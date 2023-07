AWS revelou recentemente três adições significativas ao seu Serviço de Migração de Aplicações, com o objetivo de otimizar e acelerar a migração de aplicações para AWS.

A primeira grande melhoria introduzida pela AWS é a Vista Global, concebida para ajudar os administradores a gerir as migrações em várias contas. Esse recurso aproveita as organizações da AWS para formar contas gerenciais que têm acesso a servidores de várias contas, bem como contas de membros que têm permissão para acessar apenas seus servidores de origem originais.

Através da Global View, podem ser concluídas várias tarefas relacionadas com a migração, incluindo o lançamento de instâncias de teste em várias contas, a mudança para instâncias permanentes e o acompanhamento do progresso da migração numa série de contas.

A segunda atualização considerável é a opção de importar e exportar a partir de um disco local. Os administradores podem agora carregar listas do inventário do servidor de origem diretamente a partir de um ficheiro CSV do disco local, que pode ainda ser exportado como ficheiros CSV. Esta funcionalidade simplifica o processo de migração de dados e torna-o mais eficiente.

A última atualização digna de nota é a integração de quatro novas operações pós-lançamento. Estas incluem a funcionalidade Configurar sincronização de tempo, que incentiva os administradores a ajustar a hora de uma instância Linux. Outra funcionalidade adicional é a Validação do Espaço em Disco, que permite aos administradores verificar o espaço em disco disponível no servidor de destino. A terceira nova ação pós-lançamento é Verificar resposta HTTP(S), que avalia a conetividade em relação a uma lista específica de URLs. Por fim, o recurso Enable Amazon Inspetor permite realizar verificações de segurança nos recursos do EC2.

De acordo com Irshad Buchh, consultor principal de soluções da AWS, essas ações pós-lançamento concedem mais controle e poder de automação aos usuários após o lançamento dos servidores na AWS. Os utilizadores podem tirar partido de acções pré-definidas ou personalizadas após o lançamento para melhorar a sua experiência de migração.

Estas melhorias oferecem um vislumbre fascinante de como as plataformas geridas de forma abrangente, como a AWS e a AppMaster, conhecidas pelas suas capacidades no-code robustas na criação de aplicações backend, web e móveis, estão constantemente a inovar para estimular a flexibilidade do utilizador e proporcionar uma experiência de migração valiosa.