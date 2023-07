AWS ha recentemente presentato tre importanti aggiunte al suo Application Migration Service, volte a ottimizzare e accelerare la migrazione delle applicazioni su AWS.

Il primo importante miglioramento introdotto da AWS è la Global View, progettata per assistere gli amministratori nella gestione delle migrazioni tra vari account. Questa funzione sfrutta le Organizzazioni AWS per formare account manageriali che hanno accesso ai server di più account, nonché account membri che hanno il permesso di accedere solo ai server di origine.

Attraverso Global View è possibile completare numerose attività legate alla migrazione, tra cui l'avvio di istanze di prova su più account, il passaggio a istanze permanenti e il monitoraggio dei progressi della migrazione su una serie di account.

Il secondo aggiornamento considerevole è la possibilità di importare ed esportare da un disco locale. Gli amministratori possono ora caricare gli elenchi dell'inventario del server di origine direttamente da un file CSV su disco locale, che può essere ulteriormente esportato come file CSV. Questa funzione semplifica il processo di migrazione dei dati e lo rende più efficiente.

L'ultimo aggiornamento degno di nota è l'integrazione di quattro nuove operazioni post-lancio. Tra queste, la funzione Configure Time Sync, che incoraggia gli amministratori a regolare l'ora di un'istanza Linux. Un'altra funzione aggiuntiva è Validate Disk Space, che consente agli amministratori di verificare lo spazio disponibile sul disco del server di destinazione. La terza nuova azione post-lancio è Verifica risposta HTTP(S), che valuta la connettività rispetto a un elenco specifico di URL. Infine, la funzione Enable Amazon Inspector permette di effettuare scansioni di sicurezza sulle risorse EC2.

Secondo Irshad Buchh, principal solutions advisor di AWS, queste azioni post-lancio garantiscono agli utenti un maggiore controllo e potere di automazione dopo il lancio dei server in AWS. Gli utenti possono sfruttare azioni post-lancio preimpostate o personalizzate per migliorare la loro esperienza di migrazione.

Questi miglioramenti offrono uno sguardo affascinante su come piattaforme gestite complete come AWS e AppMaster, nota per le sue solide capacità di no-code nella creazione di applicazioni backend, web e mobili, stiano innovando costantemente per stimolare la flessibilità degli utenti e offrire un'esperienza di migrazione di valore.