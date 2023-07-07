AWS kısa bir süre önce Uygulama Taşıma Hizmeti'ne, uygulamaların AWS geçişini optimize etmeyi ve hızlandırmayı amaçlayan üç önemli eklemeyi duyurdu.

AWS tarafından sunulan ilk büyük geliştirme, yöneticilere çeşitli hesaplar arasında geçişleri yönetmede yardımcı olmak için tasarlanmış Küresel Görünüm'dür. Bu özellik, birden çok hesaptan sunuculara erişimi olan yönetim hesapları ve yalnızca orijinal kaynak sunucularına erişim izni olan üye hesapları oluşturmak için AWS Kuruluşlarından yararlanır.

Küresel Görünüm aracılığıyla, birden çok hesapta deneme örnekleri başlatmak, kalıcı örneklere geçmek ve bir dizi hesapta geçiş ilerlemesini izlemek dahil olmak üzere geçişle ilgili çok sayıda görev tamamlanabilir.

İkinci önemli yükseltme, yerel bir diskten içe ve dışa aktarma seçeneğidir. Yöneticiler artık kaynak sunucu envanteri listelerini doğrudan bir yerel disk CSV dosyasından yükleyebilir ve bunlar daha sonra CSV dosyaları olarak dışa aktarılabilir. Bu özellik, veri taşıma sürecini kolaylaştırır ve daha verimli hale getirir.

Dikkate değer son güncelleme, dört yeni lansman sonrası operasyonun entegrasyonudur. Bu, yöneticileri bir Linux örneği için zamanı ayarlamaya teşvik eden Zaman Eşitlemeyi Yapılandır özelliğini içerir. Başka bir ek özellik, yöneticilerin hedef sunucudaki kullanılabilir disk alanını kontrol etmelerini sağlayan Disk Alanını Doğrula özelliğidir. Üçüncü yeni lansman sonrası eylem, bağlantıyı belirli bir URL listesine göre değerlendiren Doğrulama HTTP(S) yanıtıdır. Son olarak, EC2 kaynakları üzerinde güvenlik taramaları gerçekleştirmeyi mümkün kılan Amazon Inspector'ı Etkinleştir özelliği.

AWS'de ana çözüm danışmanı olan Irshad Buchh'a göre, bu lansman sonrası eylemler, sunucular AWS'de başlatıldıktan sonra kullanıcılara daha fazla kontrol ve otomasyon gücü sağlıyor. Kullanıcılar, geçiş deneyimlerini yükseltmek için önceden ayarlanmış veya özel lansman sonrası eylemlerden yararlanabilir.

Bu geliştirmeler, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma konusundaki güçlü no-code yetenekleriyle tanınan AWS ve AppMaster gibi kapsamlı yönetilen platformların kullanıcı esnekliğini teşvik etmek ve değerli bir geçiş deneyimi sunmak için nasıl sürekli yenilik yaptığına büyüleyici bir bakış sunuyor.