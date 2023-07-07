AWS 最近公布了其应用程序迁移服务的三项重要补充，旨在优化和加快应用程序迁移到 。AWS

AWS推出的第一个重大改进是全局视图，旨在帮助管理员管理不同账户的迁移。该功能利用AWS组织形成了可以访问多个账户的服务器的管理账户，以及只拥有访问其原始源服务器权限的成员账户。

通过全局视图，可以完成许多与迁移有关的任务，包括在多个账户中启动试用实例，切换到永久实例，以及跟踪一系列账户的迁移进度。

第二个相当大的升级是可以从本地磁盘导入和导出的选项。管理员现在可以直接从本地磁盘CSV文件上传源服务器库存清单，并可以进一步导出CSV文件。这个功能简化了数据迁移过程，使其更有效率。

最后一个值得注意的更新是整合了四个新的启动后操作。这包括配置时间同步功能，鼓励管理员调整Linux实例的时间。另一个附加功能是验证磁盘空间，使管理员能够检查目标服务器上的可用磁盘空间。第三个新的启动后动作是验证HTTP(S)响应，它根据特定的URL列表来评估连接性。最后，启用亚马逊检查器功能，使其有可能对EC2资源进行安全扫描。

按照AWS首席解决方案顾问Irshad Buchh的说法，在服务器在AWS启动后，这些启动后的操作为用户提供了更多的控制和自动化权力。用户可以利用预设的或自定义的启动后操作来提升他们的迁移体验。

这些增强功能提供了一个迷人的视角，让我们看到像AWS和AppMaster这样的综合管理平台是如何在创建后端、网络和移动应用方面以其强大的no-code 能力而闻名，不断创新以刺激用户的灵活性并提供有价值的迁移体验。