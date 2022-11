Hacks, strategieën en handige technieken om de downloads van uw app te verhogen

Een app maken zonder ontwikkelaar is eenvoudig. Het moeilijke deel is het krijgen van een hoger aantal downloads of groei op uw app. Als u de juiste kennis heeft over het aantrekken van uw gebruikers, zal uw aantal downloads zeer hoog zijn. Hieronder volgen de tips om de groei van je app te vergroten:

Leg de nadruk op het probleem dat je app oplost

Focus op het maken van een app die een bepaald probleem oplost. Zorg er na het ontwikkelen van de app voor dat de titel van de app in de Play Store of App store ingaat op het probleem dat je oplost. Deze hack zal de gebruiker helpen je app te vinden wanneer hij zoekt naar een oplossing voor het probleem.

Zorg voor een aantrekkelijk app-icoon

Het pictogram is de eerste indruk van de gebruiker. Zorg ervoor dat het pictogram dat u kiest voor uw app aantrekkelijk is en de volledige boodschap overbrengt over wat het biedt.

Monetisatie

Een hack die u moet proberen is het te gelde maken van uw apps. Gewoonlijk verhoogt Google in de Play Store de ranking van apps met geld.

Focus op niche

Zoeken naar de juiste niche is vooral belangrijk voor de groei van de applicatie of site. Wanneer u een probleem aanpakt of oplost, moet u begrijpen hoe een leek in de app zal zoeken naar de oplossing voor het probleem waarmee hij wordt geconfronteerd. Veel technische termen zijn onbekend bij duizenden mensen. Bijvoorbeeld als ze willen zoeken naar audio naar tekst converter app. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze niet de transcriptie app typen. Alles wat ze zullen zoeken is een audio-naar-tekst converter app. Als u de juiste niche in uw titel gebruikt, zal de groei van uw app een hoog aantal downloads krijgen.

E-mail gebruiken om vaste gebruikers te hebben

Een e-mail is belangrijk in de groei van de klantenservice van uw app. Met behulp van e-mail kunt u communiceren met uw app-gebruikers. Vooral de gebruikers die nieuw zijn op je app of site. U kunt een e-mail sturen bij de nieuwe aanmelding en de eerste aankoop van gebruikers in uw app. Op deze manier stuurt u positieve vibraties naar uw nieuwe gebruikers, waardoor ze uw applicatie opnieuw bezoeken. Zo groeit de voortgang van uw app. De e-mail kan ook worden gebruikt om de klanten te informeren over het nieuwe product of de korting die u aanbiedt op uw site.

Weggeefacties

De giveaways behoren tot de slimme growth hacking app strategieën die gebruikt kunnen worden om veel gebruikers op uw applicatie of site te krijgen. Het plannen van uw weggever is een cruciaal onderdeel. Zorg ervoor dat je niet veel geld weggeeft. De strategie is om veel verkeer of gebruikers op uw site en applicatie te krijgen. De meest voorkomende benaderingen zijn Gratis proeven voor een maand, gratis studieboeken, en een korting van 50% voor nieuwe gebruikers. Hierdoor kunt u uw gebruikers overtuigen om uw app te delen op sociale media of hen een account te laten aanmaken op uw site.

Autoresponder

Met een autoresponder komt u over als een professional. Alle apps of sites met een hoge marktgroei gebruiken autoresponders. Als u over blogvaardigheden beschikt, moet u ervoor zorgen dat klanten uw blog op de app-site lezen. Het hebben van nuttige inhoud in autoresponder is een truc in growth hacking die je veel abonnees op je site kan bezorgen. Een ander ding dat u kunt toevoegen aan de autoresponder is om de nieuwe bezoeker te overtuigen zich in te schrijven voor uw app. Zorg ervoor dat je directe downloadlinks toevoegt in je autoresponder.

Voeg een aantrekkelijk verwijzingssysteem toe

Het referral systeem is de moderne growth hacking app techniek. Met behulp van een referral systeem gebruik je je klant om nieuwe app gebruikers te krijgen. Klinkt ingewikkeld maar zeer effectief voor groei. In moderne verwijzingssystemen verwijst een gebruiker uw app door naar zijn vriend of familie. Wanneer zijn vriend of familie zich aanmeldt met de verwijzingscode, krijgen beide partijen geld, en jij hebt nieuwe gebruikers. Zorg ervoor dat je directe downloadlinks toevoegt aan je verwijzingssysteem. Zo kan de nieuwe persoon gemakkelijk je app krijgen.

Promotie via een influencer

Influencers zijn social media sterren die duizenden of miljoenen abonnees hebben. Als je wilt dat je app een hoog aantal downloads krijgt, kun je je app laten promoten via een social media influencer. Stel dat je een start-up doet en geen groot budget hebt. Vraag hen om de post met directe downloadlinks naar je app een dag lang op hun social media site te zetten. Hun fans zijn erg loyaal, en als ze een product aanbevelen, zullen ze het waarschijnlijk proberen.

Een ding dat je in gedachten moet houden tijdens het gebruik van deze growth hacking is dat je ervoor moet zorgen dat je app perfect werkt; als de nieuwe downloads app lag of enige vorm van glitches heeft. Hoogstwaarschijnlijk zal hij uw toepassing niet opnieuw gebruiken.

FAQ's

Hoe hack je de groei van je app?

De term hack is niet letterlijk wanneer gebruikt in growth hacking apps. De term wordt gebruikt om mensen te laten weten dat de trucs zijn zo effectief dat gewone mensen zullen voelen dat je een soort van hacks te gebruiken om dergelijke groei van downloads op uw site te krijgen. Daarom gebruiken de meeste blogs die je leest op verschillende sites de term hack.

Om de groei van installaties op uw apps te verhogen, volgt u de richtlijnen die op de site van het artikel worden gegeven. De basissamenvatting is dat je correct adverteert over de oplossingen die je app biedt.

Hoe boost ik app installs?

Het hebben van een aantrekkelijke titel en icoon is zeer noodzakelijk voor de groei van downloads. Hoe meer verkeer je hebt, hoe meer groei je app zal krijgen. Als u uw app vergelijkt met andere apps, zult u begrijpen waarom sommige snel groeien en andere een zeer langzame groei kennen.

Hoe kan ik geld verdienen zonder code?

Met no code kun je gemakkelijk apps maken zonder ontwikkelaar. Nu kunt u het volgende doen om geld te verdienen.

Na het maken van de app, kunt u een eenmalige abonnementskosten voor installaties op de play store of App store.

Heb een maandelijks abonnementsgeld voor uw app diensten.

Promoot uw bedrijf via uw app. Als u een winkel heeft, kunt u een app maken voor uw lokale omgeving waar mensen meerdere producten kunnen zien en kopen.

Hoe IOS app installatie verhogen?

Installaties op IOS verhogen is lastig. Voor een grote groei van installaties moet u een productieve app en een aantrekkelijke tegel hebben. Bovendien moet u uw product te gelde maken en de verschillende promotieplatforms uitproberen.

Hoe stimuleer je mensen om apps te downloaden?

Door de oplossing voor een ingewikkelde taak aan te bieden, krijgt u waarschijnlijk veel installaties. Zorg er wel voor dat uw pictogram de oplossing weergeeft die u wilt bieden.

Hoe verhoog ik het aantal app-installaties op Facebook?

Facebook biedt reclame aan voor de apps. U kunt uw app registreren in de advertentiesectie, en zij zullen uw app promoten via Facebook. U kunt een grote groei in installaties krijgen door Facebook-reclame te gebruiken.

