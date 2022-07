Hacks, Strategien und nützliche Techniken zur Steigerung der Downloads Ihrer Apps

Eine App ohne einen Entwickler zu erstellen ist einfach. Der schwierige Teil ist, eine höhere Anzahl von Downloads oder ein Wachstum Ihrer App zu erreichen. Wenn Sie das richtige Wissen haben, wie Sie Ihre Nutzer anlocken können, wird die Zahl der Downloads sehr hoch sein. Im Folgenden finden Sie Tipps, wie Sie das Wachstum Ihrer App steigern können:

Konzentrieren Sie sich auf das Problem, das Ihre App löst



Konzentrieren Sie sich darauf, eine App zu entwickeln, die ein bestimmtes Problem löst. Stellen Sie nach der Entwicklung der App sicher, dass der Titel der App im Play Store oder App Store das Problem anspricht, das Sie lösen. Dieser Hack wird dem Nutzer helfen, Ihre App zu finden, wenn er nach einer Lösung für das Problem sucht.

Haben Sie ein attraktives App-Symbol



Das Icon ist der erste Eindruck des Nutzers. Achten Sie darauf, dass das Icon, das Sie für Ihre App wählen, attraktiv ist und die vollständige Botschaft über das Angebot vermittelt.

Monetarisierung



Ein Hack, den Sie unbedingt ausprobieren sollten, ist die Monetarisierung Ihrer Apps. Normalerweise erhöht Google im Play Store das Ranking von Apps, die monetarisiert sind.

Fokus auf Nische

Die Suche nach der richtigen Nische ist besonders wichtig für das Wachstum einer Anwendung oder Website. Wenn Sie ein Problem ansprechen oder lösen, müssen Sie verstehen, wie ein Laie in der App nach der Lösung für sein Problem suchen wird. Viele Fachbegriffe sind Tausenden von Menschen unbekannt. Wenn sie z. B. nach einer Audio-zu-Text-Konverter-App suchen wollen. Höchstwahrscheinlich werden sie nicht die Transkriptions-App eingeben. Alles, wonach sie suchen, ist eine Audio-zu-Text-Konverter-App. Wenn Sie die richtige Nische in Ihrem Titel verwenden, wird Ihr App-Wachstum eine hohe Anzahl von Downloads erhalten.

E-Mail verwenden, um dauerhafte Nutzer zu haben

Eine E-Mail ist wichtig für das Wachstum des Kundendienstes Ihrer App. Per E-Mail können Sie mit den Nutzern Ihrer App kommunizieren. Vor allem mit den Nutzern, die neu auf Ihrer App oder Website sind. Sie können eine E-Mail über die Neuanmeldung und den ersten Kauf eines Nutzers in Ihrer App versenden. Auf diese Weise senden Sie Ihren neuen Nutzern positive Signale, die sie dazu bringen, Ihre Anwendung erneut zu besuchen. Dadurch wächst der Fortschritt Ihrer App. Die E-Mail kann auch verwendet werden, um die Kunden über ein neues Produkt oder einen Rabatt zu informieren, den Sie auf Ihrer Website anbieten.

Werbegeschenke



Werbegeschenke gehören zu den cleveren Growth-Hacking-Strategien, mit denen Sie viele Nutzer für Ihre Anwendung oder Website gewinnen können. Die Planung Ihres Werbegeschenks ist ein entscheidender Teil. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Geld verschenken. Die Strategie besteht darin, hohe Besucherzahlen oder Nutzer auf Ihre Website und Anwendung zu bringen. Die gebräuchlichsten Methoden sind kostenlose Testversionen für einen Monat, kostenlose Lehrbücher und ein Rabatt von 50 % für neue Benutzer. Auf diese Weise können Sie Ihre Nutzer davon überzeugen, Ihre Anwendung in den sozialen Medien zu teilen oder ein Konto auf Ihrer Website zu erstellen.

Autoresponder



Der Autoresponder lässt Sie wie ein Profi aussehen. Alle Apps oder Websites mit hohem Marktwachstum verwenden Autoresponder. Wenn Sie über Blogging-Kenntnisse verfügen, müssen Sie dafür sorgen, dass die Kunden Ihren Blog auf der App-Website lesen. Nützliche Inhalte im Autoresponder sind ein Trick beim Growth Hacking, der Ihnen viele Abonnenten auf Ihrer Website bescheren kann. Eine weitere Sache, die Sie dem Autoresponder hinzufügen können, ist, den neuen Besucher davon zu überzeugen, sich für Ihre App anzumelden. Stellen Sie sicher, dass Sie direkte Download-Links in Ihren Autoresponder einfügen.

Fügen Sie ein attraktives Empfehlungssystem hinzu



Das Empfehlungssystem ist die moderne Growth-Hacking-App-Technik. Mit einem Empfehlungssystem nutzen Sie Ihre Kunden, um neue App-Nutzer zu gewinnen. Klingt kompliziert, ist aber sehr effektiv für das Wachstum. Bei modernen Empfehlungssystemen empfiehlt ein Nutzer Ihre App an seine Freunde oder Familie weiter. Wenn sich der Freund oder die Familie mit dem Empfehlungscode anmeldet, erhalten beide Parteien Geld, und Sie haben neue Nutzer. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Empfehlungssystem direkte Download-Links einfügen. Auf diese Weise kann die neue Person Ihre App leicht erhalten.

Werbung durch einen Influencer



Influencer sind Stars der sozialen Medien, die Tausende oder Millionen von Abonnenten haben. Wenn Sie möchten, dass Ihre App eine hohe Anzahl von Downloads hat, können Sie Ihre App über einen Social Media-Influencer promoten lassen. Nehmen wir an, Sie sind ein Start-up-Unternehmen und haben kein großes Budget. Bitten Sie sie, den Beitrag mit den direkten Download-Links zu Ihrer App einen Tag lang auf ihrer Social-Media-Seite zu veröffentlichen. Ihre Fans sind sehr loyal, und wenn sie ein Produkt empfehlen, werden sie es wahrscheinlich auch ausprobieren.

Eine Sache, die Sie bei diesem Growth Hacking im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass Sie sicherstellen müssen, dass Ihre App perfekt funktioniert. Höchstwahrscheinlich wird er Ihre Anwendung nicht mehr nutzen.

FAQ's

Wie hacken Sie Ihr App-Wachstum?



Der Begriff "Hack" ist nicht wörtlich zu nehmen, wenn er in Wachstums-Hacking-Apps verwendet wird. Der Begriff wird verwendet, um die Leute wissen zu lassen, dass die Tricks so effektiv sind, dass normale Menschen das Gefühl haben, dass Sie eine Art von Hacks verwenden, um ein solches Wachstum der Downloads auf Ihrer Website zu erreichen. Aus diesem Grund wird in den meisten Blogs, die Sie auf verschiedenen Websites lesen, der Begriff "Hack" verwendet.

Um die Anzahl der Installationen Ihrer Apps zu erhöhen, befolgen Sie die auf der Artikelseite angegebenen Richtlinien. Die grundlegende Zusammenfassung ist, dass Sie richtig für die Lösungen werben, die Ihre App bietet.

Wie steigere ich die App-Installationen?



Ein attraktiver Titel und ein attraktives Symbol sind für die Zunahme der Downloads sehr wichtig. Je mehr Traffic Sie haben, desto mehr Wachstum wird Ihre App haben. Wenn Sie Ihre App mit anderen Apps vergleichen, werden Sie verstehen, warum einige schnell wachsen und andere nur sehr langsam.

Wie kann ich ohne Code Geld verdienen?



Ohne Code können Sie ganz einfach Apps ohne Entwickler erstellen. Jetzt können Sie Folgendes tun, um Geld zu verdienen.

Nachdem Sie die App erstellt haben, können Sie eine einmalige Abonnementgebühr für Installationen im Play Store oder App Store erheben.

Bieten Sie eine monatliche Abonnementgebühr für Ihre App-Dienste an.

Bewerben Sie Ihr Geschäft über Ihre App. Wenn Sie z. B. ein Einzelhandelsgeschäft besitzen, können Sie eine App für Ihre Region erstellen, in der die Leute mehrere Produkte sehen und kaufen können.

Wie steigert man die Installation von IOS-Apps?



Die Steigerung der Installationen auf IOS ist schwierig. Um die Zahl der Installationen zu erhöhen, müssen Sie eine produktive App und attraktive Kacheln haben. Außerdem sollten Sie Ihr Produkt monetarisieren und die verschiedenen Werbeplattformen ausprobieren.

Wie ermutigt man Leute zum Herunterladen von Apps?



Wenn Sie die Lösung für eine komplizierte Aufgabe anbieten, werden Sie wahrscheinlich eine Menge Installationen erhalten. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihr Icon die Lösung anzeigt, die Sie anbieten möchten.

Wie steigere ich die App-Installationen auf Facebook?



Facebook bietet Werbung für die Apps an. Sie können Ihre App im Werbebereich registrieren, und sie werden Ihre App über Facebook bewerben. Durch die Nutzung von Facebook-Werbung können Sie einen großen Zuwachs an Installationen erzielen.

