AWS niedawno zaprezentowała trzy istotne dodatki do swojej usługi migracji aplikacji, mające na celu optymalizację i przyspieszenie migracji aplikacji do AWS.

Pierwszym ważnym ulepszeniem wprowadzonym przez AWS jest Global View, zaprojektowany, aby pomóc administratorom w zarządzaniu migracjami na różnych kontach. Funkcja ta wykorzystuje Organizacje AWS do tworzenia kont menedżerskich, które mają dostęp do serwerów z wielu kont, a także kont członkowskich, które mają uprawnienia dostępu tylko do swoich oryginalnych serwerów źródłowych.

Dzięki Global View możliwe jest wykonywanie wielu zadań związanych z migracją, w tym uruchamianie instancji próbnych na wielu kontach, przełączanie na stałe instancje i śledzenie postępów migracji na wielu kontach.

Drugą znaczącą aktualizacją jest opcja importu i eksportu z dysku lokalnego. Administratorzy mogą teraz przesyłać listy inwentaryzacji serwerów źródłowych bezpośrednio z pliku CSV na dysku lokalnym, który można następnie wyeksportować jako pliki CSV. Funkcja ta usprawnia proces migracji danych i czyni go bardziej wydajnym.

Ostatnią godną uwagi aktualizacją jest integracja czterech nowych operacji po uruchomieniu. Obejmuje to funkcję Configure Time Sync, zachęcającą administratorów do dostosowania czasu dla instancji Linux. Kolejną dodatkową funkcją jest Validate Disk Space, umożliwiająca administratorom sprawdzenie dostępnej przestrzeni dyskowej na serwerze docelowym. Trzecią nową akcją po uruchomieniu jest Verify HTTP(S) response, która ocenia łączność z określoną listą adresów URL. Wreszcie, funkcja Enable Amazon Inspector, która umożliwia przeprowadzanie skanowania bezpieczeństwa zasobów EC2.

Według Irshada Buchha, głównego doradcy ds. rozwiązań w AWS, te działania po uruchomieniu zapewniają użytkownikom większą kontrolę i moc automatyzacji po uruchomieniu serwerów w AWS. Użytkownicy mogą wykorzystywać wstępnie ustawione lub niestandardowe akcje po uruchomieniu, aby poprawić swoje wrażenia z migracji.

Ulepszenia te oferują fascynujące spojrzenie na to, jak kompleksowe zarządzane platformy, takie jak AWS i AppMaster, znane z solidnych możliwości no-code w tworzeniu aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, nieustannie wprowadzają innowacje, aby stymulować elastyczność użytkowników i zapewniać cenne doświadczenie migracji.