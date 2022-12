Usługi płatnicze odgrywają istotną rolę w procesie operacyjnym każdego przedsiębiorstwa. Aplikacje płatnicze mogą uprościć transakcje i uczynić je bardziej bezpiecznymi. Zdefiniujmy proces płatności, przejrzyjmy niektóre aplikacje do obsługi transakcji finansowych i jak te aplikacje mogą przynieść korzyści Twojej firmie.

Co to jest proces płatności?

Proces płatności to termin używany w biznesie do opisania kroków i procedur związanych z wymianą towarów lub usług na pieniądze. Proces płatności zazwyczaj rozpoczyna się od złożenia przez klienta zamówienia na towary lub usługi, po czym firma wystawi klientowi fakturę za zamówienie. Klient następnie zapłaci pieniędzmi lub kartą kredytową/debetową, a firma wyśle towary lub usługi do klienta. Proces płatności może być zakończony online, telefonicznie lub osobiście za pomocą karty. Kiedy klienci dokonują zakupów za pomocą karty debetowej lub kredytowej, odbywa się kilka sekwencyjnych kroków elektronicznych w celu sfinalizowania transakcji. Proces ten obejmuje konsumenta amd kupca, procesor płatności, i konto kupieckie banku. Wydaje się, że to łatwa 5-sekundowa transakcja, ale w rzeczywistości przetwarzanie płatności jest bardziej skomplikowane. Wiele informacji musi zostać zweryfikowanych i zatwierdzonych, aby transakcje mogły zostać zrealizowane.

Czym jest aplikacja do przetwarzania płatności i jak działa?

Aplikacja do przetwarzania płatności to oprogramowanie umożliwiające ludziom dokonywanie płatności online. Łączy się z kartą kredytową, a następnie umożliwia dokonywanie płatności za jej pomocą. Oszczędza czas i upraszcza transakcje dla każdej firmy. Aby transakcja zakończyła się sukcesem, potrzebna jest bramka procesora płatności. Jest to mechanizm łączący informacje przekazane przez bank klienta z bankiem handlowca korzystającego z procesora płatności. Głównym celem bramy płatności jest powiadomienie procesora o przyjęciu lub odrzuceniu płatności. Procesor płatności na swoim końcu uzyskuje informacje o karcie klienta i przekazuje je na konto sprzedawcy.

Korzyści z korzystania z aplikacji do przetwarzania płatności

Nie jest tajemnicą, że świat biznesu się zmienia. W dobie technologii coraz więcej firm przenosi się do sieci. Doprowadziło to do potrzeby nowych metod przetwarzania płatności, które mogą pomieścić ten nowy sposób prowadzenia działalności. Aplikacje do przetwarzania płatności są jedną z takich metod.

Istnieje kilka korzyści z korzystania z aplikacji do przetwarzania płatności:

Są łatwe w użyciu. Większość aplikacji do przetwarzania płatności jest bardzo przyjazna dla użytkownika i łatwa w nawigacji. To sprawia, że są idealne dla małych firm, które dopiero zaczynają. Są wygodne. Dzięki aplikacji do przetwarzania płatności, możesz dokonywać płatności w dowolnym miejscu i czasie. Jest to ogromna zaleta dla firm, które są zawsze w ruchu. Klienci mogą dokonywać płatności w dowolnym czasie i miejscu, a firmy mogą przyjmować płatności z różnych źródeł. Są bezpieczne. Aplikacje do przetwarzania płatności wykorzystują najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji. Są szybkie - aplikacje i bramki do przetwarzania płatności są zazwyczaj szybsze niż tradycyjne metody płatności, takie jak czeki czy przekazy pieniężne. Środki są przekazywane natychmiast, zamiast czekać na realizację czeku lub przekazu pieniężnego.

Najpopularniejsze aplikacje do przetwarzania płatności

Dostępne są różne aplikacje do przetwarzania płatności, z których każda ma swoje własne cechy. Poniżej znajdują się powszechnie używane obecnie aplikacje i bramki do przetwarzania płatności:

PayPal - jedna z najczęściej używanych bramek płatniczych. PayPal pozwala na dokonywanie i otrzymywanie płatności z dowolnego miejsca na świecie.

Stripe - popularny wybór dla firm, które muszą akceptować płatności kartą kredytową. Stripe oferuje prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs.

Square - kolejny popularny wybór dla firm, które muszą akceptować płatności kartami kredytowymi. Square oferuje wiele funkcji, w tym możliwość śledzenia sprzedaży i zapasów.

Apple Pay - idealne rozwiązanie dla firm, które korzystają z produktów Apple. Apple Pay pozwala na dokonywanie płatności za pomocą iPhone'a lub iPada.

Google Wallet - idealny dla firm, które korzystają z produktów Android. Google Wallet pozwala na dokonywanie płatności za pomocą telefonu lub tabletu z systemem Android zamiast karty kredytowej.

Jak wybrać odpowiednią aplikację do przetwarzania płatności dla swojego biznesu

Wybór odpowiedniego przetwarzania płatności jest kluczowy dla każdej firmy świadczącej usługi lub dostarczającej towary. Zanim zdecydujesz, jaką aplikację wybrać, rozważ rodzaj płatności, których chcesz dokonać. Następnie zastanów się nad opłatami. Każda aplikacja zazwyczaj pobiera niewielką opłatę za każdą transakcję. Upewnij się, że porównasz koszty różnych aplikacji przed podjęciem decyzji. Funkcje są również znaczące. Określają one pojemność funkcji, które możesz wykonać za pomocą wybranej bramki płatniczej. I wreszcie - bezpieczeństwo. Wybierz aplikację, która wykorzystuje szyfrowanie i inne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane i dane osobowe Twoich klientów, którzy udostępnią informacje o swoich kontach bankowych oraz kartach kredytowych i debetowych.

Jak stworzyć aplikację płatniczą?

Jeśli chodzi o tworzenie aplikacji płatniczej, jest kilka rzeczy, o których musisz pamiętać. Musisz zdecydować o funkcjach, które chcesz, aby Twoja aplikacja miała, takich jak możliwość śledzenia sprzedaży, wysyłania faktur i zarządzania informacjami o klientach. Następnie wybierz procesor płatności, który będzie obsługiwał transakcje dla Twojej aplikacji. Przed nurkowaniem do rozwoju, najpierw określić typ aplikacji płatności. Zazwyczaj rodzaj aplikacji zależy od rodzaju płatności - w jaki sposób klienci będą płacić za usługi i produkty:

karty kredytowe i karty debetowe;



portfele cyfrowe;



polecenie zapłaty i przelew bankowy;



kryptowaluty.

Następnie wybierz platformę przyszłej aplikacji. Jeśli jest to łatwiejsze, zacznij od jednej platformy, np. iOS, a później rozszerz projekt o stworzenie aplikacji na Androida. Kolejnym krokiem jest określenie listy funkcji aplikacji. Najczęściej takie aplikacje zawierają następujące funkcje:

logowanie i uwierzytelnianie za pomocą kodu lub odcisku palca/twarzy;



powiadomienia;



powiadamianie;



cyfrowy portfel;



rachunki i faktury;



historia transakcji.



Jednym z największych zadań w tworzeniu aplikacji płatniczych jest zbudowanie w niej niezawodnego systemu bezpieczeństwa. Nie chcesz przecież, aby dane osobowe Twoich klientów zostały narażone na szwank. Oto kilka wskazówek, jak utrzymać bezpieczeństwo aplikacji płatniczych:

ustawić wymagania dotyczące haseł tak, by były one znaczne;



włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie, aby stworzyć dodatkową warstwę bezpieczeństwa, wymagając od użytkowników, oprócz hasła, wprowadzenia kodu z telefonu.



aktualizuj oprogramowanie - procesory płatności stale unowocześniają swoje zabezpieczenia, dlatego kluczowe jest aktualizowanie aplikacji;



nie przechowuj wrażliwych informacji - jeśli to możliwe, unikaj przechowywania w aplikacji wrażliwych informacji, takich jak numery kart kredytowych;



nie ujawniaj danych karty kredytowej użytkownika.

Wszystkie transakcje finansowe wymagają ochrony i bezpieczeństwa. Kiedy tworzysz mobilną aplikację płatniczą / bramkę płatniczą, ludzie podają Ci dane swojej karty kredytowej. Dlatego musisz zrozumieć, że bezpieczeństwo danych finansowych użytkowników i bezpieczeństwo są najwyższym priorytetem. Co więcej, układ Twojej aplikacji płatniczej powinien być płynny, bezpieczny. Ostatnim krokiem jest wybór stosu technicznego i rozpoczęcie rozwoju. Najlepszym sposobem jest użycie platformy no-code, takiej jak AppMaster. Dzięki solidnej funkcjonalności AppMaster, jego edytorowi procesów biznesowych, projektantowi modeli danych, wbudowanym modułom i integracjom poprzez API, możesz zbudować aplikację płatniczą o dowolnej złożoności. Aby dowiedzieć się, jak rozpocząć i zbudować pierwszy projekt na platformie, zarejestruj się na bezpłatny okres próbny i wypróbuj instrument.

Podsumowanie

Aplikacje do przetwarzania płatności pozwalają wdrożyć różne metody płatności w swojej firmie i zapewnić klientom większą wygodę. Jeśli chciałbyś stworzyć własne rozwiązanie do przetwarzania płatności za pomocą narzędzia no-code, możesz to zrobić w krótkim czasie.