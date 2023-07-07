كشفت AWS مؤخرًا عن ثلاث إضافات مهمة لخدمة ترحيل التطبيقات تهدف إلى تحسين وتسريع ترحيل التطبيقات إلى AWS.

أول تحسين رئيسي قدمته AWS هو Global View ، المصمم لمساعدة المسؤولين في إدارة عمليات الترحيل عبر حسابات مختلفة. تعمل هذه الميزة على الاستفادة من مؤسسات AWS لتشكيل حسابات إدارية لها حق الوصول إلى الخوادم من حسابات متعددة ، بالإضافة إلى حسابات الأعضاء التي لديها إذن للوصول إلى خوادم المصدر الأصلية فقط.

من خلال Global View ، يمكن إكمال العديد من المهام المتعلقة بالترحيل ، بما في ذلك إطلاق النسخ التجريبية عبر حسابات متعددة ، والتبديل إلى المثيلات الدائمة ، وتتبع تقدم الترحيل عبر مجموعة من الحسابات.

الترقية الكبيرة الثانية هي خيار الاستيراد والتصدير من قرص محلي. يمكن للمسؤولين الآن تحميل قوائم مخزون الخادم المصدر مباشرةً من ملف CSV للقرص المحلي ، والذي يمكن تصديره أيضًا كملفات CSV. تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية ترحيل البيانات وتجعلها أكثر كفاءة.

التحديث الأخير الجدير بالملاحظة هو دمج أربع عمليات جديدة بعد الإطلاق. يتضمن ذلك ميزة تكوين مزامنة الوقت ، مما يشجع المسؤولين على ضبط الوقت لمثيل Linux. ميزة إضافية أخرى هي التحقق من مساحة القرص ، مما يتيح للمسؤولين التحقق من مساحة القرص المتوفرة على الخادم الهدف. الإجراء الثالث الجديد بعد الإطلاق هو استجابة التحقق من HTTP (S) ، والذي يقيم الاتصال مقابل قائمة محددة من عناوين URL. أخيرًا ، ميزة تمكين Amazon Inspector التي تتيح إجراء عمليات فحص الأمان على موارد EC2.

وفقًا لـ Irshad Buchh ، مستشار الحلول الرئيسي في AWS ، تمنح إجراءات ما بعد الإطلاق هذه مزيدًا من التحكم وقوة التشغيل الآلي للمستخدمين بعد إطلاق الخوادم في AWS. يمكن للمستخدمين الاستفادة من إجراءات ما بعد الإطلاق المحددة مسبقًا أو المخصصة لرفع مستوى تجربة الترحيل لديهم.

تقدم هذه التحسينات لمحة رائعة عن كيفية ابتكار المنصات المدارة الشاملة مثل AWS و AppMaster ، والمعروفة بقدراتها القوية no-code في إنشاء الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، لتحفيز مرونة المستخدم وتقديم تجربة ترحيل قيمة.