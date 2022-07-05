Хаки, стратегии и полезные приемы для увеличения загрузок ваших приложений

Создать приложение без разработчика очень просто. Сложность заключается в том, чтобы добиться большего количества загрузок или роста числа пользователей вашего приложения. Если у вас есть правильные знания по привлечению пользователей, количество загрузок будет очень высоким. Ниже приведены советы по увеличению роста вашего приложения:

Сделайте акцент на проблеме, которую решает ваше приложение



Сосредоточьтесь на создании приложения, которое решает конкретную проблему. После разработки приложения убедитесь, что название приложения в Play Store или App store посвящено проблеме, которую вы решаете. Этот хак поможет пользователю найти ваше приложение при поиске решения проблемы.

Иметь привлекательную иконку приложения



Иконка - это первое впечатление пользователя. Убедитесь, что иконка, которую вы выбрали для своего приложения, привлекательна и передает полную информацию о том, что оно предлагает.

Монетизация



Один из хаков, который вы должны попробовать, - это монетизация ваших приложений. Обычно в Play Store Google повышает рейтинг приложений, которые монетизируются.

Сосредоточьтесь на нише

Поиск правильной ниши особенно важен для роста приложения или сайта. Когда вы обращаетесь к проблеме или решаете ее, вам нужно понять, как обычный человек будет искать в приложении решение проблемы, с которой он столкнулся. Многие технические термины неизвестны тысячам людей. Например, если они хотят найти приложение для преобразования аудио в текст. Скорее всего, они не будут набирать "приложение для транскрипции". Все, что они будут искать - это приложение для преобразования аудио в текст. Если вы используете правильную нишу в своем названии, рост вашего приложения приведет к большому количеству загрузок.

Использование электронной почты для получения постоянных пользователей

Электронная почта играет важную роль в росте обслуживания клиентов вашего приложения. Используя электронную почту, вы можете общаться с пользователями вашего приложения. Особенно с теми пользователями, которые являются новичками на вашем приложении или сайте. Вы можете отправить электронное письмо при новой регистрации или первой покупке в вашем приложении. Таким образом, вы будете посылать положительные вибрации вашим новым пользователям, что заставит их повторно посетить ваше приложение. Таким образом, прогресс вашего приложения будет расти. Электронная почта также может быть использована для информирования клиентов о новом продукте или скидке, которую вы предлагаете на своем сайте.

Раздачи



Раздачи - одна из умных стратегий взлома приложений, которую можно использовать для привлечения большого количества пользователей на ваше приложение или сайт. Важнейшей частью является планирование вашей акции. Убедитесь, что вы не раздаете много денег. Стратегия заключается в том, чтобы получить большой трафик или пользователей на вашем сайте или приложении. Наиболее распространенными подходами являются бесплатные пробные версии на месяц, бесплатные учебники и 50% скидка для новых пользователей. С помощью этого вы можете убедить пользователей поделиться вашим приложением в социальных сетях или заставить их создать аккаунт на вашем сайте.

Автореспондер



Наличие автореспондера позволит вам выглядеть профессионалом. Все приложения или сайты с высоким ростом рынка используют автореспондер. Если у вас есть навыки ведения блога, вы должны убедиться, что клиенты читают ваш блог на сайте приложения. Наличие полезного контента в автореспондере - это трюк в хакинге роста, который может принести вам много подписчиков на ваш сайт. Еще одна вещь, которую вы можете добавить в автоответчик, - убедить нового посетителя подписаться на ваше приложение. Убедитесь, что вы добавили в автоответчик прямые ссылки на скачивание.

Добавьте привлекательную реферальную систему



Реферальная система - это современная техника взлома приложений. Используя реферальную систему, вы привлекаете своих клиентов, чтобы получить новых пользователей приложения. Звучит сложно, но очень эффективно для роста. В современных реферальных системах пользователь рекомендует ваше приложение своему другу или семье. Когда его друг или семья зарегистрируются, используя реферальный код, обе стороны получат деньги, а вы - новых пользователей. Убедитесь, что вы добавили прямые ссылки на скачивание в вашу реферальную систему. Таким образом, новый человек сможет легко получить ваше приложение.

Продвижение через влиятельных лиц



Инфлюенсеры - это звезды социальных сетей, у которых тысячи или миллионы подписчиков. Если вы хотите, чтобы ваше приложение имело большое количество загрузок, вы можете продвигать его через инфлюенсеров в социальных сетях. Предположим, вы делаете стартап и не располагаете большим бюджетом. Попросите их разместить пост, содержащий прямые ссылки на скачивание вашего приложения, в их социальных сетях на один день. Их поклонники очень лояльны, и если они порекомендуют какой-то продукт, то, скорее всего, попробуют его.

Одна вещь, которую вы должны держать в голове при использовании этого взлома роста, заключается в том, что вы должны убедиться, что ваше приложение работает идеально; если у нового загружаемого приложения есть лаг или любой тип глюков. Скорее всего, он не будет использовать ваше приложение снова.

Часто задаваемые вопросы

Как взломать рост вашего приложения?



Термин "взлом" не является буквальным, когда используется в приложениях для взлома роста. Этот термин используется для того, чтобы дать людям понять, что трюки настолько эффективны, что обычные люди будут считать, что вы используете какой-то хак, чтобы добиться такого роста загрузок на вашем сайте. Именно поэтому в большинстве блогов, которые вы читаете на различных сайтах, используется термин hack.

Чтобы увеличить количество установок ваших приложений, следуйте рекомендациям, приведенным в статье на сайте. Основная суть заключается в том, чтобы вы правильно рекламировали решения, которые предлагает ваше приложение.

Как увеличить количество установок приложений?



Наличие привлекательного названия и иконки очень важно для увеличения количества загрузок. Чем больше у вас трафика, тем больше будет рост вашего приложения. Если вы сравните свое приложение с другими приложениями, вы поймете, почему некоторые из них растут быстро, а некоторые - очень медленно.

Как заработать деньги без кода?



Не используя код, вы можете легко создавать приложения без разработчика. Теперь вы можете делать следующее, чтобы зарабатывать деньги.

После создания приложения вы можете установить единовременную абонентскую плату за установки в магазине Play или App store.

Ввести ежемесячную абонентскую плату за услуги вашего приложения.

Продвигать свой бизнес через приложение. Например, если вы владеете розничным магазином, вы можете создать приложение для вашего региона, где люди смогут увидеть и купить несколько товаров.

Как увеличить установку приложений для IOS?



Увеличение количества установок на IOS - непростая задача. Чтобы увеличить количество установок, вам необходимо иметь производительное приложение и привлекательную плитку. Кроме того, монетизируйте свой продукт и попробуйте различные платформы для продвижения.

Как побудить людей скачивать приложения?



Предлагая решение сложной задачи, вы наверняка получите много установок. Однако убедитесь, что ваша иконка отображает решение, которое вы хотите предоставить.

Как увеличить количество установок приложений на Facebook?



Facebook предлагает рекламу для приложений. Вы можете зарегистрировать свое приложение в разделе рекламы, и они будут продвигать ваше приложение через Facebook. Используя рекламу Facebook, вы можете добиться значительного роста числа установок.

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