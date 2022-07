Hacks, stratégies et techniques utiles pour augmenter le nombre de téléchargements de vos applications

Créer une application sans développeur est facile. La partie la plus difficile est d'obtenir un plus grand nombre de téléchargements ou une plus grande croissance de votre application. Si vous avez les bonnes connaissances pour attirer vos utilisateurs, le nombre de téléchargements sera très élevé. Voici quelques conseils pour augmenter la croissance de votre application :

Mettez l'accent sur le problème que votre application résout



Concentrez-vous sur la création d'une application qui résout un problème particulier. Après avoir développé l'application, assurez-vous que le titre de l'application sur le Play Store ou l'App Store répond au problème que vous résolvez. Cette astuce aidera l'utilisateur à trouver votre application lorsqu'il cherchera une solution à son problème.

Ayez une icône d'application attrayante



L'icône est la première impression des utilisateurs. Assurez-vous que l'icône que vous choisissez pour votre application est attrayante et transmet le message complet sur ce qu'elle offre.

Monétisation



Une astuce que vous devez essayer est la monétisation de vos applications. En général, sur le Play Store, Google augmente le classement des applications qui sont monétisées.

Concentrez-vous sur un créneau

La recherche de la bonne niche est particulièrement importante pour la croissance de l'application ou du site. Lorsque vous abordez ou résolvez un problème, vous devez comprendre comment un profane cherchera dans l'application la solution au problème auquel il est confronté. De nombreux termes techniques sont inconnus de milliers de personnes. Par exemple, s'ils veulent rechercher une application de conversion audio en texte. Très probablement, ils ne taperont pas l'application de transcription. Tout ce qu'ils chercheront, c'est une application de conversion de l'audio en texte. Si vous utilisez la bonne niche dans votre titre, la croissance de votre application obtiendra un nombre élevé de téléchargements.

Utiliser l'e-mail pour avoir des utilisateurs permanents

L'e-mail est important pour le développement du service clientèle de votre application. Grâce à l'e-mail, vous pouvez communiquer avec les utilisateurs de votre application. En particulier les utilisateurs qui découvrent votre application ou votre site pour la première fois. Vous pouvez envoyer un e-mail lors de la nouvelle inscription et du premier achat d'un utilisateur sur votre application. De cette façon, vous enverrez des ondes positives à vos nouveaux utilisateurs, ce qui les incitera à revenir sur votre application. Vous augmenterez ainsi la progression de votre application. L'e-mail peut également être utilisé pour informer les clients du nouveau produit ou de la réduction que vous proposez sur votre site.

Cadeaux publicitaires



Les cadeaux font partie des stratégies intelligentes de growth hacking qui peuvent être utilisées pour attirer un grand nombre d'utilisateurs sur votre application ou votre site. La planification de votre cadeau est une partie cruciale. Assurez-vous que vous ne donnez pas beaucoup d'argent. La stratégie consiste à attirer un trafic important ou des utilisateurs sur votre site ou votre application. Les approches les plus courantes sont les essais gratuits pendant un mois, les manuels scolaires gratuits et une réduction de 50 % pour les nouveaux utilisateurs. Grâce à cela, vous pouvez convaincre vos utilisateurs de partager votre application sur les médias sociaux ou les inciter à créer un compte sur votre site.

Répondeur automatique



Le fait de disposer d'un répondeur automatique vous fera passer pour un professionnel. Toutes les applications ou sites à forte croissance commerciale utilisent un répondeur automatique. Si vous avez des compétences en matière de blogging, vous devez vous assurer que les clients lisent votre blog sur le site de l'application. Avoir un contenu utile dans le répondeur automatique est une astuce de growth hacking qui peut vous permettre d'obtenir beaucoup d'abonnés sur votre site. Une autre chose que vous pouvez ajouter à l'autorépondeur est de convaincre le nouveau visiteur de s'inscrire à votre application. Veillez à ajouter des liens de téléchargement direct dans votre autorépondeur.

Ajoutez un système de parrainage attrayant



Le système de parrainage est la technique moderne de growth hacking. En utilisant un système de parrainage, vous utilisez votre client pour obtenir de nouveaux utilisateurs de l'application. Cela semble compliqué mais très efficace pour la croissance. Dans les systèmes de recommandation modernes, un utilisateur recommandera votre application à son ami ou à sa famille. Lorsque son ami ou sa famille s'inscrit en utilisant le code de parrainage, les deux parties reçoivent de l'argent et vous avez de nouveaux utilisateurs. Veillez à ajouter des liens de téléchargement direct dans votre système de parrainage. De cette façon, la nouvelle personne pourra facilement obtenir votre application.

Promotion par le biais d'un influenceur



Les influenceurs sont des stars des médias sociaux qui ont des milliers ou des millions d'abonnés. Si vous voulez que votre application ait un grand nombre de téléchargements, vous pouvez en faire la promotion par l'intermédiaire d'un influenceur de médias sociaux. Supposons que vous êtes une start-up et que vous n'avez pas un gros budget. Demandez-leur de mettre le post contenant les liens de téléchargement directs de votre application sur leur site de médias sociaux pendant une journée. Leurs fans sont très fidèles, et s'ils recommandent un produit, ils vont probablement l'essayer.

Une chose que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez ce piratage de croissance est que vous devez vous assurer que votre application fonctionne parfaitement ; si l'application de nouveaux téléchargements présente un décalage ou tout autre type de problème. Il est fort probable qu'il n'utilisera plus votre application.

FAQ

Comment améliorer la croissance de votre application ?



Le terme "hack" n'est pas littéral lorsqu'il est utilisé dans les applications de piratage de croissance. Ce terme est utilisé pour faire savoir que les astuces sont si efficaces que les gens ordinaires auront l'impression que vous utilisez une sorte de piratage pour obtenir une telle croissance des téléchargements sur votre site. C'est pourquoi la plupart des blogs que vous lisez sur différents sites utilisent le terme "hack".

Pour augmenter le nombre d'installations de vos applications, suivez les instructions données sur le site de l'article. Le résumé de base est que vous faites une publicité correcte sur les solutions que votre application offre.

Comment booster les installations d'applications ?



Un titre et une icône attrayants sont indispensables à l'augmentation des téléchargements. Plus vous aurez de trafic, plus votre application se développera. Si vous comparez votre application à d'autres, vous comprendrez pourquoi certaines connaissent une croissance rapide et d'autres une croissance très lente.

Comment gagner de l'argent sans code ?



En utilisant no code, vous pouvez facilement créer des applications sans aucun développeur. Vous pouvez maintenant faire ce qui suit pour gagner de l'argent.

Après avoir créé l'application, vous pouvez mettre en place un abonnement unique pour les installations sur le Play Store ou l'App Store.

Prévoir un abonnement mensuel pour les services de votre application.

Faites la promotion de votre entreprise par le biais de votre application. Par exemple, si vous possédez un magasin de détail, vous pouvez créer une application pour votre région où les gens peuvent voir et acheter plusieurs produits.

Comment augmenter l'installation d'applications IOS ?



Il est difficile d'augmenter le nombre d'installations sur IOS. Pour une grande croissance des installations, vous devez avoir une application productive et une tuile attrayante. En outre, monétisez votre produit et essayez les différentes plateformes de promotion.

Comment encourager les gens à télécharger des applications ?



En offrant la solution à une tâche compliquée, vous obtiendrez probablement beaucoup d'installations. Toutefois, veillez à ce que votre icône affiche la solution que vous souhaitez fournir.

Comment augmenter l'installation d'applications sur Facebook ?



Facebook propose des publicités pour les applications. Vous pouvez enregistrer votre application dans la section publicité, et ils feront la promotion de votre application sur Facebook. Vous pouvez obtenir une forte croissance des installations en utilisant la publicité Facebook.

