящее время OpenAI сообщает, что данная функция находится на стадии бета-тестирования и доступна исключительно пользователям тарифного плана Plus. В настоящее время она недоступна для пользователей, проживающих в странах ЕС и Великобритании. Чтобы воспользоваться этой функцией в веб-интерфейсе, пользователи могут подключиться к пользовательским инструкциям, перейдя в меню "Настройки" > "Бета-функции" после нажатия на имя своего профиля. Пользователи платформы iOS могут активировать эту функцию через Настройки > Новые возможности > Включить пользовательские инструкции.

Интересно, что на сайте OpenAI было объявлено, что данные, полученные с помощью пользовательских ответов, будут использованы для усовершенствования API-моделей и повышения их чувствительности к отдельным инструкциям. Владельцы технологии подчеркнули, что "данные, полученные в результате использования пользовательских инструкций, будут также использоваться для улучшения работы модели, например, для того, чтобы модель могла корректировать свою реакцию на ваши инструкции, не выходя за рамки".

Примечательно, что OpenAI уже некоторое время проводит испытания этой функции на избранной группе пользователей, о чем сообщил консультант Гавриил Коэн в Twitter. ChatGPT предлагает два поля для указания предпочтений в чате, где пользователь может рассказать о себе и указать, как он хочет, чтобы чат-бот корректировал свою обратную связь.

После того как пользователь установит свои предпочтения, изменения вступят в силу со следующего сеанса. OpenAI уточняет, что лимит ответов составляет не более 1500 символов.

Для обеспечения безопасности пользователей, по словам OpenAI, компания использует свой API модерации для тщательной проверки пользовательских инструкций на предмет их небезопасности. Если обнаруживается, что инструкции нарушают политику компании, ChatGPT отказывается сохранять или удаляет их, чтобы не вызвать вредных или оскорбительных отзывов.

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