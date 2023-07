AWS a récemment dévoilé trois ajouts importants à son service de migration d'applications visant à optimiser et à accélérer la migration des applications vers AWS.

La première amélioration majeure introduite par AWS est la vue globale, conçue pour aider les administrateurs à gérer les migrations entre différents comptes. Cette fonctionnalité s'appuie sur les organisations AWS pour former des comptes de gestion qui ont accès aux serveurs de plusieurs comptes, ainsi que des comptes membres qui n'ont le droit d'accéder qu'à leurs serveurs sources d'origine.

Grâce à Global View, de nombreuses tâches liées à la migration peuvent être effectuées, notamment le lancement d'instances d'essai sur plusieurs comptes, le passage à des instances permanentes et le suivi de la progression de la migration sur une série de comptes.

La deuxième amélioration considérable est l'option d'importation et d'exportation à partir d'un disque local. Les administrateurs peuvent désormais télécharger des listes d'inventaire de serveurs sources directement à partir d'un fichier CSV sur disque local, qui peut ensuite être exporté sous forme de fichiers CSV. Cette fonctionnalité rationalise le processus de migration des données et le rend plus efficace.

La dernière mise à jour notable est l'intégration de quatre nouvelles opérations post-lancement. Il s'agit notamment de la fonction Configurer la synchronisation du temps, qui encourage les administrateurs à ajuster l'heure d'une instance Linux. Une autre fonctionnalité supplémentaire est Validate Disk Space, qui permet aux administrateurs de vérifier l'espace disque disponible sur le serveur cible. La troisième nouvelle action post-lancement est Verify HTTP(S) response, qui évalue la connectivité par rapport à une liste spécifique d'URL. Enfin, la fonction Enable Amazon Inspector permet d'effectuer des analyses de sécurité sur les ressources EC2.

Selon Irshad Buchh, conseiller principal en solutions chez AWS, ces actions post-lancement donnent plus de contrôle et de pouvoir d'automatisation aux utilisateurs après que les serveurs ont été lancés dans AWS. Les utilisateurs peuvent utiliser des actions post-lancement prédéfinies ou personnalisées pour améliorer leur expérience de migration.

Ces améliorations offrent un aperçu fascinant de la façon dont les plateformes gérées complètes comme AWS et AppMaster, connu pour ses capacités robustes no-code dans la création d'applications backend, web et mobiles, innovent constamment pour stimuler la flexibilité de l'utilisateur et offrir une expérience de migration précieuse.