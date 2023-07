AWS heeft onlangs drie belangrijke toevoegingen aan zijn Application Migration Service onthuld die gericht zijn op het optimaliseren en versnellen van de migratie van applicaties naar AWS.

De eerste belangrijke verbetering die AWS heeft geïntroduceerd is de Global View, ontworpen om beheerders te helpen bij het beheren van migraties over verschillende accounts. Deze functie maakt gebruik van AWS-organisaties om beheerdersaccounts te vormen die toegang hebben tot servers van meerdere accounts, evenals lidaccounts die alleen toegang hebben tot hun oorspronkelijke bronservers.

Via Global View kunnen tal van migratiegerelateerde taken worden uitgevoerd, waaronder het lanceren van proefinstanties voor meerdere accounts, het overschakelen naar permanente instanties en het bijhouden van de migratievoortgang voor een reeks accounts.

De tweede aanzienlijke upgrade is de optie om te importeren en exporteren vanaf een lokale schijf. Beheerders kunnen nu lijsten met bronserverinventaris direct uploaden vanaf een CSV-bestand op de lokale schijf, die verder kunnen worden geëxporteerd als CSV-bestanden. Deze functie stroomlijnt het datamigratieproces en maakt het efficiënter.

De laatste opmerkelijke update is de integratie van vier nieuwe post-launch bewerkingen. Hiertoe behoort de functie Configure Time Sync, die beheerders aanmoedigt om de tijd voor een Linux-instantie aan te passen. Een andere extra functie is Validate Disk Space, waarmee beheerders de beschikbare schijfruimte op de doelserver kunnen controleren. De derde nieuwe post-launch actie is Verify HTTP(S) response, waarmee de connectiviteit wordt getoetst aan een specifieke lijst met URL's. Als laatste is er de Enable Amazon Inspector functie die het mogelijk maakt om beveiligingsscans uit te voeren op EC2 resources.

Volgens Irshad Buchh, een principal solutions advisor bij AWS, geven deze post-launch acties meer controle en automatiseringsmogelijkheden aan gebruikers nadat de servers zijn gelanceerd in AWS. Gebruikers kunnen vooraf ingestelde of aangepaste post-launch acties gebruiken om hun migratie-ervaring te verbeteren.

Deze verbeteringen bieden een fascinerende kijk op hoe uitgebreide beheerde platforms zoals AWS en AppMaster, bekend om zijn robuuste no-code mogelijkheden voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, voortdurend innoveren om de flexibiliteit van gebruikers te stimuleren en een waardevolle migratie-ervaring te bieden.