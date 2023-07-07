AWS недавно представила три значительных дополнения к своей службе миграции приложений, направленных на оптимизацию и ускорение миграции приложений на AWS.

Первым важным усовершенствованием, представленным AWS, является Global View, предназначенное для помощи администраторам в управлении миграциями в различных учетных записях. Эта функция использует возможности AWS Organizations для формирования управленческих учетных записей, имеющих доступ к серверам из нескольких учетных записей, а также учетных записей-участников, имеющих разрешение на доступ только к исходным серверам.

С помощью Global View можно выполнять многочисленные задачи, связанные с миграцией, включая запуск пробных экземпляров на нескольких аккаунтах, переход на постоянные экземпляры и отслеживание прогресса миграции на ряде аккаунтов.

Вторым значительным усовершенствованием является возможность импорта и экспорта с локального диска. Теперь администраторы могут загружать списки инвентаризации исходных серверов непосредственно из CSV-файла на локальном диске, которые в дальнейшем можно экспортировать в CSV-файлы. Эта функция упрощает процесс миграции данных и делает его более эффективным.

Последним примечательным обновлением является интеграция четырех новых операций после запуска. В их число входит функция Configure Time Sync, позволяющая администраторам настраивать время для экземпляра Linux. Еще одна дополнительная функция - Validate Disk Space, позволяющая администраторам проверить доступное дисковое пространство на целевом сервере. Третье новое действие после запуска - Verify HTTP(S) response, которое оценивает возможность подключения по определенному списку URL-адресов. И наконец, функция Enable Amazon Inspector, позволяющая проводить сканирование безопасности ресурсов EC2.

По словам Иршада Буха, главного консультанта по решениям в AWS, эти действия после запуска предоставляют пользователям больше возможностей для контроля и автоматизации после запуска серверов в AWS. Пользователи могут использовать как предустановленные, так и пользовательские действия после запуска, чтобы повысить эффективность миграции.

Эти усовершенствования дают возможность увидеть, как комплексные управляемые платформы, такие как AWS и AppMaster, известные своими надежными возможностями no-code для создания внутренних, веб- и мобильных приложений, постоянно внедряют инновации, чтобы стимулировать гибкость пользователей и обеспечить ценный опыт миграции.