Aplikacje głosowe bez kodu

Aplikacje głosowe No-Code odnoszą się do określonej kategorii aplikacji, które umożliwiają użytkownikom interakcję z nimi za pomocą poleceń głosowych, a jednocześnie są tworzone przy użyciu platform no-code takich jak AppMaster. Aplikacje te często wykorzystują zaawansowane technologie rozpoznawania mowy, syntezy głosu i przetwarzania języka naturalnego, aby zapewnić użytkownikom wydajne i wygodne funkcje interakcji głosowej. Ten typ aplikacji ma na celu umożliwienie programistom i użytkownikom nietechnicznym tworzenia aplikacji obsługujących głos bez konieczności pisania kodu.

Wraz z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji (AI) i technologii rozpoznawania głosu, aplikacje aktywowane głosem stają się coraz bardziej powszechne w wielu branżach. Integracja poleceń głosowych z aplikacjami pozwala użytkownikom cieszyć się większą interaktywnością i wygodą, zapewniając jednocześnie dostępność osobom z ograniczeniami fizycznymi. Według raportu Juniper Research przewiduje się, że do 2025 r. światowy rynek inteligentnych głośników wykorzystujących technologię głosową osiągnie wartość 30 miliardów dolarów, co pokazuje potencjalne możliwości wzrostu w tej dziedzinie.

Jednocześnie nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na platformy no-code, które upraszczają i przyspieszają proces tworzenia aplikacji bez konieczności posiadania rozległych umiejętności i wiedzy w zakresie kodowania. Oferując użytkownikom bardziej dostępny i wydajny sposób tworzenia aplikacji, platformy no-code takie jak AppMaster, rewolucjonizują nowoczesne tworzenie oprogramowania. Jak wynika z najnowszego badania firmy Gartner, oczekuje się, że do 2024 r. rozwiązania low-code i no-code będą stanowić ponad 65% wszystkich funkcji tworzenia aplikacji.

Aplikacje głosowe No-Code płynnie łączą te dwa pojawiające się trendy, umożliwiając użytkownikom tworzenie intuicyjnych aplikacji sterowanych głosem, które obsługują szerszą bazę użytkowników i oferują bardziej wciągające doświadczenia użytkownika. Wykorzystując interfejs wizualny platformy no-code, komponenty drag-and-drop oraz gotowe moduły, użytkownicy mogą szybko tworzyć i dostosowywać aplikacje za pomocą funkcji głosowych. To nie tylko przyspiesza proces rozwoju, ale także zapewnia, że ​​aplikacje mogą ewoluować zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami przy minimalnym zadłużeniu technicznym i konserwacji.

Na przykład platforma AppMaster znacznie upraszcza proces tworzenia aplikacji głosowych No-Code, umożliwiając użytkownikom tworzenie modeli danych, logiki biznesowej, endpoints REST API i endpoints WebSocket – a wszystko to za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu wizualnego. Platforma generuje kod źródłowy aplikacji backendowych w Go (golang), aplikacji internetowych w frameworku Vue3 i JavaScript/TypeScript oraz aplikacji mobilnych wykorzystujących serwerowe Kotlin, Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS.

Jedną z kluczowych zalet korzystania z platformy no-code takiej jak AppMaster do tworzenia aplikacji głosowych jest podejście oparte na serwerze. Umożliwia to klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji bez konieczności przesyłania nowych wersji do różnych sklepów z aplikacjami, co skutkuje skróceniem przestojów i większą elastycznością. Co więcej, wszechstronne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) AppMaster sprawia, że ​​tworzenie aplikacji jest dziesięciokrotnie szybsze i trzykrotnie bardziej opłacalne w porównaniu z tradycyjnymi metodami, umożliwiając nawet pojedynczemu programiście obywatelskiemu tworzenie wyrafinowanych, skalowalnych rozwiązań programowych.

Ponieważ coraz większa liczba firm, korporacji i indywidualnych programistów zwraca się do platform no-code w celu tworzenia szerokiej gamy aplikacji, aplikacje głosowe No-Code Voice Apps mogą stać się integralną częścią nowoczesnego krajobrazu tworzenia aplikacji. Platforma AppMaster, oprócz innych rozwiązań no-code, umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji obsługujących głos, które spełniają wymagania różnych branż, od finansów i opieki zdrowotnej po edukację i rozrywkę.

Dzięki AppMaster użytkownicy mogą tworzyć wysoce skalowalne i konfigurowalne aplikacje głosowe No-Code, wykorzystując gotowe moduły, szablony i komponenty, a także definiując niezbędną logikę biznesową i modele danych bez pisania ani jednej linii kodu. Ostatecznie umożliwi to zarówno firmom, jak i osobom prywatnym wykorzystanie mocy najnowocześniejszych technologii w postaci sztucznej inteligencji, rozpoznawania głosu i syntezy głosu, aby stworzyć nową erę aplikacji no-code, które poprawiają komfort użytkownika, poprawiają dostępność i usprawniają różne procesy w coraz bardziej połączonym świecie.